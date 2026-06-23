Ľudia sa tu už nenajedia. Známa sieť reštaurácií zatvorila 21 pobočiek, nasledovať by mali aj ďalšie

Foto: Wikideas1, CC0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Značka s dlhoročnou tradíciou čelí viacerým výzvam a vplyvom negatívnej situácie musela pristúpiť k radikálnym škrtom.

Zvyšujúce sa náklady, úbytok zákazníkov a zatvorené pobočky nie sú ani zďaleka problémom iba európskeho retailu. Nútené škrty najnovšie robí aj známa americká sieť reštaurácií Outback Steakhouse, ktorá zatvorila 21 pobočiek.

Ako vyplýva z ďalších dostupných informácií, toto číslo nemusí byť konečné a majiteľská skupina bude v najbližších mesiacoch pokračovať v rušení prevádzok. Upozornili na to viaceré magazíny ako The Street, Pennlive či MSN.

Neuspokojivé výsledky a výzvy

Pri identifikovaní hlavných problémov Outback Steakhouse sa najčastejšie opakujú faktory ako nedostatok stálych zákazníkov, znížený dopyt a zvyšujúce sa prevádzkové náklady (napríklad rast cien hovädzieho mäsa, pozn. red.). Majiteľská spoločnosť Bloomin’ Brands sa teda na základe analýzy tamojšej siete rozhodla zatvoriť 21 nerentabilných pobočiek.

V rámci revízie sa chcú kompetentní ďalej zamerať na zlepšenie svojho menu a jeho realizácie, ako aj na analýzu ďalších prevádzok, ktoré nespĺňajú nastavené ciele.

Tento rok sme dokončili podrobný prehľad našej reštauračnej základne a identifikovali sme 21 reštaurácií s nedostatočnými výsledkami, ktoré sme zatvorili. Identifikovali sme aj 22 reštaurácií, v ktorých nebudeme obnovovať nájomné zmluvy,“ uviedol počas konferencie o hospodárskych výsledkoch za tretí štvrťrok 2025 finančný riaditeľ Bloomin’ Brands Eric Christel.

Ako dodal, väčšina z uvedených nájomných zmlúv vyprší v nasledujúcich mesiacoch, najneskôr v najbližších štyroch rokoch.

Ilustračná foto: Pexels

Viac o značke

Outback Steakhouse je americká sieť reštaurácií pôsobiaca v segmente casual dining, ktorá vznikla na Floride a dnes funguje pod skupinou Bloomin’ Brands. Značka si vybudovala identitu na „austrálskom“ tematickom koncepte, hoci ide o čisto americký produkt. Ako už z názvu vyplýva, hlavnou položkou v menu sú steaky, no zákazníci si tiež môžu vybrať aj grilované mäso či morské plody.

Sieť reštaurácií Outback Steakhouse však nemožno definovať ako typický a dostupný fastfood. Značka sa dlhodobo snaží balansovať medzi dostupnou cenou a kvalitnejším zážitkom oproti bežným reštauráciám s rýchlym občerstvením.

V posledných rokoch reťazec čelí tlaku konkurencie a meniacim sa spotrebiteľským návykom, čo sa prejavuje optimalizáciou siete a zatváraním menej výkonných prevádzok. Spoločnosť tak upravuje svoje portfólio reštaurácií, znižuje náklady a sústreďuje sa na modernizáciu kľúčových lokalít a zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Cieľom je stabilizovať značku a vrátiť ju do rastovej trajektórie v segmente, ktorý je v USA dlhodobo mimoriadne konkurenčný.

Foto: Wikideas1, CC0, via Wikimedia Commons

Zatvára aj konkurencia

Údaje z USA ukazujú, že 9 % štandardných reštaurácií s kompletnými službami je tento rok ohrozených zatvorením. Pobočky, ktorých hlavným artiklom je hovädzie mäso, pocítili negatívne vplyvy azda ešte výraznejšie. Dôkazom je zatváranie prevádzok značiek ako Fleming’s Prime Steakhouse and Wine Bar, McCormick & Schmick’s a Stoney River Steakhouse and Grill. Zatváranie sa navyše spomína napríklad aj pri Quaker Steak & Lube.

Veľká gastrotransakcia na americkom trhu

Okrem zatvárania pobočiek v uplynulých dňoch na gastroscéne zarezonovala aj veľká avizovaná transakcia. Americký koncern Yum! Brands predá sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia Pizza Hut za 2,7 miliardy dolárov (2,33 miliardy eur). Investičná spoločnosť LongRange Capital získa za 1,5 miliardy USD celú sieť s výnimkou čínskych prevádzok.

Novým majiteľom čínskych aktív sa stane firma Yum China, ktorá zaplatí 1,2 miliardy USD, oznámil koncern v utorok. TASR o tom informovala na základe správy agentúry DPA.

Yum! Brands vlastní okrem Pizza Hut aj siete ako Taco Bell a KFC.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
O prácu príde ďalších 21-tisíc ľudí. Obrovská firma prepúšťa, zamestnancov nahradí umelá inteligencia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac