Konečne prehovoril o Walterovi Klausovi. Herec z Dunaja, k vašim službám odtajnil zákulisie natáčania kľúčovej scény

Foto: Instagram (jan_kolenik)

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Odpoveď poskytol sám umelec.

Nadšenci dobového seriálu už odpočítavajú dni do začiatku ďalšej série, aj keď majú mnohí hlavu v smútku. Jedna postava im totiž utkvela v pamäti a len tak skoro na ňu nezabudnú, hoci to vyzerá tak, že jej osud bol už spečatený. Walter Klaus im prirástol k srdcu i napriek jeho nie práve najlepším rozhodnutiam a konaniam. Na druhej strane, ukázal aj svoju ľudskú stránku a v podaní Jána Koleníka si ho jednoducho obľúbili. 

Posledná epizóda Dunaja, k vašim službám bola poriadne dramatická. Diváci ani nedýchali, pretože bola v znamení pomsty a streľby, ktorá sa stala osudnou pre spomínaného Waltera. To automaticky znamená koniec Jána Koleníka v seriáli, aj keď majú diváci po zverejnení jeho fotografie na sociálnej sieti zmiešané pocity a dúfajú, že sa vráti. Vyjadril sa k tomu aj sám herec v rozhovore pre Markízu a priniesol do celej situácie viac svetla.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Osud Waltera Klausa a ďalšie nečakané zvraty: Televízia odtajnila informácie k 11. sérii Dunaja, k vašim službám
2.
Mohlo to skončiť úplne inak. Herečka z Dunaja, k vašim službám prehovorila o najťažšom životnom rozhodnutí
3.
Prísne hodnotí jeho výkon. Herec z Dunaja, k vašim službám odhalil svojho najväčšieho kritika, neuveríte, kto ním je
Zobraziť všetky články (211)

S jeho smrťou je spokojný

Rozhodla sa pre veľký krok a krutému Walterovi nič nedarovala. Reč je o Kláre Kučerovej, ktorá v kabelke hľadala zbraň, no nenašla ju. Za jej chrbtom sa však objavil Lukáš Kudlička, ktorý vystrelil na Waltera, nachádzajúceho sa pred nimi. Skončil v kaluži krvi, no herec to neľutuje.

„Dotočili sme Walterovi situáciu hraničnú životnú a som hovoril, že sa budem tešiť, keď bude Walter potrestaný za to, aký je, ako sa správa k ženám, k Židom a všeobecne, takže stalo sa to. Ja som ako herec, ktorý Walterovi nefandí, spokojný,“ priznal Ján Koleník.

Pochopiteľne, že divákov zaujíma hlavne to, či ide naozaj o definitívny koniec postavy v seriáli. Herec však ostáva tajomný. „Aj keď som hral doktora v Druhej šanci, netrúfam si povedať, či je takéto zranenie fatálne alebo sa z toho dá vystrábiť. Netrúfam si to povedať. Scenár dopredu poznám, ale nechcem odpovedať…“ dodal záhadne umelec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)

Niektorí však môžu nájsť nádej v jeho ďalších slovách. „Scenáristicky, keď Waltera zabili, je to definitívne, ale veľmi zaujímavé by bolo, že Walter je prenasledovaný teraz ako boli prenasledovaní Židia, Rómovia, gayovia a celá táto skupina ľudí, ktorým bola odopieraná sloboda. Walter by mal byť v ich koži a mal by byť prenasledovaný aj on,“ poznamenal Ján a naznačil, že už je načase, aby sa udialo s postavami seriálu niečo radikálne.

„My už sa pohybujeme vo veľmi takom širokom časovom úseku v rámci našich postáv a ja si myslím, že už je čas, aby tie postavy začali nejako pykať za to, čo robia. Ja by som bola rád, keby Walter Klaus odišiel,“ uviedol.

Ako to vyzeralo pri nakrúcaní?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac