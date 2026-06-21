Peter ako 30-ročný odišiel do dôchodku: Nasporil vyše 500 000 €, prezradí ti, ako na to

Spoločne zarábali 134-tisíc dolárov ročne (115 396 €) a počas desiatich rokov splatili aj dom v hodnote 200-tisíc dolárov (172 234 €). Ich úspory medzičasom narástli na 600-tisíc dolárov (516 702 €), čo im umožnilo finančne zabezpečený odchod do dôchodku.
Keď Peter Adeney, známy ako Mr. Money Moustache, a jeho manželka opustili svoje zamestnanie a začali si užívať život bez práce, začal rozprávať o svojich skúsenostiach. Zvyšok života chce zasvätiť rozdávaniu rád ľuďom, ktorí hľadajú spôsob, ako sa vyhnúť práci až do veku 60, 65 či dokonca 70 rokov.
Hnutie FIRE: Odkladal si 50 až 75 % príjmu a odišiel na dôchodok ako 30-ročný
V rozhovore pre AARP prezradil, že jeho najväčší úspech prišiel do istej miery náhodou. K myšlienke predčasného dôchodku sa dostal vďaka svojmu záujmu o efektivitu, financie a investovanie.
„Keď som mal čerstvých 20 rokov, začal som si zhromažďovať prebytočné úspory. Neskôr som si uvedomil, že za tieto peniaze si môžem kúpiť nielen veľa pekných vecí, ale aj celoživotnú slobodu,“ priblížil.
Peter sa vďaka svojim rozhodnutiam stal neskôr popularizátorom známeho hnutia finančnej nezávislosti a predčasného odchodu do dôchodku (FIRE). Pravidelne pomáha ostatným a rozdáva rady o investovaní, vedomom míňaní a znižovaní plytvania.
Vďaka tomu je podľa neho možné odkladať si 50 až 75 % príjmu, čím sa peniaze stávajú nástrojom na dosiahnutie predčasnej finančnej slobody.
Zmeňte nastavenie mysle: Ak sa naučíte robiť ťažké veci, šetrenie bude hračkou
„Ako si uľahčiť život?” Ak žijete život, ktorý sprevádzajú podobné otázky, podľa Petra si neporadíte. Ľahšie chodníčky nikdy nevedú k zmenám, ktoré by človeku umožnili robiť veci inak. Oveľa podstatnejšie je klásť si opačnú otázku: „Ako môžem do svojej rutiny začleniť výzvy a naučiť sa ich vnímať ako niečo, čo ma posúva?“
Kľúčom k finančnej nezávislosti je podľa neho schopnosť pretrénovať vlastný mozog. Ak to zvládnete, prestanete sa automaticky vyhýbať ťažkým úlohám a nepríjemným rozhodnutiam, ktoré by vám v konečnom dôsledku mohli priniesť finančnú slobodu.
Aj manželia sa počas tejto cesty museli vzdať viacerých vecí. Obmedzili svoj šatník, jazdili len na ojazdených autách, odstránili všetky prebytočné výdavky… A postupne hľadali spôsoby, ako nájsť zmysel života bez toho, aby sa spoliehali na materiálne veci ako zdroj vlastného šťastia.
Peter sa medzitým učil zručnosti, ktoré dokáže uplatniť v bežnom živote. Naučil sa napríklad základy tesárstva. Takéto návyky postupne integroval do svojho života, aby mu pomohli míňať menej peňazí: „Venujete sa snahe zlepšiť si život, čo so sebou prináša aj robenie náročných vecí,“ dodáva.
Kľúčové preňho bolo, aby sa nesústredil na to, ako mu sporenie život komplikuje, ale naopak na fakt, že šetrenie peňazí mu z dlhodobého hľadiska výrazne zvýši kvalitu života.
Kde všade vám utekajú peniaze? Od predplatného až po drahé autá
Peter sa zameriava najmä na spektrum výdavkov. Ide o praktický a overený spôsob, ako dokáže človek šetriť viac. Každý míňa na niečo iné, no takmer každý zároveň vie identifikovať tie výdavky, ktoré môže obmedziť.
Príkladom sú pravidelné drobné výdavky: predplatné služby, impulzívne nákupy, stravovanie v reštauráciách, návštevy kaviarní či účasť na rôznych podujatiach, koncertoch alebo v kine. Výdavky sa však dajú znížiť aj zásadnejšie, napríklad výmenou auta za bicykel, nahradením tréningov v drahej posilňovni bezplatnými alternatívami alebo hľadaním lacnejších možností pri plánovaní dovolenky.
Významnú časť rozpočtu však tvoria aj väčšie položky – nákladná údržba domácnosti či starostlivosť o luxusné auto. Podľa Petra je efektívne tieto výdavky prehodnotiť a časť prostriedkov, ktoré by inak smerovali na prevádzku a údržbu drahších vecí, presmerovať do sporenia alebo investícií.
Ak zarábate 1 100 €, rozhodujúce je zvýšiť svoj príjem
Ako však spomínal finančný expert Slavomír Molnár v spoločnom rozhovore, šetriť sa dá len do určitej miery. Rozhodujúce podľa neho nie je šetrenie na výdavkoch, ale príjem. Preto odporúča zamerať sa aj na spôsoby, ako svoj príjem zvýšiť.
Uvádza aj príklad klientky z Bratislavy, ktorá pracovala pre neziskové organizácie a zarábala 900 eur v čistom. „Pýtala sa, ako sa z tejto situácie dostať von. Ale ja naozaj nemám čarovný prútik. Jediné, čo som jej mohol poradiť, bolo, že musí odísť zo svojho odboru, pretože s takýmto príjmom nebude schopná normálne žiť nikdy. Počúva sa to ťažko, ale je to fakt. Ak dnes žiješ v Bratislave a zarábaš 1 100 eur v čistom, neexistuje, že spoločne vymyslíme spôsob, ako budeš investovať, šetriť si a bohatnúť,“ spomína expert.
Klientka sa mu neskôr ozvala po rekvalifikačnom kurze. Zamestnala sa v IT sektore a na štartovnej pozícii už zarábala 1 300 eur v čistom. „Aj ty si musíš vybrať, prípadne sa presunúť do segmentu, v ktorom máš priestor na rast – teda tam, kde sa dá zväčšiť koláč, z ktorého krájaš. Iný recept, žiaľ, neexistuje,“ uzatvára tému.
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