O prácu príde ďalších 21-tisíc ľudí. Obrovská firma prepúšťa, zamestnancov nahradí umelá inteligencia

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
Známa spoločnosť už v posledných mesiacoch redukovala stavy pracovníkov, pričom škrty by mali pokračovať aj v tomto fiškálnom roku.

Technologický gigant Oracle, ktorý je spájaný s jedným z najbohatších ľudí na planéte Larrym Ellisonom, pripravuje ďalšiu vlnu masívneho prepúšťania. Podľa aktuálnych správ by o prácu mohlo prísť zhruba 21-tisíc ľudí – ich pozície ustúpia rozvoju umelej inteligencie.

O novinkách informovali Yahoo! Finance a Qazinform.

Oracle v súčasnosti realizuje širšiu reštrukturalizáciu zameranú na podporu rýchlo rastúceho podnikania v oblasti umelej inteligencie.

Hovorí sa o tisícoch ľudí

Viaceré zahraničné agentúry a weby hovoria o tom, že firma škrtne zhruba 21-tisíc pracovných miest. To v praxi predstavuje približne 13 % pracovnej sily. Reštrukturalizácia odráža stratégiu spoločnosti Oracle, ktorá presúva finančné zdroje smerom k službám zameraným na umelú inteligenciu a rozsiahlym investíciám do dátových centier.

Oracle sa zároveň pripravuje na získanie nového kapitálu vo výške až 50 miliárd dolárov na financovanie infraštruktúry umelej inteligencie.

Pochopiteľne, škrtanie zamestnaneckých miest súvisí aj s optimalizáciou nákladov, ktorá je v súčasnosti témou v mnohých veľkých svetových spoločnostiach. Dôvody sa rôznia a kým niektorí masívne investujú do umelej inteligencie, pri iných ide iba o pragmatické znižovanie zvyšujúcich sa nákladov na mzdy či už formou klasického prepúšťanie, prípadne zlučovania tímov a odstraňovania stredného manažmentu.

Spoločnosť Oracle patrí medzi najväčšie technologické firmy na svete a je známa predovšetkým vývojom databázových systémov pre firmy a inštitúcie. Založili ju v roku 1977 Larry Ellison, Bob Miner a Ed Oates, pričom jej prvým veľkým úspechom bol databázový systém Oracle Database. V posledných rokoch Oracle výrazne investuje do cloud computingu a umelej inteligencie, kde konkuruje gigantom ako Microsoft, Amazon či Google.

Zisk aj tržby rástli

Spoločnosť Oracle vo svojom účtovnom štvrtom kvartáli, ktorý sa skončil v závere mája, dosiahla rast čistého zisku patriaceho akcionárom na sumu 4,22 miliardy USD (3,66 miliardy eur) z úrovne 3,43 miliardy USD v rovnakom období predošlého roka. Zisk firmy na akciu medziročne vzrástol o 21 %, a to na 1,45 USD zo sumy 1,19 USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Foto: Ilan Costica, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Spoločnosť Oracle vykázala prevádzkový zisk v objeme 6,13 miliardy USD, čo znamená, že medziročne vzrástol o 20 %. Upravený prevádzkový zisk spoločnosti sa zvýšil o 22 % na 8,6 miliardy USD, a to vďaka silnému rastu tržieb a opatreniam na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti prijatým počas štvrťroka.

Tržby spoločnosti sa medziročne posilnili o 20,6 % na 19,18 miliardy USD, čo odráža vysoký dopyt po špičkových cloudových technológiách a aplikačných balíkoch. Pri konštantných výmenných kurzoch sa tržby firmy Oracle zväčšili o 20 %. V prvom kvartáli účtovného roka 2026/2027 Oracle očakáva rast upraveného zisku na akciu 17 až 20 %. V prípade tržieb prognózuje ich zvýšenie o 27 až 29 %.

Prepúšťanie v júni ohlásil aj Microsoft

Americký softvérový gigant Microsoft plánuje na budúci mesiac rozsiahle prepúšťanie vo svojej divízii, ktorá vyrába konzoly Xbox a obsah videohier. Zároveň chystá výrazné škrty v marketingovom rozpočte divízie. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News.

Xbox v ostatných rokoch čelí rastúcim ťažkostiam, keďže sústredenie sa Microsoftu na cloudové hranie nedokázalo kompenzovať klesajúci predaj konzol a nedostatok nových herných titulov. Šéfka divízie hier Asha Sharmaová, ktorá sa svojej funkcie ujala vo februári, uviedla, že zisková marža v tejto oblasti podnikania Microsoftu klesla na 3 %.

Presný rozsah prepúšťania zatiaľ nie je jasný. Jeho konkretizácia sa podľa agentúry Bloomberg očakáva krátko po 30. júni, čiže po ukončení terajšieho fiškálneho roka spoločnosti Microsoft.

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