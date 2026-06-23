Už čoskoro nastanú na slovenských cestách veľké zmeny: Zákaz elektrokolobežiek či nové pravidlá na priechodoch

Ministerstvo vnútra SR predstavilo dnes na tlačovej konferencii nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke, ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislužieb a parkovania v mestách a obciach. Novely zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch majú ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach.
Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Zákon navyše výslovne zakáže používanie mobilných telefónov či podobných zariadení pri prechádzaní cez priechod spôsobom, ktorý znižuje pozornosť chodca. Pre vodičov je zavedená povinnosť približovať sa k priechodu primeranou rýchlosťou.
Žiadne elektrokolobežky na chodníku
S účinnosťou od 1. septembra 2026 bude zároveň zakázaná jazda elektrokolobežkou po chodníku, čo má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Doteraz mohli elektrokolobežky na chodníku jazdiť rýchlosťou do 6 km/h. Z ciest by mali úplne zmiznúť elektrokolobežky, ktoré dokážu jazdiť rýchlosťou viac ako 25 km/h.
Takéto kolobežky budú prakticky ilegálne a nebude tak stačiť, keď si človek dá pozor na rýchlosť, píše web tnlive.sk. Jediné miesta, kde sa na nich bude môcť jazdiť, budú súkromné pozemky a nespevnené komunikácie.
Novela ďalej sprísňuje postihy pre cestných pirátov. Vodičom prekračujúcim maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km/h v obci alebo o viac ako 60 km/h mimo obce hrozia vysoké pokuty – od 500 do 1 000 eur pri blokovom konaní a 800 až 1 300 eur pri riadnom konaní.
Ministerstvo vnútra zavádza aj opatrenia pre vodičov, ktorí v priebehu 12 mesiacov závažným spôsobom porušia pravidlá cestnej premávky až trikrát. Takýto vodič bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa, doškolenie a preskúšanie odbornej spôsobilosti. Pri štvrtom závažnom priestupku bude podrobený aj preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
Novela mení aj prípravu budúcich vodičov. Vodičský výcvik a skúška budú rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Žiadateľ prejde najskôr teoretickou časťou kurzu a skúškou, a až po jej úspešnom absolvovaní bude pokračovať v praktickom výcviku. Podmienkou pre zápis do kurzu skupiny B je ukončená základná škola.
Zmeny aj pri taxislužbách
Zmeny sa dotknú aj taxislužieb, kde bude kladený dôraz na bezpečnosť cestujúcich, férové pravidlá pre všetkých poskytovateľov vrátane digitálnych platforiem. Vodiči taxislužieb budú povinní pravidelne absolvovať teoretické preskúšanie z pravidiel cestnej premávky.
Mestá a obce dostanú novú legislatívnu oporu pri regulácii plateného parkovania. Zákon umožní samosprávam presnejšie definovať vydávanie rezidentských a ďalších parkovacích kariet tak, aby sa parkovacia politika mohla efektívnejšie prispôsobiť miestnym potrebám.
Väčšina zmien v zákone o cestnej premávke nadobudne účinnosť od 1. septembra 2026, zmeny v taxislužbách od 1. apríla 2027 a rozdelenie výcviku a skúšky v autoškole od 1. septembra 2027.
Druhou schválenou legislatívnou zmenou je novela zákona o priestupkoch, ktorá má účinnejšie chrániť čestných občanov a zabezpečiť spravodlivé postihy pre páchateľov priestupkov. Zavádza inštitút menších obecných prác, ktoré budú môcť byť uložené páchateľom v rozsahu 20 až 150 hodín, pre mladistvých 10 až 75 hodín.
Okrem toho sa zvýšia pokuty pri vybraných priestupkoch, kde doterajšia sankcia nezodpovedala závažnosti konania, a ktoré sa neaktualizovali aj od roku 1990. Tieto priestupky zahŕňajú napríklad rušenie nočného pokoja, znečisťovanie verejného priestranstva, priestupky extrémizmu, neoprávnené podnikanie, ublíženie na cti, nosenie chladnej zbrane či vydávanie sa za verejného činiteľa.
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