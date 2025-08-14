Konečne prehovoril o Walterovi Klausovi. Herec z Dunaja, k vašim službám odtajnil zákulisie natáčania kľúčovej scény

Nadšenci dobového seriálu už odpočítavajú dni do začiatku ďalšej série, aj keď majú mnohí hlavu v smútku. Jedna postava im totiž utkvela v pamäti a len tak skoro na ňu nezabudnú, hoci to vyzerá tak, že jej osud bol už spečatený. Walter Klaus im prirástol k srdcu i napriek jeho nie práve najlepším rozhodnutiam a konaniam. Na druhej strane, ukázal aj svoju ľudskú stránku a v podaní Jána Koleníka si ho jednoducho obľúbili.
Posledná epizóda Dunaja, k vašim službám bola poriadne dramatická. Diváci ani nedýchali, pretože bola v znamení pomsty a streľby, ktorá sa stala osudnou pre spomínaného Waltera. To automaticky znamená koniec Jána Koleníka v seriáli, aj keď majú diváci po zverejnení jeho fotografie na sociálnej sieti zmiešané pocity a dúfajú, že sa vráti. Vyjadril sa k tomu aj sám herec v rozhovore pre Markízu a priniesol do celej situácie viac svetla.
S jeho smrťou je spokojný
Rozhodla sa pre veľký krok a krutému Walterovi nič nedarovala. Reč je o Kláre Kučerovej, ktorá v kabelke hľadala zbraň, no nenašla ju. Za jej chrbtom sa však objavil Lukáš Kudlička, ktorý vystrelil na Waltera, nachádzajúceho sa pred nimi. Skončil v kaluži krvi, no herec to neľutuje.
„Dotočili sme Walterovi situáciu hraničnú životnú a som hovoril, že sa budem tešiť, keď bude Walter potrestaný za to, aký je, ako sa správa k ženám, k Židom a všeobecne, takže stalo sa to. Ja som ako herec, ktorý Walterovi nefandí, spokojný,“ priznal Ján Koleník.
Pochopiteľne, že divákov zaujíma hlavne to, či ide naozaj o definitívny koniec postavy v seriáli. Herec však ostáva tajomný. „Aj keď som hral doktora v Druhej šanci, netrúfam si povedať, či je takéto zranenie fatálne alebo sa z toho dá vystrábiť. Netrúfam si to povedať. Scenár dopredu poznám, ale nechcem odpovedať…“ dodal záhadne umelec.
Niektorí však môžu nájsť nádej v jeho ďalších slovách. „Scenáristicky, keď Waltera zabili, je to definitívne, ale veľmi zaujímavé by bolo, že Walter je prenasledovaný teraz ako boli prenasledovaní Židia, Rómovia, gayovia a celá táto skupina ľudí, ktorým bola odopieraná sloboda. Walter by mal byť v ich koži a mal by byť prenasledovaný aj on,“ poznamenal Ján a naznačil, že už je načase, aby sa udialo s postavami seriálu niečo radikálne.
„My už sa pohybujeme vo veľmi takom širokom časovom úseku v rámci našich postáv a ja si myslím, že už je čas, aby tie postavy začali nejako pykať za to, čo robia. Ja by som bola rád, keby Walter Klaus odišiel,“ uviedol.
