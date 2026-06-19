Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi

Vláda Roberta Fica prežila. Parlament jej vyslovil dôveru 78 hlasmi. Slovensko sa prepadlo do najprísnejšieho sankčného pásma a vláda podľa Ústavného súdu musela predstúpiť pred poslancov. Výsledok? Lojalita koaličných poslancov sa síce potvrdila, ale namiesto receptu na ozdravenie verejných financií sme sledovali prekrikovanie, osobné útoky, politické divadlo a hľadanie vinníkov. O tom, ako zastaviť rast dlhu, zaznelo žalostne málo. Podľa bývalého ministra zahraničných vecí je takéto vyhováranie absolútne nezodpovedné. Myslí si, že na základe zákona o dlhovej brzde by mali byť nastavené prísne sankčné mechanizmy.
Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala aj o tohtotýždňovom samite lídrov EÚ. V Bruseli Robert Fico predviedol obrat. Po mesiacoch kritiky napokon podporil závery samitu Európskej únie vrátane ďalšej podpory Ukrajiny a posilňovania európskej obrany. Podľa bývalého diplomata ide o pragmatický obrat, nakoľko Fico stratil v Bruseli dôležitého spojenca, Viktora Orbána. Ešte pred samotným vycestovaním do Bruseli sa slovenský premiér zúčastnil zasadnutia Výboru pre európske záležitosti.
Fico sa na výbore vyjadril, že na samite EÚ bude rokovať aj o exekúcii Projektu Fórum, ktorý vedie matka lídra PS Michala Šimečku. Tvrdil, že prípad ohrozuje Slovensko a chce si vypočuť zástupcov agentúry EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá od projektu požaduje 130-tisíc eur. Podľa Káčera sú takéto vyjadrenia Fica na smiech. Ak by na samite, na ktorom sa rokuje o bezpečnosti EÚ či Ukrajiny, otvoril túto tému, lídri ostatných krajín by sa na neho pozerali ako ošetrovatelia na psychicky chorého pacienta.
V diskusii sa venovali aj vojne na Ukrajine či rozsiahlym dronovým útokom, ktoré najnovšie podniká Kyjev na Moskvu. V blízkej budúcnosti očakáva, že Rusko bude vo vojne vystupovať buď agresívnejšie, alebo bude čeliť obrovským vnútorným turbulenciám a rozpadne sa.
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