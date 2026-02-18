Víťazstvo malo svoju cenu: Ján Koleník prehovoril o tlaku, ktorý diváci počas Let’s Dance vôbec nevideli

Foto: Instagram (tvmarkizaofficial ,jan_kolenik)

Frederika Lyžičiar
Let’s Dance
Ján Koleník síce v Let’s Dance zvíťazil, no za úspechom sa skrýval veľký tlak, pochybnosti aj vyčerpanie.

Herec Ján Koleník patrí k výrazným osobnostiam slovenskej hereckej scény a diváci si ho dlhodobo spájajú nielen so silnými výkonmi, ale aj s charizmou, šarmom a výrazným sexepílom.

Obľúbený predstaviteľ zo seriálu Dunaj, k vašim službám, herec Ján Koleník, však v minulosti ukázal aj inú, oveľa zraniteľnejšiu tvár, najmä počas účinkovania v tanečnej šou Let’s Dance. Víťazstvo v populárnej súťaži totiž nebolo len triumfom na parkete, ale aj skúškou psychickej odolnosti.

Pre Markízu odhalil, že za suverénnymi vystúpeniami sa skrývalo oveľa viac napätia, než sa mohlo na prvý pohľad zdať. Navonok to vyzeralo, že všetko zvláda bez problémov, no v skutočnosti prechádzal náročným obdobím plným tlaku, pochybností aj vyčerpania.

Víťazstvo vykúpené tlakom

Ján Koleník zaujal divákov najmä v roku 2022, keď vyhral siedmu sériu šou Let’s Dance. Za úspechom a nadšenými reakciami publika sa však skrývala aj menej viditeľná stránka celej skúsenosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)


„To nie je fakt žiadna zábava, nech si každý hovorí, čo chce, ale musíš byť odolný, fyzicky aj psychicky, aby si to utiahol celé obdobie účasti v tej šou. Brať do úvahy všetku tú pozornosť a všetky tie výkony. Keď chceš, aby to bolo dobré, jednoducho sa musíš dotknúť nejakého vesmíru, aby to bolo dobré,“ povedal Koleník a priznal, že tlak spojený so súťažou bol oveľa väčší, ako sa možno mohlo zvonku zdať.

Neustála snaha byť lepší

