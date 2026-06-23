Zuzana Šebová odhalila to, čo bežní ľudia nevidia. V herectve nestačí len talent, je za tým veľká drina

Slovenská herečka patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie televízne tváre, ktoré si diváci spájajú najmä s humorom, prirodzenosťou a nenúteným hereckým prejavom. Napriek tomu sa však ani ona nevyhýba kritike na sociálnych sieťach.
Neraz si musela poradiť s negatívnymi komentármi k jej vzhľadu, osobnému životu, ale aj k herectvu. V online priestore sa tak často stáva terčom poznámok, v ktorých ju niektorí hodnotia pre jej výzor spôsobom, ktorý je už za hranicou slušnosti. Ako Zuzana Šebová priznala v rozhovore pre Šarm, dokonca si o sebe prečítala, že má protekciu od otca.
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Pomohli jej scenár aj známi influenceri
Mamička dvoch chlapcov nedávno moderovala galavečer SOWA, pričom svoj vstup poňala svojsky. Nechýbali rôzne vtipy a žartovné poznámky, čo pripomínalo stand-up vystúpenie. Rozhodla sa tak tesne predtým, hoci sa zaprisahala, že nebude robiť stand-up.
“Aj keď ma Janko Gordulič volal na stand-up, hovorila som mu: ‚Janko, až cez moju mŕtvolu!’ Obdivujem všetkých, ktorí to dokážu robiť. On mi hovorieva, že kto iný, keď nie ja, keďže som herečka,” uviedla Zuzana, podľa ktorej je to niečo iné. V divadle ide totiž podľa napísaného scenára, a navyše má to natrénované.
V prípade moderovania veľkého podujatia sa chytila scenára a toho, že influenceri neboli pre ňu úplne neznámi. “Mne tu veľmi pomohlo, že som mala scenár a vedela som si text pripraviť, doplniť aj vzhľadom na to všetko, čo viem o influenceroch. Pomohlo mi, že som moderovala večer pre ľudí, ktorých poznám, sledujem a mám sa čoho chytiť,” poznamenala.
Reaguje na predstavy o hereckom živote
Počas uvádzania galavečera SOWA spomenula tiež urážlivé komentáre, ktoré sú jej adresované na sociálnych sieťach. Za svoju hereckú kariéru sa stretla už s kadečím, no predsa len si vybavila jednu pikantnú kritiku, nad ktorou len krúti hlavou.
“Napríklad, že mi aj tak všetko vybavil otec. No, neviem. V 44 rokoch by sa to už nejako prezradilo. Pani, ktorá mi to napísala, som odpísala, že otec stojí aj za mňa v divadle tri hodiny na javisku a hrá ako besný,” uviedla herečka, ako zareagovala na bizarný komentár.
Na druhej strane, ako ďalej pokračovala, ľudí aj chápe. “Pre veľa ľudí je naše povolanie veľká neznáma a veľa ľudí má pocit, že nám padajú pečené holuby do huby. Ale naozaj, ja a aj všetci moji kolegovia, ktorí sú úspešní, sme aj pracovití,” bránila seba i ostatných hereckých kolegov.
Podľa jej slov si to riadne odmakala. “Na divadelných doskách som od ôsmich rokov, od deviatich som moderovala v rádiu, takže si naozaj myslím, že všetci to máme vydreté. A veľakrát vykúpené slzami. Nestačí len talent, je to o disciplíne, pracovitosti a neúnavnej sile pokračovať ďalej,” prezradila Zuzana Šebová.
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V akom znamení bude jej leto?
Plány na leto sú jasné. Herečka bude oddychovať a to isté aj jej chlapci. Ako naznačila, hlavne jej druháčikovi dal školský rok zabrať.
“Každé ráno sa ma pýta, či ešte aj dnes?! Vravím mu: Láska, áno, už to nejako dobojujeme. Aj keď chodí do školy veľmi rád, cítim, že už aj rána sú iné, že by boli najradšej na ihrisku,” priznala herečka, ktorá sa chystá s rodinou na dovolenku k moru. “Teším sa, že nebudeme musieť robiť úlohy, sledovať EduPage a budeme mať iba voľnú zábavu,” poznamenala s úsmevom.
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