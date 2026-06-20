James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné

James Blore žije na Slovensku už 27 rokov. Okrem toho, že v rámci kurzov učí angličtinu, ľudí na sociálnych sieťach zaujal humornými videami. Aj vážnu tému, akou je nachladnutie, dokáže podať s humorom, ktorý vám vyčarí úsmev na tvári. My sme sa Jamesa opýtali, čo ho na Slovensko priviedlo, čo mu tu najviac chutí a ako vníma ceny bývania a platy.
Čo vás priviedlo na Slovensko?
Pôvodne som sa pripravoval na dráhu stredoškolského učiteľa prírodovedy po štúdiu chémie na univerzite. Počas prípravy som si však uvedomil, že hoci ma učenie baví, nie som si úplne istý, že by som celý život chcel stráviť v britskej štátnej škole. Po nejakom suplovaní som si našetril dosť peňazí na trojmesačnú cestu po Mexiku, Guatemale a USA.
Keď som sa vrátil, vyštudoval som kurz EFL (angličtina ako cudzí jazyk), pretože sa mi veľmi páčila predstava skombinovať učenie a cestovanie. V roku 1998 bolo v strednej a vo východnej Európe veľa ponúk na EFL pozície. Prvé ponuky, ktoré som dostal, boli z Prahy, z Varšavy a z Humenného. Nie som veľkomestský typ a chcel som niečo autentickejšie a menej… medzinárodné. A Humenné bolo určite autentické.
Ako sa vám tu žije? Máte pocit, že je Slovensko bezpečné?
V istom momente som vlastne zabudol na cestovanie a zostal som tu, hoci som sa po pár rokoch presťahoval do Košíc a v roku 2012 do blízkej dediny. V septembri to bude 28 rokov, čo som prišiel na Slovensko, a som tu veľmi šťastný. Keby som nebol, už by som tu nebol.
Čo sa týka bezpečnosti: Som stredného veku, bývam na dedine a chodím spať skoro, takže nie som práve ohrozovaná demografická skupina. Mal som niekoľko nepríjemných zážitkov na cestách v Košiciach a občas ma na ulici oslovil opitý človek, ale to je v podstate všetko. Slovensko mi pripadá bezpečné, hoci viem, že môj zážitok nemusí byť univerzálny.
Ak by ste mali porovnať Slovensko a Britániu, aké najvýraznejšie rozdiely vnímate?
Uff. Natočil som už takmer 30 videí na túto tému a stále mám nové a nové nápady. Najpozitívnejšie vnímam určite pocit priestoru: hustota obyvateľstva je na Slovensku oveľa nižšia a je tu podstatne viac lesov a hôr, takže v prírode nestretnete toľko ľudí, a to mi vyhovuje. Pomáha, že sa viac venujem pozorovaniu vtákov než turistike, bicyklovaniu alebo lyžovaniu, takže nebývam v tých istých preplnených lokalitách, keď vyjde slnko.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Druhá veľká vec je jedlo. Mám rád veľa jedál z oboch krajín, ale v Británii je proste toľko spracovaného jedla a ja mu len ťažko odolávam, ak je dostupné. Kedysi som sa počas dovoleniek prechádzal supermarketom v Británii a bol som ohromený množstvom chutných vecí, ktoré tam majú – oveľa viac než na Slovensku. Časom som si však uvedomil, že je lepšie sa takým lákadlám vyhýbať. Na Slovensku, ak chcem niečo naozaj chutné, buď zájdem do reštaurácie (ktorá je často lacnejšia než v Británii), alebo si to pripravím z čerstvých surovín.
Ako sa vám učila slovenčina? Spomeniete si na nejaký vtipný zážitok z čias, keď ste s ňou boli ešte v začiatkoch?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- akú humornú situáciu James zažil pri učení sa slovenčiny;
- čo si myslí o slovenských tradíciách a ktorá je jeho najobľúbenejšia;
- čo si myslí o cenách na Slovensku;
- ktoré pokrmy mu nezachutili a ktoré si obľúbil.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku