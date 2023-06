Patrí kečup do chladničky? Výrobca Heinz konečne odhalil, ako by ste ho mali skladovať. Mnohí to robia inak

Každý človek má vo svojej domácnosti zaužívané zvyky, ktoré nerád mení. V súvislosti s týmito každodennými činnosťami občas vzniknú dva názorové prúdy, odlišujúce sa na úplne banálnych veciach. Napríklad na tom, ako na držiak ukladáme toaletný papier, ale tiež na tom, či dávame kečup do chladničky. Do ktorého prúdu patríte vy?

Diskusie ukončil Heinz

Ako píše portál LADBible, známy výrobca kečupov Heinz na svojom twitteri ľuďom položil otázku, akým spôsobom skladujú túto pochutinu oni. Podľa priebežných výsledkov tesne vedie skupina, ktorá ho dáva do chladničky, no nie je to zďaleka také jednoznačné, ako by ste si možno mysleli.

Where do you keep yours? It has to be… in the fridge! — Heinz (@HeinzUK) June 28, 2023

Pochopiteľne, táto otázka opäť spustila diskusiu a rozdelila internet na dva tábory. Čo je však dôležité, svoj postoj k problematike poskytol aj samotný výrobca, ktorého stanovisko je jednoznačné. Áno, kečup patrí do chladničky. Hovorí o tom Heinz na Twitteri, no podobné informácie by mali byť napísané tiež na fľaši od kečupov. Tak, táto dilema je, zdá sa, uzavretá. Iba žeby mal k tomu poznámku aj Hellmans.

V každom prípade pri kečupe ide zrejme o preferencie konzumentov, ktorí si rokmi vytvorili silný návyk podľa svojich vlastných chutí. Nepredpokladá sa, že by takéto stanovisko známeho výrobcu kečupov dokázalo presvedčiť akúkoľvek názorovú skupinu, no aspoň konečne vieme, ako sa na to pozerá samotný výrobca.