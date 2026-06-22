V jednom z najmladších miest na Slovensku vyrastie nový Lidl. Reťazec si posilní pozíciu v regióne

Spoločnosť Lidl pokračuje v nastavenom tempe a pod Tatrami začína budovať svoju ďalšiu predajňu. Plní tak avizovaný záväzok priblížiť sa Slovákom čo najviac, a to aj v lokalitách, kde doteraz žlto-modré obchody neboli. Najnovšie sa stavebné práce začali v Krásne nad Kysucou.
Upozornil na to regionálny portál mojekysuce.sk.
Ako bolo špecifikované, stavebné práce oficiálne započali v polovici júna a trvať by mali do budúcoročného marca.
Regiónu nová predajňa pomôže
Krásno nad Kysucou patrí medzi najmladšie slovenské mestá a ku koncu roka 2025 evidovalo viac ako 6 400 obyvateľov. Ak sa pozrieme na prítomnosť veľkých značiek, z popredných zahraničných reťazcov je tu prítomné iba britské Tesco. Samozrejme, nechýba ani tradičný slovenský hráč v podobe Coop Jednoty. Vo všeobecnosti mestečko v tomto smere zrejme doplácalo na susedov v podobe Čadce a Kysuckého Nového Mesta, ktoré pritiahli väčších obchodníkov.
Patrí medzi nich aj nemecký Lidl, ktorý nájdeme v oboch spomínaných mestách, no v Krásne dlhodobo chýbal. Tomu je však koniec a obyvatelia už nebudú musieť za diskontnými nákupmi cestovať k susedom.
Ako pre Moje Kysuce potvrdil primátor mesta Jozef Grapa, po intenzívnych jednaniach sa podarilo dohodnúť na podmienkach výstavby, pričom počas mája bolo vydané stavebné povolenie a počas júna sa oficiálne začala výstavba.
“Vzhľadom na intenzívne rokovania a požiadavku o prioritizáciu tejto stavby je predpoklad dokončenia v druhom, treťom mesiaci 2027. Veríme, že už veľkonočné nákupy potravín si budú môcť obyvatelia Stredných Kysúc zabezpečiť v novootvorenej predajni,” dodal Grapa.
Komplikácie v tomto smere predstavovala realizácia diaľnice D3, ktorá prebieha blízko stavebného pozemku spoločnosti Lidl. Potrebné tak bolo vzhľadom na rozsah prác zosúladiť oba projekty.
Lidl mieri do ďalších regiónov
Nebolo to pritom tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že Lidl otvoril nábor do ďalších slovenských lokalít. Koncom mája napríklad otvoril svoju prvú pobočku v Rajci a na mapu plánuje podľa zverejnených informácií pridať aj mesto Gelnica. Vyplýva to z pracovných ponúk na oficiálnom webe spoločnosti, ako aj na príslušných profesijných portáloch. Lidl do Gelnice hľadá napríklad zástupcu manažéra predajne, ktorému ponúka zaujímavú mzdu.
Podľa informácií v pracovnom inzeráte si môže budúci zástupca vedúceho pobočky zarobiť až 1 700 eur spolu s ďalšími benefitmi, ktoré tento zamestnávateľ ponúka. Pre mesto pôjde o pomerne významný krok, keďže z veľkých reťazcov je tu prítomné iba britské Tesco a ostatní hráči región prehliadajú.
Spoločnosť zároveň chystá svoje ďalšie pobočky v Bratislave, Nitre či Žarnovici, no smeruje aj do Kolárova či Giraltoviec.
“Keďže sa chceme ešte viac priblížiť zákazníkom, našu sieť plánujeme naďalej rozširovať. V budúcnosti pribudnú predajne naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ vyjadrila sa začiatkom tohto roku pre interez hovorkyňa Lidla Adriana Maštalircová.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku