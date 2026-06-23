Richard Raši vyhlásil termín volieb: Konať sa budú 24. októbra, hlasovací preukaz sa vybaviť nedá

Richard Raši

Foto: Kancelária NRSR

Lucia Mužlová
TASR
Voľby budú na konci októbra.

Blížia sa komunálne voľby. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bude zverejnené v zbierke zákonov v stredu (24. 6.).

Predseda NR SR vyzval občanov, aby využili svoje ústavné právo a zúčastnili sa na voľbách. „Verím, že spolu vyberieme kandidátov, ktorí majú víziu podporenú vlastným životným príbehom, prácou, ktorú už odviedli a dôverou ľudí, ktorú si získali. Majú za sebou viditeľné výsledky, nové projekty, lepšie služby, transparentné hospodárenie či schopnosť dotiahnuť veci do konca,“ povedal vo svojom vyhlásení.

Hlasovací lístok
Ilustračná foto: TASR / AP

Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy môže podľa Rašiho každý občan svojím hlasom ovplyvniť budúcnosť miesta, v ktorom žije. „Sú potvrdením toho, že naša spoločnosť stojí na aktívnej účasti ľudí a nie na pasivite,“ dodal.

Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev.

Hlasovací preukaz tentoraz nevybavíte

Raši oznámil, že posledný deň na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Zároveň sa od stredy začína oficiálna volebná kampaň na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev. „Pripomínam, že podľa platných právnych predpisov sa do financovania kampane započítavajú aj výdavky vynaložené do 180 dní pred vyhlásením volieb v zbierke zákonov. To znamená, do kampane a jej financovania sa započítavajú aj výdavky vynaložené od 26. decembra 2025,“ ozrejmil.

Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva v nich, počtu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií je do 21. júla. Lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností určili do 31. júla.

Miestne volebné komisie a volebné komisie samosprávnych krajov treba určiť do 25. augusta a lehota na ich prvé zasadnutie je do 3. septembra. Lehota na utvorenie okresných, obvodných a okrskových volebných komisií je do 17. septembra, prvýkrát majú zasadnúť najneskôr do 30. septembra.

Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.

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