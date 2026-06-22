Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú

Nikto sa zrejme nechce ocitnúť v situácií, keď v noci súrne potrebuje nejaké lieky a nevie ich zohnať. Môže ísť napríklad aj o obyčajné tabletky proti bolesti hlavy, ktoré sa nám minuli a nevšimli sme si to, alebo aj o niečo vážnejšie, a zrazu sa človek ocitne v beznádejnej situácii. Niečo podobné sa cez víkend stalo známemu hercovi Vladimírovi Kobielskemu a ten preto upozornil na vážny problém.
Jeho video z víkendu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, sa stalo obrovským virálom a videli ho stovky tisíc ľudí. “Prosím vás, v ktorom vesmíre, komu treba dať vedieť, že hlavné mesto potrebuje jednu lekáreň mať otvorenú nonstop,” začal svoje video herec. Upozorňuje v ňom na to, že najneskôr o 22.00 h sa všetky lekárne zatvoria a človek má jednoducho smolu.
“Vy prídete na pohotovosť 21.30, rátate minúty, či vám vaše dieťa niekto vyšetrí, a potom utekáte o 21.59 si vybrať lieky a ste vďačný osudu, že ste to stihli. Ja tomu nerozumiem,” uzavrel herec. Pohotovostné služby lekární sú na Slovensku dlhodobým problémom a najväčším kameňom úrazu je nejasná definícia v zákone.
Kto to má vlastne na starosti?
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach hovorí, že “Povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby na základe dohody so Slovenskou lekárnickou komorou a samosprávnym krajom; ak nedôjde k dohode, zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby tak, ako to nariadi samosprávny kraj,” no táto definícia je problémová.
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Vo väčšine slovenských miest sa pohotovostné lekárne zatvárajú okolo 20.00 až 21.00 h a teda ak máte vo svojej blízkosti takú, ktorá je otvorená do 22.00 h, patríte medzi tých šťastnejších. Prečo to však vlastne tak je?
Interez oslovil aj župana Juraja Drobu, k celej veci sa odmietol bližšie vyjadrovať a odkázal nás na komentáre pod videom herca. Podľa zákona má k veci čo-to povedať kraj, no podľa predsedu Bratislavského samosprávneho Drobu to nie je kompetencia župy. “Hoci to nie je kompetencia župy, chopili sme sa toho a v dohľadnej dobe vidím riešenie, na ktoré budeme ako župa prispievať. Nie je to prvýkrát, keď suplujeme povinnosti niekoho iného,” napísal Droba priamo pod príspevkom, kde rozprúdil živú diskusiu.
“Už deväť rokov preberám zodpovednosť za všetko, čo má na starosti župa. A stále sa necítim ako politik, ale skôr ako manažér kraja. A úplne záverom: ako všade inde, aj medzi nami sú tí, čo majú radi svoju prácu a robia ju poctivo, a potom tí druhí,” dodal.
Určovať otváracie hodiny pohotovostných lekární podľa neho nie je “explicitne zo zákona nikoho kompetencia,” čo je podľa neho hlavný problém. Vyjadril sa, že problém rieši už niekoľko mesiacov, no zdôraznil, že nejde o jeho zodpovednosť. “Robíme to preto, lebo cítime, že je to vážny problém, a nikto sa nemá k hľadaniu riešenia.”
K situácii sa v komentároch vyjadril aj poslanec parlamentu za SaS a lekár Tomáš Szalay. “Pohotovostná lekáreň sa dostala do zákona s tým, že má za úlohu obsluhovať ambulantnú pohotovosť, a tá sa končí o 22.00 h. Neobhajujem, ale vysvetľujem dnešný stav.”
“Uplatňovať citovanú kompetenciu, ktorej podrobná úprava na tlak lekárnikov vypadla zo zákona (pôvodný § 25a) je dosť ťažké. Legislatívne neriešených problémov je tam priveľa, lekárenská pohotovosť je nehradená služba; župa tu môže byť úspešná, keď použije skôr metódu cukru než biča,” dodal.
Vyjadrenie komory
Interez oslovil aj Slovenskú lekárenskú komoru a pýtali sme sa teda, ako to presne medzi krajmi, komorou a poskytovateľmi funguje. “Vždy to musí byť trojstranná dohoda, že musí súhlasiť komora, ale poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, teda lekárne a samosprávny kraj, takže vždy je to po dohode,” povedala Lenka Vasiľová, riaditeľka úradu Slovenskej lekárnickej komory.
“Rozpisy robí vždy samosprávny kraj, po dohode s lekárenskou komorou a s konkrétnymi lekárňami,” zdôraznila. Ani samospráva ani komora však nemôžu lekárňam otváracie časy nakázať, keďže nejde o hradenú službu, dodala.
Otváracie hodiny sú vždy zverejnené na stránke evuc.sk. Dodala, že teraz je situácia rôzna, keďže univerzitná lekáreň, ktorá patrí pod Univerzitu Komenského, skrátila prevádzkový čas a už nie je otvorená nonstop, ale Lekáreň Mariánska v Starom Meste je počas pohotovostnej služby otvorená do 22.30 h. Vasiľová však potvrdila, že v tejto veci mali už viacero stretnutí a hľadajú spôsob, ako nepretržitú lekárenskú starostlivosť zabezpečiť.
Vyjadrenie Dr. Max
S otázkami sme oslovili aj najväčšieho poskytovateľa lekárenskej starostlivosti na Slovensku, sieť Dr. Max. “Z pohľadu dostupnosti lekárenskej starostlivosti považujeme za dôležité, aby mali pacienti prístup k liekom a odbornému poradenstvu v čase reálnej potreby. Naše lekárne, napríklad v obchodných centrách, už dnes v mnohých prípadoch poskytujú nadštandardnú časovú dostupnosť, keďže sú spravidla otvorené až do 21.00 hod.,” povedala pre interez Kvetoslava Vacek z tlačového centra Dr. Max.
Potvrdila, že rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby a jej konkrétne nastavenie nie je v ich kompetencii a určujú sa na základe návrhov Slovenskej lekárnickej komory a v spolupráci s príslušnými samosprávnymi krajmi, ktoré ich následne schvaľujú. Práve tým Vacek odôvodňuje rozdiely v regiónoch.
Podľa siete lekární by nepretržitá lekárenská starostlivosť mala zmysel najmä priamo v zdravotníckych zariadeniach, kde je poskytovaná lekárska pohotovostná služba. “Pacient by tak mal lieky dostupné okamžite po vyšetrení, bez potreby presúvať sa cez mesto a hľadať otvorenú lekáreň.” Najviac nevyhnutné lieky by však podľa Kvetoslavy Vacek mali byť už teraz dostupné priamo u lekára na urgente.
“Naša spoločnosť má skúsenosť s nonstop lekárňou v Banskej Bystrici, ktorej prevádzka bola dlhodobo ekonomicky neudržateľná. Počas nočných hodín bol dopyt často orientovaný predovšetkým na voľnopredajný sortiment, ako sú lieky proti bolesti, kondómy či núdzová antikoncepcia, zatiaľ čo skutočne akútne prípady boli relatívne limitované,” ozrejmila.
Súčasné nastavenie, keď je väčšina pohotovostných lekární otvorených približne do 21.00 hod., sa tak podľa siete Dr. Max v praxi ukazuje ako funkčné riešenie pokrývajúce potreby pacientov vo väčšine prípadov. Sieť je však do budúcna otvorená diskusii.
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