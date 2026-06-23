Slováci varujú pred agresívnym hmyzom, opisujú malé mušky: Po štípancoch skončili na pohotovosti

Leto so sebou neprináša len slnečné počasie a čas strávený v prírode. Mnohí Slováci sa v posledných týždňoch sťažujú aj na nepríjemný hmyz, ktorého štípance dokážu spôsobiť výrazné opuchy, začervenanie a v niektorých prípadoch dokonca zdravotné komplikácie.
Na problém upozornili obyvatelia v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Muž opísal, že jeho manželku a dcéru na záhrade poštípal neznámy hmyz, po ktorom sa objavili výrazné štípance a začervenanie. Keď sa podobná situácia zopakovala aj o niekoľko dní neskôr, rozhodol sa opýtať ostatných, či nemajú podobnú skúsenosť.
Príspevok zverejnil v skupine Ivanka pri Dunaji, kde vyjadril obavu, že by mohlo ísť o muchničky. „Dnes sa situácia opäť zopakovala. Chcem veriť, a zároveň dúfam, že nejde o muchničky. Lebo, už som mal možnosť sa dočítať, a aj vidieť na internete, že to žiadna sranda nie je ani zďaleka, proste masaker.”
Počet hlásení podľa ľudí rastie
Pod príspevkom sa objavili desiatky komentárov od ľudí, ktorí opisovali vlastné skúsenosti s podobnými štípancami. Mnohí tvrdia, že následky boli oveľa vážnejšie, než by pri drobnom hmyze očakávali. „Zdravím, mňa práve v Ivanke v roku 2019 poštípala do nohy muchnička. Najprv som to neriešila, opuch, bolesť, začervenanie, no potom prišla teplota, tak som šla na pohotovosť. Celkom dosť trvalo vyliečiť sa. Mrchy sú to,“ napísala jedna z diskutujúcich.
Ďalšia žena uviedla, že jej partner po poštípaní dostal vysoké teploty a skončil u lekára. „Dostal antibiotiká so slovami, že už je asi tretí behom 24 hodín, ktorý s týmto štípancom prišiel. Určite to nepodceňujte a poraďte sa aspoň s obvodným lekárom,“ odporučila ostatným.
Viacerí ľudia opisovali podobný priebeh. Objavovali sa opuchy, horúca pokožka, bolestivé začervenanie či zápaly. Niektorí skončili na pohotovosti, iným lekári predpísali antibiotiká alebo špeciálne masti. „Mňa dokušú každý rok. Je to malá čierna muška. Bolí to príšerne až do kostí, opuchne to. Posledné dve letá som bola na pohotovosti a dostala antibiotiká,“ uviedla ďalšia diskutujúca.
Jedna zo žien dokonca opísala skúsenosť, keď ju hmyz poštípal v oblasti oka. „Raz ma jedna kusla do oka a bola som spuchnutá a skončila na pohotovosti. Pomôže iba to, keď sa človek pred pobytom v záhrade nastrieka repelentom,“ napísala. Hoci nie je potvrdené, že vo všetkých prípadoch išlo práve o muchničky, diskusia ukazuje, že mnohí Slováci zaznamenávajú podobné problémy a viacerí odporúčajú nepríjemné reakcie nepodceňovať. Ak sa opuch zväčšuje, miesto je horúce alebo sa objaví horúčka, odborníci odporúčajú vyhľadať lekársku pomoc.
Drobné, ale nepríjemné
Ako píše portál Zdravie, muchničky patria medzi drobný hmyz, ktorý je aktívny najmä počas teplých mesiacov. Na rozdiel od komárov kožu nepichajú, ale doslova ju narúšajú a následne sajú krv. Práve preto bývajú ich štípance často bolestivejšie a zanechávajú výraznejšie stopy.
Reakcia organizmu sa pritom môže výrazne líšiť. Niektorí ľudia zaznamenajú len mierne svrbenie alebo malý červený fľak. U citlivejších osôb sa však môžu objaviť rozsiahle opuchy, zápaly, zvýšená teplota či ďalšie komplikácie.
Odborníci odporúčajú používať repelenty, nosiť dlhé oblečenie a vyhýbať sa miestam s vysokým výskytom hmyzu, najmä počas večerných hodín. Ak sa po uštipnutí objaví výrazný opuch, silná bolesť alebo horúčka, je vhodné obrátiť sa na lekára.
Počas súčasných horúčav sa totiž okrem muchničiek darí aj komárom a ovadom. Pobyt na záhrade či pri vode tak môže byť pre mnohých nepríjemnejší než po iné roky.
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