James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné

Foto: James Blore

Petra Sušaninová
Ako si tu zvykol a čo si myslí o slovenskej kuchyni?

James Blore žije na Slovensku už 27 rokov. Okrem toho, že v rámci kurzov učí angličtinu, ľudí na sociálnych sieťach zaujal humornými videami. Aj vážnu tému, akou je nachladnutie, dokáže podať s humorom, ktorý vám vyčarí úsmev na tvári. My sme sa Jamesa opýtali, čo ho na Slovensko priviedlo, čo mu tu najviac chutí a ako vníma ceny bývania a platy.

Čo vás priviedlo na Slovensko?

Pôvodne som sa pripravoval na dráhu stredoškolského učiteľa prírodovedy po štúdiu chémie na univerzite. Počas prípravy som si však uvedomil, že hoci ma učenie baví, nie som si úplne istý, že by som celý život chcel stráviť v britskej štátnej škole. Po nejakom suplovaní som si našetril dosť peňazí na trojmesačnú cestu po Mexiku, Guatemale a USA.

Keď som sa vrátil, vyštudoval som kurz EFL (angličtina ako cudzí jazyk), pretože sa mi veľmi páčila predstava skombinovať učenie a cestovanie. V roku 1998 bolo v strednej a vo východnej Európe veľa ponúk na EFL pozície. Prvé ponuky, ktoré som dostal, boli z Prahy, z Varšavy a z Humenného. Nie som veľkomestský typ a chcel som niečo autentickejšie a menej… medzinárodné. A Humenné bolo určite autentické.

Foto: James Blore

Ako sa vám tu žije? Máte pocit, že je Slovensko bezpečné?

V istom momente som vlastne zabudol na cestovanie a zostal som tu, hoci som sa po pár rokoch presťahoval do Košíc a v roku 2012 do blízkej dediny. V septembri to bude 28 rokov, čo som prišiel na Slovensko, a som tu veľmi šťastný. Keby som nebol, už by som tu nebol.

Čo sa týka bezpečnosti: Som stredného veku, bývam na dedine a chodím spať skoro, takže nie som práve ohrozovaná demografická skupina. Mal som niekoľko nepríjemných zážitkov na cestách v Košiciach a občas ma na ulici oslovil opitý človek, ale to je v podstate všetko. Slovensko mi pripadá bezpečné, hoci viem, že môj zážitok nemusí byť univerzálny.

Ak by ste mali porovnať Slovensko a Britániu, aké najvýraznejšie rozdiely vnímate?

Uff. Natočil som už takmer 30 videí na túto tému a stále mám nové a nové nápady. Najpozitívnejšie vnímam určite pocit priestoru: hustota obyvateľstva je na Slovensku oveľa nižšia a je tu podstatne viac lesov a hôr, takže v prírode nestretnete toľko ľudí, a to mi vyhovuje. Pomáha, že sa viac venujem pozorovaniu vtákov než turistike, bicyklovaniu alebo lyžovaniu, takže nebývam v tých istých preplnených lokalitách, keď vyjde slnko.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa The School of Blore (@blore.sk)

Druhá veľká vec je jedlo. Mám rád veľa jedál z oboch krajín, ale v Británii je proste toľko spracovaného jedla a ja mu len ťažko odolávam, ak je dostupné. Kedysi som sa počas dovoleniek prechádzal supermarketom v Británii a bol som ohromený množstvom chutných vecí, ktoré tam majú – oveľa viac než na Slovensku. Časom som si však uvedomil, že je lepšie sa takým lákadlám vyhýbať. Na Slovensku, ak chcem niečo naozaj chutné, buď zájdem do reštaurácie (ktorá je často lacnejšia než v Británii), alebo si to pripravím z čerstvých surovín.

Ako sa vám učila slovenčina? Spomeniete si na nejaký vtipný zážitok z čias, keď ste s ňou boli ešte v začiatkoch?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • akú humornú situáciu James zažil pri učení sa slovenčiny;
  • čo si myslí o slovenských tradíciách a ktorá je jeho najobľúbenejšia;
  • čo si myslí o cenách na Slovensku;
  • ktoré pokrmy mu nezachutili a ktoré si obľúbil.

 

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac