Súd s Marianom Kočnerom pokračuje: Tóth sa ho vraj snaží “kŕčovito usvedčiť”

Počas utorkového popoludnia má hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a plánovania vrážd prokurátorov pokračovať prehrávaním telefonických rozhovorov medzi svedkom Petrom Tóthom a Marianom Kočnerom, ktorý bol v tom čase vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek.
Viacero prehrávaných hovorov bolo zo dňa 27. septembra 2018, keď prišlo k zadržaniu vykonávateľov Kuciakovej vraždy. Marian Kočner na hlavnom pojednávaní na obsah telefonátov reagoval, že ho zaujímala najmä kauza televíznych zmeniek, a preto s Tóthom hovoril o snahe získať „podpis kartu“ Pavla Ruska z politickej kampane.
„Mali sme dohodnutého švajčiarskeho znalca, špecialistu na podpisy, ktorý potreboval ďalšie originálne podpisy Pavla Ruska z daného obdobia,“ zdôraznil Kočner. Tóth obžalovaného okrem iného informoval o zadržaní podozrivých z vykonania Kuciakovej vraždy. Hovoriť mali aj o zbere podpisov na registráciu strany Cieľ.
Telefonovali pravidelne
Časté telefonické hovory sa medzi nimi uskutočnili aj v ďalších dňoch. Tóth Mariana Kočnera informoval, že médiá informujú o zadržaní „prekladateľky z taliančiny“. Zároveň mu naznačil, že jej zadržanie mohlo súvisieť s tým, že niektorá z predtým zadržaných osôb mohla prehovoriť.
„Rozmýšľam nad tým, odkiaľ mohol pán svedok túto skutočnosť vedieť, keď nebola oficiálna a bola len vo výpovedi Zoltána Andruskóa, pričom tá výpoveď sa konala deň predtým,“ povedal Marian Kočner na hlavnom pojednávaní. V ďalšom telefonickom hovore naliehal na Tótha, aby zistil dátum odoslania žiadosti o registráciu strany Cieľ.
Svedok predpokladá, že si obžalovaný zisťovaním presného dátumu robil alibi na častú komunikáciu s Alenou Zsuzsovou v čase pred vraždou novinára. Marian Kočner na pojednávaní uviedol, že dôvod zisťovania presného dátumu žiadosti o registráciu mal súvis s prípadným zabezpečením kúpy hotovej politickej strany.
„Marian Kočner vysvetľuje telefonické hovory a ukazuje, že Tóth interpretoval obsah telefonátov nesprávne a dosť účelovo,“ povedal médiám obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para. Pri svedeckej výpovedi ide podľa jeho slov o detaily. Nemyslí si, že je dôležité, aký mal jeho klient vzťah k Tóthovi. „Skôr je dôležité, ako ho vnímal Tóth,“ doplnil. Svedok sa podľa jeho slov snaží „kŕčovito“ usvedčovať Mariana Kočnera.
Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica hovorí o mimoriadnom dôkaznom význame Tóthovej výpovede. Prehrávanie telefonátov navrhli poškodení z dôvodu preukázania vierohodnosti svedka. „Je bývalý spravodajský dôstojník, povedal, že sa rozhodol v určitom okamihu neveriť Marianovi Kočnerovi. My sme boli zvedaví, či to zdôvodnenie je logické. Keď som si vypočul nahrávky, musím povedať, že to zdôvodnenie logické je,“ dodal Kvasnica.
Tóth v utorok hovoril o autenticite tzv. motákov, ktoré mu Marian Kočner posielal, aj o okolnostiach začiatku spolupráce s políciou. Predtým opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
Na súde už tretíkrát
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragić. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
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