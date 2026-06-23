Súd s Marianom Kočnerom pokračuje: Tóth sa ho vraj snaží “kŕčovito usvedčiť”

Marian Kočner na súde

Foto: SITA/Milan Illík

Martin Cucík
TASR
Na súde sa dnes prehrávajú telefonáty Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Počas utorkového popoludnia má hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a plánovania vrážd prokurátorov pokračovať prehrávaním telefonických rozhovorov medzi svedkom Petrom Tóthom a Marianom Kočnerom, ktorý bol v tom čase vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek.

Viacero prehrávaných hovorov bolo zo dňa 27. septembra 2018, keď prišlo k zadržaniu vykonávateľov Kuciakovej vraždy. Marian Kočner na hlavnom pojednávaní na obsah telefonátov reagoval, že ho zaujímala najmä kauza televíznych zmeniek, a preto s Tóthom hovoril o snahe získať „podpis kartu“ Pavla Ruska z politickej kampane.

Mali sme dohodnutého švajčiarskeho znalca, špecialistu na podpisy, ktorý potreboval ďalšie originálne podpisy Pavla Ruska z daného obdobia,“ zdôraznil Kočner. Tóth obžalovaného okrem iného informoval o zadržaní podozrivých z vykonania Kuciakovej vraždy. Hovoriť mali aj o zbere podpisov na registráciu strany Cieľ.

Telefonovali pravidelne

Časté telefonické hovory sa medzi nimi uskutočnili aj v ďalších dňoch. Tóth Mariana Kočnera informoval, že médiá informujú o zadržaní „prekladateľky z taliančiny“. Zároveň mu naznačil, že jej zadržanie mohlo súvisieť s tým, že niektorá z predtým zadržaných osôb mohla prehovoriť.

Rozmýšľam nad tým, odkiaľ mohol pán svedok túto skutočnosť vedieť, keď nebola oficiálna a bola len vo výpovedi Zoltána Andruskóa, pričom tá výpoveď sa konala deň predtým,“ povedal Marian Kočner na hlavnom pojednávaní. V ďalšom telefonickom hovore naliehal na Tótha, aby zistil dátum odoslania žiadosti o registráciu strany Cieľ.

Svedok predpokladá, že si obžalovaný zisťovaním presného dátumu robil alibi na častú komunikáciu s Alenou Zsuzsovou v čase pred vraždou novinára. Marian Kočner na pojednávaní uviedol, že dôvod zisťovania presného dátumu žiadosti o registráciu mal súvis s prípadným zabezpečením kúpy hotovej politickej strany.

Marian Kočner vysvetľuje telefonické hovory a ukazuje, že Tóth interpretoval obsah telefonátov nesprávne a dosť účelovo,“ povedal médiám obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para. Pri svedeckej výpovedi ide podľa jeho slov o detaily. Nemyslí si, že je dôležité, aký mal jeho klient vzťah k Tóthovi. „Skôr je dôležité, ako ho vnímal Tóth,“ doplnil. Svedok sa podľa jeho slov snaží „kŕčovito“ usvedčovať Mariana Kočnera.

Obžalovaný podnikateľ Marian Kočner
Foto: SITA/Milan Illík

Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica hovorí o mimoriadnom dôkaznom význame Tóthovej výpovede. Prehrávanie telefonátov navrhli poškodení z dôvodu preukázania vierohodnosti svedka. „Je bývalý spravodajský dôstojník, povedal, že sa rozhodol v určitom okamihu neveriť Marianovi Kočnerovi. My sme boli zvedaví, či to zdôvodnenie je logické. Keď som si vypočul nahrávky, musím povedať, že to zdôvodnenie logické je,“ dodal Kvasnica.

Tóth v utorok hovoril o autenticite tzv. motákov, ktoré mu Marian Kočner posielal, aj o okolnostiach začiatku spolupráce s políciou. Predtým opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.

Na súde už tretíkrát

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragić. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Andruskó na súde opäť nemá kuklu, vraví, že sa necíti najlepšie: “Mám pocit, že mám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac