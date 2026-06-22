Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba

Vodná nádrž Báger v Partizánskom

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Plavky nechajte doma, voda je poriadne špinavá.

Na začiatku júna sme sa vybrali k vodnej nádrži Báger, v ktorej v minulosti údajne žili raky, no dnes sa využíva už len na rybolov a rekreáciu. Zažili sme tu príjemnú a ničím nerušenú prechádzku. Schladiť sa v nej sme si však netrúfli. 

Na Slovensku síce nemáme more, ale zato máme stovky vodných lokalít

Na Slovensku máme podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky286 vodných nádrží. Desiatky z nich sa nám už podarilo navštíviť, ako napríklad vodnú nádrž Liptovská Mara či vodnú nádrž Hrabovo.

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Okrem toho tu máme aj množstvo jazier, termálnych prameňov, tajchov, štrkovísk či iných prírodných kúpalísk. Z tých, ktoré sme už navštívili, môžeme spomenúť napríklad Rojkovskú travertínovú kopu a Jánsku kaďu, ktoré majú liečivé účinky, či Kraľovanské jazero, ktoré je označované ako slovenské Plitvice. Nedávno sme zostavili aj zoznam tých, ktoré rozhodne stoja za návštevu.

Nie každá vodná plocha je však vhodná na kúpanie, preto ak si chcete byť istí, aký je stav vody, úrad verejného zdravotníctva bude počas leta zverejňovať aktualizáciu podmienok miest na kúpanie na Slovensku.

Naposledy sme navštívili vodnú nádrž Báger a o naše dojmy sme sa rozhodli podeliť aj s vami, aby ste vedeli, či sa vám sem oplatí vybrať.

Vodná nádrž Báger v Partizánskom
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Vodná nádrž Báger sa nachádza približne len dva kilometre od centra mesta Partizánske smerom k rieke Nitre a rozprestiera sa na ploche 4,5 hektára. Nemá prítok vody, jej zásobárňou je len spodná voda. Ide o starší vybagrovaný rybník – umelo vytvorenú vodnú plochu, ktorá v súčasnosti nahrádza rastlinám a živočíchom ich prirodzené prostredie. Je významnou zastávkou počas migrácie vtáctva, najmä z toho dôvodu, že je jednou z mála vodných plôch v okolí.

Vznikla približne pred 75 rokmi činnosťou človeka, a to tak, že bola upravená časť koryta rieky Nitry. Pôvodne slúžila ako zásobáreň vody a neskôr pri zavlažovaní okolitých polí. Dnes je z nej obľúbený rybársky revír.

Kúpať by ste sa tu pravdepodobne neodvážili

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako je na tom čistota vody;
  • koho tu môžete stretnúť;
  • čo sa tu dá robiť;
  • ako dlho trvá prejsť pešo okolo celej nádrže;
  • v akej lokalite sa nachádza;
  • aké sú naše dojmy z tohto miesta;
  • prečo sme sa vo vode neodvážili omočiť si ani prst;
  • či vám sem odporúčame ísť.

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