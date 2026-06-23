Veľká zmena v nakupovaní sa dotkne mnohých Slovákov. Nový systém zjednoduší doručovanie zásielok

Online nakupovanie prináša zákazníkom pohodlie a obrovský výber tovaru, no často má aj jednu nevýhodu. Ak si človek objedná viacero produktov od rôznych predajcov, nákup býva rozdelený do viacerých zásielok, ktoré prichádzajú v odlišných termínoch. Spoločnosť Allegro chce tento problém obmedziť a na Slovensku spúšťa novú funkciu, ktorá má doručovanie zefektívniť.
Internetové trhovisko predstavilo inteligentný optimalizátor objednávok. Novinka bude dostupná nielen slovenským zákazníkom, ale aj používateľom v Česku a Maďarsku. Spoločnosť o tom informovala vo svojej tlačovej správe.
Jeden nákup, menej doručení
Dôvodom rozdelenia objednávok býva najmä fakt, že produkty často pochádzajú od rôznych predajcov. Každý z nich následne odosiela svoj tovar samostatne, čo vedie k väčšiemu počtu balíkov aj k opakovaným doručeniam. Nový systém v nákupnom košíku automaticky analyzuje dostupné ponuky a vyhľadáva alternatívy, ktoré umožnia spojiť viac položiek do menšieho počtu zásielok.
Cieľom je zachovať výhodné ceny aj pohodlie pri nákupe, pričom zákazník by mal dostať menej balíkov. Podľa spoločnosti ide o praktické riešenie problému, s ktorým sa stretáva väčšina veľkých online trhovísk. Fragmentácia objednávok totiž zvyšuje nároky na logistiku a komplikuje celý proces doručenia.
Výhody pocítia zákazníci aj logistika
Menší počet balíkov prináša viacero benefitov. Nakupujúci nemusia sledovať toľko samostatných doručení a jednoduchšie preberajú svoje objednávky. Pozitívny efekt by sa mal prejaviť aj na strane predajcov a dopravcov, ktorí budú môcť efektívnejšie využívať svoje logistické kapacity.
Spoločnosť zároveň upozorňuje aj na ekologický rozmer novinky. Ak sa podarí znížiť počet zásielok, automaticky klesne aj množstvo použitého obalového materiálu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou internetového predaja.
Technológie majú zjednodušiť nakupovanie
Allegro tvrdí, že nové riešenie je ďalším krokom k efektívnejšiemu online nakupovaniu. Kombinácia dátovej analytiky a inteligentných algoritmov má pomáhať hľadať spôsoby, ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť bez toho, aby bolo potrebné meniť samotný proces nákupu.
Nový optimalizačný systém tak môže priniesť jednoduchšie doručovanie, menej balíkov a plynulejší priebeh objednávok pre tisíce zákazníkov využívajúcich platformu každý deň. Zatiaľ čo Allegro prichádza s riešením, ktoré má znížiť počet zásielok a zjednodušiť doručovanie pri online nákupoch, na druhej strane sa pripravujú aj opačne pôsobiace zmeny.
EÚ a balíky z Číny
Od 1. júla 2026 majú začať platiť nové pravidlá pre zásielky z krajín mimo EÚ, ktoré zavádzajú paušálne clo vo výške troch eur za každú položku pri dovoze tovaru do 150 eur v rámci diaľkového predaja.
„Nové dočasné clo vo výške tri eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré výrazne zaťažujú colné procesy,“ priblížil hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Toto opatrenie bude podľa neho platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028, ktoré umožní komplexnejší a modernejší colný dohľad nad tovarom vstupujúcim do EÚ.
Ide o reakciu na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín, najmä z ázijských e-shopov. Ako uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč, „položka“ predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke s rovnakým kódom tovaru, opisom a pôvodom, čo môže v praxi znamenať, že pri zmiešaných objednávkach sa poplatok uplatní viackrát a celková suma sa zvýši aj o desiatky eur.
Nejde pritom o zanedbateľné množstvo objednávok. Ako sme informovali, platforma Temu bola v treťom štvrťroku 2025 najobľúbenejšou nákupnou aplikáciou na Slovensku z pohľadu počtu stiahnutí.
Ak si zákazník objedná napríklad tričko a pár ponožiek v jednej zásielke s celkovou hodnotou osem eur, v tomto prípade sa to považuje za dve samostatné položky, keďže majú rozdielne colné zatriedenie. Paušálny poplatok sa tak po novom vypočíta ako dve položky krát tri eurá, čo predstavuje spolu šesť eur. Pri hodnote zásielky osem eur sa tak celková suma na úhradu zvýši na 14 eur.
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