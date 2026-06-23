Lucia Mokráňová prehovorila o nepríjemných poznámkach: Odmietnuť alkohol by nemal byť problém

Odmietnuť alkohol by malo byť úplne bežné rozhodnutie, no v spoločnosti stále často vyvoláva otázky, poznámky či zbytočný tlak. Mnohí ľudia majú pocit, že ak nepijú, musia svoje rozhodnutie vysvetľovať viac než tí, ktorí si pohárik dajú.
Fitnesska a influencerka Lucia Mokráňová napísala na Instagrame úprimný príspevok o tom, ako vníma reakcie okolia, keď odmietne prosecco alebo iný alkoholický nápoj. Otvorila tému, ktorá je blízka viacerým ľuďom, hoci sa o nej stále hovorí skôr opatrne. Nešlo pritom o odsudzovanie tých, ktorí alkohol pijú. Lucia sa zamerala najmä na rešpekt, osobné hranice a právo rozhodnúť sa podľa seba.
Nechutí jej a necíti sa po ňom dobre
Lucia Mokráňová priznala, že s podobnými reakciami sa stretáva pomerne často. Stačí, že odmietne pohárik, a namiesto obyčajného rešpektovania jej odpovede prídu otázky či poznámky, ktoré vedia byť nepríjemné. „Čo? Nepiješ? Ani prosecco? Nebuď trapná. Daj si aspoň jeden pohárik,“ priblížila reakcie, s ktorými sa stretáva.
Takéto vety dobre ukazujú, ako silno je v spoločnosti zakorenené presvedčenie, že alkohol patrí k zábave, oslavám či stretnutiam takmer automaticky. Pre človeka, ktorý piť nechce, však môže byť podobný tlak únavný a miestami aj nepríjemný.
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„A úprimne? Niekedy mám pocit, akoby bolo potrebné obhajovať sa za to, že človek alkohol odmietne,“ priznala. Dôvod, pre ktorý alkohol odmieta, je jednoduchý a veľmi zrozumiteľný. Nepotrebuje za tým hľadať dramatický príbeh ani veľké vyhlásenia.
Alkohol jej jednoducho nesedí. „Pre mňa je dôvod jednoduchý. Alkohol mi nechutí, necítim sa po ňom dobre a neprináša mi nič, čo by som vo svojom živote potrebovala,“ vysvetlila.
Nepije, no nikoho nesúdi
Dôležitou časťou jej odkazu je aj to, že sa nesnaží moralizovať. Lucia jasne povedala, že nemá potrebu hodnotiť ľudí, ktorí si víno, prosecco alebo iný alkohol dajú. Príspevok, ktorý napísala nie je útokom na tých, ktorí pijú príležitostne, ale skôr pripomenutím, že rovnaký rešpekt si zaslúžia aj ľudia, ktorí alkohol odmietajú.
„Nehovorím, že je zlé dať si pohár vína alebo prosecca. Každý si žije svoj život podľa seba a ja nikoho nesúdim,“ napísala. Postupne prišla na to, že jej život bez alkoholu vyhovuje viac. Neopisuje to ako obmedzenie, skôr ako rozhodnutie, ktoré jej prinieslo viac pohody a lepší pocit zo seba samej.
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„Len som zistila, že mne osobne je lepšie bez neho,“ dodala. Rozhodnutie nepiť alkohol si spája najmä s väčšou energiou, kvalitnejším spánkom a lepšou regeneráciou. Keďže sa venuje fitness a zdravému životnému štýlu, svoje telo vníma veľmi pozorne.
Dobre preto vie, čo jej prospieva a čo jej naopak nič neprináša. „Mám viac energie, lepšie spím, lepšie regenerujem po tréningoch a na druhý deň sa cítim sviežo. Nepotrebujem alkohol na to, aby som sa zabavila, zatancovala si, smiala sa alebo si užila krásny večer s priateľmi,“ opísala.
Lucia pripomína, že „nie, ďakujem“ má stačiť
Lucia upozornila najmä na to, že obyčajné odmietnutie by malo stačiť. Keď niekto povie, že si alkohol nedá, okolie by to nemalo brať ako dôvod na presviedčanie, podpichovanie či zvedavé otázky.
„Myslím si, že by malo byť úplne normálne povedať „nie, ďakujem“ bez toho, aby to niekto komentoval. Rovnako ako rešpektujeme ľudí, ktorí si pohárik dajú, mali by sme rešpektovať aj tých, ktorí sa rozhodnú nepodľahnúť spoločenskému tlaku.“ zdôraznila.
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Ďalej pripomenula ešte, že každý má iné hodnoty, priority aj spôsob, akým sa cíti dobre. To, čo niekomu vyhovuje, nemusí byť správne pre druhého. „Každý máme iné priority, iné hodnoty a iné veci, pri ktorých sa cítime dobre,“ poznamenala.
Vlastné hranice si nastavila jasne
Fitnesska otvorene priznala, že k tomuto postoju dospela postupne. Naučila sa, že nemusí zapadať do predstáv okolia ani robiť veci len preto, že ich robia ostatní. V tomto prípade ide o alkohol, no jej myšlienka sa dá preniesť aj na mnohé iné oblasti života.
„A toto je jedna z vecí, ktorú som sa za posledné roky naučila – nemusím robiť niečo len preto, že to robia všetci okolo mňa,“ napísala otvorene. Celé posolstvo sa dá zhrnúť veľmi jednoducho. Nie je podstatné, či si niekto pohárik dá alebo nie.
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Oveľa dôležitejšie je, aby sa za svoje rozhodnutie nemusel nikomu ospravedlňovať. „Ak si dáte pohár vína, je to úplne v poriadku. Ak nepijete vôbec, je to tiež úplne v poriadku. Dôležité je robiť to, čo vyhovuje vám, nie tomu, čo od vás očakáva okolie.“ dodala.
Príspevok odľahčila aj úsmevnou poznámkou, ktorá v horúcich dňoch trafila do čierneho. „A na záver vám prajem krásny deň. A nezabudnite v týchto teplých dňoch piť dostatok tekutín… a teraz myslím vodu,“ uzavrela.
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