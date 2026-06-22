Vibrátor pri samoobslužných pokladniciach prekvapil ľudí. Známy potravinový reťazec vysvetľuje dôvody

Nákupné správanie spotrebiteľov hýbe európskymi trendmi v maloobchode. Spolu s rozvojom krajiny sa do značnej miery rozvíja aj poľský retail, ktorému kraľujú diskonty ako Biedronka, Lidl či Netto. Práve tretí menovaný reťazec prekvapil mnohých zákazníkov vibrátormi, ktoré si mohli kúpiť priamo pri samoobslužných pokladniciach vedľa tovaru, ktorý spadá do kategórie takzvaných impulzívnych nákupov.
Na novinku upozornil portál Wiadomosci Handlowe. Ako však z dostupných informácií vyplýva, nejde o omyl, žart či dočasný sortiment.
Drogérie sa už adaptovali
Čoraz viac ľudí pri nákupoch dbá na to, aby v ich košíkoch nechýbal ani tovar určený na relaxáciu, regeneráciu či skrášľovanie. V tomto smere sa okrem štandardných kozmetických a wellness výrobkov na pulty dostávajú aj erotické pomôcky. Tie sa už pomerne stabilne adaptovali medzi sortimentom v sieťach drogérií ako Rosmann či dm drogerie. To, že sa ale vibrátory či “masážne” pomôcky adaptujú aj v potravinových diskontoch, je novinka.
Najnovšie sa s ňou zákazníci môžu stretnúť v reťazci Netto, ktorý je po Biedronke a Lidli tretím najväčším obchodníkom v krajine. To, že uvedené produkty umiestnil do sekcie impulzívnych nákupov pri samoobslužných pokladniciach, je zatiaľ v retaile nevídaný krok.
Ako ďalej uvádza portál, Netto zaradilo erotické masážne pomôcky do ponuky počas uplynulých mesiacov. Ide o súčasť širšieho fenoménu, ktorý by mal odkryť tabu a podporiť otvorený prístup k produktom, ktoré zlepšujú kvalitu života.
„Tento prístup je základom škandinávskej značky Sinful, ktorá už roky normalizuje rozhovory o intímnej pohode, pričom uprednostňuje bezstarostnosť a pohodlie používateľa. Vďaka zmenám na trhu sa príslušenstvo, ktoré sa predtým spájalo s úzkou kategóriou, stáva prirodzenou súčasťou širokej škály obchodov,” uviedli na margo nového sortimentu zástupcovia spoločnosti Netto.
Ďalšie informácie priamo z predaja hovoria o tom, že takýto tovar je u spotrebiteľov čoraz viac obľúbený a je oň zvýšený záujem.
Zamestnanci s odmenami
Ako uviedol portál Wiadomosci Handlowe, zamestnancov reťazca Netto čakajú v Poľsku odmeny. Dodatočné finančné prostriedky by mali poputovať na účet 18 000 pracovníkom diskontu, ktorí sú súčasťou jeho tímu aspoň 4 roky. Pôjde tak o odmenu za odpracovanú prácu a pozitívne výsledky spoločnosti.
„Ide o finančné uznanie za mimoriadne úsilie vynaložené počas tohto obdobia, vďaka ktorému sa tešíme z našej súčasnej pozície. Viac ako 18 000 zamestnancov dostane na svojej ďalšej výplatnej páske dodatočnú sumu,“ potvrdil generálny riaditeľ skupiny Salling (vlastník siete Netto Polska) Anders Hagh.
Netto u našich severných susedov prevádzkuje približne 700 obchodov, pričom viaceré z nich sú dostupné aj pre Slovákov žijúcich v pohraničných oblastiach. V rámci dlhodobej stratégie sa chce diskont rozširovať aj naďalej a dýchať tak na krk trhovým lídrom z Biedronky a predovšetkým z Lidla. Dánska sieť supermarket pôsobí okrem domáceho a poľského trhu aj v Nemecku.
Výraznú expanziu zaznamenal reťazec v roku 2020, keď vďaka akvizícii získal približne 300 predajní britského Tesca a tiež dva jeho logistické sklady. V rámci ďalšej transformácie zhruba 50 z nich zatvoril, ostatné premenil do svojich farieb.
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