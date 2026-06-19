Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi

Foto: interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz bývalý minister zahraničných vecí a bývalý diplomat Rastislav Káčer.

Vláda Roberta Fica prežila. Parlament jej vyslovil dôveru 78 hlasmi. Slovensko sa prepadlo do najprísnejšieho sankčného pásma a vláda podľa Ústavného súdu musela predstúpiť pred poslancov. Výsledok? Lojalita koaličných poslancov sa síce potvrdila, ale namiesto receptu na ozdravenie verejných financií sme sledovali prekrikovanie, osobné útoky, politické divadlo a hľadanie vinníkov. O tom, ako zastaviť rast dlhu, zaznelo žalostne málo. Podľa bývalého ministra zahraničných vecí je takéto vyhováranie absolútne nezodpovedné. Myslí si, že na základe zákona o dlhovej brzde by mali byť nastavené prísne sankčné mechanizmy. 

Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala aj o tohtotýždňovom samite lídrov EÚ. V Bruseli Robert Fico predviedol obrat. Po mesiacoch kritiky napokon podporil závery samitu Európskej únie vrátane ďalšej podpory Ukrajiny a posilňovania európskej obrany. Podľa bývalého diplomata ide o pragmatický obrat, nakoľko Fico stratil v Bruseli dôležitého spojenca, Viktora Orbána. Ešte pred samotným vycestovaním do Bruseli sa slovenský premiér zúčastnil zasadnutia Výboru pre európske záležitosti.

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Fico sa na výbore vyjadril, že na samite EÚ bude rokovať aj o exekúcii Projektu Fórum, ktorý vedie matka lídra PS Michala Šimečku. Tvrdil, že prípad ohrozuje Slovensko a chce si vypočuť zástupcov agentúry EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá od projektu požaduje 130-tisíc eur. Podľa Káčera sú takéto vyjadrenia Fica na smiech. Ak by na samite, na ktorom sa rokuje o bezpečnosti EÚ či Ukrajiny, otvoril túto tému, lídri ostatných krajín by sa na neho pozerali ako ošetrovatelia na psychicky chorého pacienta.

V diskusii sa venovali aj vojne na Ukrajine či rozsiahlym dronovým útokom, ktoré najnovšie podniká Kyjev na Moskvu. V blízkej budúcnosti očakáva, že Rusko bude vo vojne vystupovať buď agresívnejšie, alebo bude čeliť obrovským vnútorným turbulenciám a rozpadne sa.

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