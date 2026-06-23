Slovensko nie je na gréckej ceste, tvrdí Fico: Slovensko má dlh verejných financií pod úrovňou EÚ

Premiér Robert Fico hovorí, že Slovensko nečelí žiadnej rozpočtovej kríze. Časť verejnej diskusie ale podľa neho vykresľuje stav verejných financií katastrofálne, no nie je to vraj realita. Slovensko nie je na gréckej ceste a dlh Fico obhajuje porovnaním s Európou
Aktuálny dlh verejných financií Slovenska na úrovni 61 % hrubého domáceho produktu (HDP) je hlboko pod úrovňou priemeru EÚ a tiež eurozóny. Horšie ako Slovensko je na tom vo výške verejného dlhu 11 štátov vrátane vyspelých ekonomík, ako napríklad Nemecko, Rakúsko, Belgicko či Francúzsko. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
Slovensku grécka cesta nehrozí
Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v EÚ sa pohybuje na úrovni 82,8 percenta HDP a v eurozóne dosahuje približne 88 percent. Napriek tomu sa podľa neho verejnosť stretáva najmä s varovaniami pred scenármi pripomínajúcimi grécke problémy. „A čo píšete? Hrozí nám bankrot, grécka cesta,“ odkázal kritikom.
Premiér zároveň poukázal na to, že viacero ekonomicky vyspelých štátov hospodári s vyšším dlhom ako Slovensko. Medzi krajinami, ktoré spomenul, boli Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Maďarsko či Slovinsko. Ešte výraznejšie zadlženie podľa neho vykazujú Grécko, Taliansko, Belgicko alebo Španielsko. „Toto sú údaje, že Slovensko nemá absolútne žiaden problém s verejnými financiami. Máme dlh nižší ako priemer EÚ,“ vyhlásil.
„V celej Európskej únii je priemer 82,8 %. V eurozóne, teda krajiny, ktoré používajú euro, je to 88 %,“ povedal Fico. Tieto údaje podľa neho potvrdzujú, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami. Premiér odmietol kritiku, že vláda dostatočne neznižuje deficity štátneho rozpočtu a pripomenul, že predchádzajúca vláda odovzdávala Smeru-SD v roku 2020 krajinu s dlhom 48 % HDP. Aktuálna výška dlhu Slovenska je podľa neho úspechom súčasnej vlády, lebo keby nekonsolidovala, bol by oveľa vyšší.
Fico opäť kritizoval médiá
Dôležitým údajom je podľa premiéra rast reálnych miezd. Tie by mali podľa aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska rásť v tomto roku v priemere o 0,3 %, pričom v súkromnej sfére by mali o 0,4 % klesnúť. V roku 2027 NBS očakáva rast reálnej mzdy v ekonomike o 1,2 %. Napriek tomu je Slovensko krajinou s jednou z najnižších nominálnych miezd medzi krajinami EÚ. Napríklad priemerná hrubá mzda v Poľsku vo firmách sa v máji zvýšila v medziročnom porovnaní o 5,8 % na v prepočte 2152,58 eura.
Premiér kritizoval médiá za podľa neho slabé informovanie o pozitívnych udalostiach. Ako príklad uviedol piatkové (19. 6.) potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Moody’s na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Ako strašenie verejnosti odmietol aj informácie o hromadnom prepúšťaní v niektorých fabrikách a porovnal ich s aktuálnom nízkou mierou nezamestnanosti a tiež s vysokým počtom voľných pracovných miest. Kto podľa premiéra chce pracovať, prácu si nájde. „Určite si nežijeme na Slovensku tak zle, ako píšete vy, a ako hovorí slovenská opozícia. A za týmito slovami si jednoducho stojím,“ dodal Fico.
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