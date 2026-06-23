Ak dáte smarthodinky na banán či jablko, namerajú tep: Odborníci vysvetľujú, ako je to možné

Smarthodinky priložené k ovociu

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Petra Sušaninová
Môže mať banán tep?

Ak máte doma smarthodinky, môžete skúsiť urobiť malý experiment. Priložte ich k povrchu rôznych druhov ovocia a zeleniny. Zistíte, že napríklad po priložení k banánu či k jablku namerajú hodinky tep. Ako je niečo také možné?

Tajná superschopnosť banánov?

Ako informuje web IFL Science, pri viacerých druhoch ovocia nameriate smarthodinkami pulz. Pri niektorých je dokonca taký vysoký, že to pôsobí, ako keby boli po extrémnej námahe. Nemusíte však mať obavy, banány neožívajú a aj naďalej ich môžete veselo hádzať do mixéra, ak si chcete vyrobiť smoothie.

Za všetko môže jav, ktorému sa hovorí fotopletyzmografia (PPG). Práve za pomoci PPG merajú inteligentné zariadenia pulz. Ide o neinvazívnu techniku, v rámci ktorej sa merajú objemové zmeny v prietoku krvi tak, že na pokožku svieti svetlo. Následne sa sleduje, ako sa toto svetlo absorbuje a odráža. PPG sa využíva napríklad aj pri pulzných oxymetroch v klinickom prostredí.

Smarthodinky priložené k banánu
Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Experiment sme vykonali aj my

Keď vaše srdce bije, na krátky čas sa zvýši objem krvi v malých kapilárach tesne pod povrchom kože. Zvýšenie prietoku krvi mení množstvo absorbovaného a odrazeného svetla, a na základe sledovania týchto zmien sa určuje pulzová frekvencia. Ak ale priložíte smarthodinky k povrchu banána, namerajú pulz v hodnotách okolo 85 úderov za minútu.

Pri nektárinkách a avokádach nameriate okolo 70 úderov za minútu. Zdá sa, že kivi je vystresované, lebo pri tomto ovocí tep vyletel až k číslu 110. Naopak, pri paradajkách nebol zaznamenaný žiaden tep. Experiment sme otestovali aj my. Priložili sme smarthodinky Garmin venu 4 k banánu. Dostali sme hodnoty od 80 po 85 úderov za minútu. Skúsili sme hodinky priložiť aj k jablku. V tomto prípade zariadenie zaznamenalo tep 57 až 65 úderov za minútu.

Čo sa deje?

Prečo je to tak? Nech priložíte smartzariadenie k akémukoľvek predmetu, stále sa pokúsi za pomoci PPG získať údaje. To znamená, že akékoľvek náhodné výkyvy v spôsobe, akým sa svetlo pohlcuje a odráža (či už ide o vibrácie alebo pohyb), zachytí algoritmus tohto zariadenia a premení ich na pulz.

Smarthodinky priložené k jablku
Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Samozrejme, smarthodinky dnes toho dokážu omnoho viac, ako len meranie tepu. Sledujú viacero aspektov ľudského zdravia, vrátane kvality spánku. Očakáva sa však, že v budúcnosti budú ich súčasťou ešte sofistikovanejšie senzory. Možno jedného dňa dokážu zmerať aj hladinu cukru v krvi či iné parametre, ktoré nám poskytnú celkový náhľad na naše zdravie a stav nášho tela.

Čo je nové vo svete vedy?

Ak vás zaujíma viac tém zo sveta vedy, pozrite si napríklad náš článok o megaprojekte, ktorý začali stavať experti v Číne. S veľkým množstvom obyvateľov, husto osídlenými oblasťami a s neustále rastúcim priemyslom čelí krajina hrozbe nedostatku energie. Navyše, usiluje sa zbaviť závislosti od fosílnych palív.

Čínske úrady sa preto rozhodli hneď pre niekoľko projektov, ktoré by im umožnili ťažiť z vodnej energie. Krajina tak nielenže využije obrovský energetický potenciál regiónu, ale dosiahne aj bezprecedentnú mieru kontroly nad kľúčovými vodnými zdrojmi, od ktorých sú závislé susedné štáty. Hlavným projektom je Muoto (hovorí sa mu aj Medog) – priehrada na rieke Yarlung Tsangpo.

Stavba megaprojektu sa oficiálne začala v júli 2025 a jej náklady sa šplhajú do ohromujúcich výšin. Odhaduje sa, že dosiahnu 168 miliárd dolárov. Predpokladá sa, že projekt sa podarí dokončiť v priebehu nasledujúcich 10 rokov a s odhadovaným ročným výkonom 300 terawattov zatieni všetky ostatné vodné elektrárne na svete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V hĺbke takmer 2 000 metrov vedci natočili samicu tajomného žraloka: Ide o prvé video…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac