Michal David ruší účasť na festivale Rock pod kameňom. Podľa organizátorov sa však akcia uskutoční

Festival Rock pod kameňom čelí ďalšej nepríjemnej komplikácii. Len niekoľko dní pred začiatkom podujatia, ktoré organizátori na poslednú chvíľu zachránili pred zrušením, prišla správa o zmene. Na festivale napokon nevystúpi jedna z najväčších hviezd tohtoročného programu, český spevák Michal David.
Informáciu zverejnil samotný umelec na sociálnej sieti prostredníctvom stanoviska svojho slovenského manažmentu. „Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany usporiadateľa MICHAL DAVID a skupina KVATRO nevystúpi na festivale Rock pod Kameňom v Belej nad Cirochou dňa 27.6.2026,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Pre festival ide o ďalšiu komplikáciu v čase, keď sa organizátori snažia presvedčiť fanúšikov, že podujatie sa napriek nedávnym finančným problémom uskutoční podľa plánu.
Záchrana tesne pred začiatkom
Ešte počas uplynulého víkendu totiž nebolo jasné, či sa Rock pod kameňom podarí zorganizovať. Organizátori oznámili, že pre ekonomické dôvody zvažujú presun festivalu na iný termín. Budúcnosť jedného z najznámejších rockových podujatí na východnom Slovensku tak zostávala neistá. Napokon však prišiel nečakaný obrat. Tím festivalu oznámil, že sa podarilo nájsť partnerov a podporovateľov, ktorí pomohli preklenúť kritickú situáciu.
„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol tím festivalu na sociálnej sieti. Zároveň vyzval návštevníkov, aby nerušili rezervácie ubytovania a nepredávali vstupenky. Organizátori tvrdia, že robia maximum pre to, aby bolo podujatie pripravené podľa predstáv fanúšikov.
Hlavný organizátor festivalu Michal Latta uviedol, že sa v súčasnosti sústreďuje na záchranu podujatia a nebude reagovať na jednotlivé pokusy o jeho narúšanie. „Každopádne pracujeme tvrdo, nenecháme sa odradiť a nepretrhneme reťaz ročníkov festivalu,“ vyjadril sa pre TASR.
Rock pod kameňom chcel tento rok návštevníkov prilákať na mimoriadne silný program. Medzi najväčšie lákadlá patria svetoznáme mená ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween, ktoré mali už najbližší víkend vystúpiť v Belej nad Cirochou. Či naozaj vystúpia sa sa dozvieme o pár dní.
Areál sa na festival zatiaľ nepodobá
Len niekoľko hodín pred začiatkom festivalu sa na sociálnych sieťach objavili nové zábery, ktoré ešte viac spochybnili aktuálnu situáciu okolo podujatia. Na oficiálnom profile festivalu sa objavila správa, ktorá nenasvedčuje tomu, že by bol areál nachystaný na blížiaci sa festival. Organizátori však tvrdia, že robia maximum.
„Priatelia,aktuálne riešime situáciu naplno. Postupne obvolávame všetkých partnerov, dodávateľov a zainteresované strany a pracujeme na každom detaile,“ píše sa v poslednom vyjadrení na sociálnej sieti.
„Momentálne ideme na 300 % a okrem iného pripravujeme aj alternatívne dopravné a transportné riešenia, aby všetko prebehlo čo najlepšie. Obrovské ďakujeme za všetku podporu, trpezlivosť a pozitívnu energiu, ktorú nám v týchto hodinách posielate. Veľmi si to vážime a dodáva nám to silu pokračovať ďalej,“ odkazuje organizátor svojim fanúšikom.
Neuhradené peniaze za prenájom
Ako sme informovali, podľa starostu Belej nad Cirochou Jána Vajdu nebola uhradená platba vo výške približne 3 000 eur za prenájom areálu Topovné, kde sa má festival uskutočniť. Starosta dodal, že po zverejnení komplikácií sa mu nepodarilo nadviazať kontakt s hlavným organizátorom Michalom Lattom a o vývoji situácie sa dozvedal najmä zo sociálnych sietí.
Pre návštevníkov tak zostáva najdôležitejšou otázkou, či sa po sérii zvratov a nejasností festival skutočne uskutoční v rozsahu, ktorý organizátori sľubujú.
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