Ľudia sa tu už nenajedia. Známa sieť reštaurácií zatvorila 21 pobočiek, nasledovať by mali aj ďalšie

Zvyšujúce sa náklady, úbytok zákazníkov a zatvorené pobočky nie sú ani zďaleka problémom iba európskeho retailu. Nútené škrty najnovšie robí aj známa americká sieť reštaurácií Outback Steakhouse, ktorá zatvorila 21 pobočiek.
Ako vyplýva z ďalších dostupných informácií, toto číslo nemusí byť konečné a majiteľská skupina bude v najbližších mesiacoch pokračovať v rušení prevádzok. Upozornili na to viaceré magazíny ako The Street, Pennlive či MSN.
Neuspokojivé výsledky a výzvy
Pri identifikovaní hlavných problémov Outback Steakhouse sa najčastejšie opakujú faktory ako nedostatok stálych zákazníkov, znížený dopyt a zvyšujúce sa prevádzkové náklady (napríklad rast cien hovädzieho mäsa, pozn. red.). Majiteľská spoločnosť Bloomin’ Brands sa teda na základe analýzy tamojšej siete rozhodla zatvoriť 21 nerentabilných pobočiek.
V rámci revízie sa chcú kompetentní ďalej zamerať na zlepšenie svojho menu a jeho realizácie, ako aj na analýzu ďalších prevádzok, ktoré nespĺňajú nastavené ciele.
„Tento rok sme dokončili podrobný prehľad našej reštauračnej základne a identifikovali sme 21 reštaurácií s nedostatočnými výsledkami, ktoré sme zatvorili. Identifikovali sme aj 22 reštaurácií, v ktorých nebudeme obnovovať nájomné zmluvy,“ uviedol počas konferencie o hospodárskych výsledkoch za tretí štvrťrok 2025 finančný riaditeľ Bloomin’ Brands Eric Christel.
Ako dodal, väčšina z uvedených nájomných zmlúv vyprší v nasledujúcich mesiacoch, najneskôr v najbližších štyroch rokoch.
Viac o značke
Outback Steakhouse je americká sieť reštaurácií pôsobiaca v segmente casual dining, ktorá vznikla na Floride a dnes funguje pod skupinou Bloomin’ Brands. Značka si vybudovala identitu na „austrálskom“ tematickom koncepte, hoci ide o čisto americký produkt. Ako už z názvu vyplýva, hlavnou položkou v menu sú steaky, no zákazníci si tiež môžu vybrať aj grilované mäso či morské plody.
Sieť reštaurácií Outback Steakhouse však nemožno definovať ako typický a dostupný fastfood. Značka sa dlhodobo snaží balansovať medzi dostupnou cenou a kvalitnejším zážitkom oproti bežným reštauráciám s rýchlym občerstvením.
V posledných rokoch reťazec čelí tlaku konkurencie a meniacim sa spotrebiteľským návykom, čo sa prejavuje optimalizáciou siete a zatváraním menej výkonných prevádzok. Spoločnosť tak upravuje svoje portfólio reštaurácií, znižuje náklady a sústreďuje sa na modernizáciu kľúčových lokalít a zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Cieľom je stabilizovať značku a vrátiť ju do rastovej trajektórie v segmente, ktorý je v USA dlhodobo mimoriadne konkurenčný.
Zatvára aj konkurencia
Údaje z USA ukazujú, že 9 % štandardných reštaurácií s kompletnými službami je tento rok ohrozených zatvorením. Pobočky, ktorých hlavným artiklom je hovädzie mäso, pocítili negatívne vplyvy azda ešte výraznejšie. Dôkazom je zatváranie prevádzok značiek ako Fleming’s Prime Steakhouse and Wine Bar, McCormick & Schmick’s a Stoney River Steakhouse and Grill. Zatváranie sa navyše spomína napríklad aj pri Quaker Steak & Lube.
Veľká gastrotransakcia na americkom trhu
Okrem zatvárania pobočiek v uplynulých dňoch na gastroscéne zarezonovala aj veľká avizovaná transakcia. Americký koncern Yum! Brands predá sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia Pizza Hut za 2,7 miliardy dolárov (2,33 miliardy eur). Investičná spoločnosť LongRange Capital získa za 1,5 miliardy USD celú sieť s výnimkou čínskych prevádzok.
Novým majiteľom čínskych aktív sa stane firma Yum China, ktorá zaplatí 1,2 miliardy USD, oznámil koncern v utorok. TASR o tom informovala na základe správy agentúry DPA.
Yum! Brands vlastní okrem Pizza Hut aj siete ako Taco Bell a KFC.
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