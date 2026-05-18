Máte 20-eurovú bankovku? Skontrolujte ju, môžete si pekne zarobiť

Aj takáto zvláštna vec sa deje vďaka zberateľom bankoviek, ktorí pátrajú po netradičných kusoch. Ak viete, na čo sa zamerať, môžete byť jedným z mála šťastlivcov, ktorým sa podarí nabrať dodatočný zisk aj z hotovosti. Je síce málo pravdepodobné, že si takto prilepšíte o astronomické sumy… No aspoň budete mať rafinovaný protiargument na to, že peniaze naberajú hodnotu len vtedy, ak sú uložené v investičnom fonde či inom sporiacom produkte.
Tému priniesol Techbyte. Upozorňuje, že existujú 20-eurové bankovky, ktoré sa na prvý pohľad nelíšia od bežných kusov, pre zberateľov však môžu mať vyššiu hodnotu.
O všetkom môžu rozhodnúť sériové číslo či výrobné chyby
Ak chcete zistiť, či má vyššiu hodnotu práve bankovka, ktorú držíte v ruke, skontrolovať treba najprv jej sériové číslo.
Zberateľov tento detail zaujme vtedy, ak sériové číslo obsahuje veľký počet rovnakých číslic, veľmi nízke číslo, jasnú postupnosť alebo ide o číselný palindróm – sériové číslo, ktoré sa číta rovnako zľava doprava aj sprava doľava. Vo všeobecnosti platí, že čím je sériové číslo vzácnejšie, tým vyššiu hodnotu môže mať bankovka pre zberateľov.
Zamerať sa okrem sériového čísla môžete aj na prípadné výrobné chyby. Hodnotu môžu zvyšovať napríklad posunutá tlač, nesprávne orezanie bankového papiera, chýbajúca farba, zle zarovnané prvky alebo iné tlačové anomálie. Portál zároveň upozorňuje, že k takejto anomálii musí dôjsť počas výrobného procesu.
O výslednej hodnote zaujímavej bankovky rozhoduje viacero faktorov. Hodnoty podobných zberateľských kúskov sa najčastejšie pohybujú v rozmedzí desiatok až nižších stoviek eur. V minulosti sa napríklad 20-eurová bankovka s chybne orezaným okrajom predala za 100 eur. Inokedy sa zase chybná 20-eurová bankovka v aukcii vydražila až za 220 eur.
Portál tému uzatvára so slovami, že ak vo svojej peňaženke objavíte bankovku, ktorá pôsobí neobvykle alebo zaujímavo, treba ju odložiť do samostatného obalu a zbytočne ju neohýbať, aby sa tým neznížila jej prípadná zberateľská hodnota.
