Obrovský požiar v podniku v Bangkoku: Ohnivé peklo uväznilo ľudí aj na toaletách, už má 27 obetí

Noc v jednom z miestnych podnikov v hlavnom meste Thajska sa pre mnohých ľudí zmenila na boj o holý život a na noćnú moru. V jednom z populárnych miestnych podnikov totiž vypukol veľký požiar.
Najmenej 27 ľudí zahynulo pri rozsiahlom požiari, ktorý v noci na pondelok zachvátil bar Na Ladprao v thajskej metropole Bangkok. Požiar vypukol krátko pred polnocou miestneho času a v interiéri sa rozšíril mimoriadne rýchlo, informovali agentúry AFP a AP.
Dym z ističa
Thajský premiér Anutin Čánvirakul, ktorý prišiel na miesto tragédie, potvrdil, že o život prišlo 27 ľudí a niekoľko zranených bolo prevezených do nemocnice. Hudobník vystupujúci v podniku podľa neho uviedol, že krátko pred vypuknutím požiaru spozoroval dym vychádzajúci z ističa pri pódiu, následne došlo k výpadku elektriny a bolo počuť výbuch.
Svedkovia aj preživší zhodne tvrdili, že dym z požiaru v priebehu niekoľkých sekúnd zaplnil celý vnútorný priestor baru. Mnohé obete sa našli v zadnej časti podniku, najmä na toaletách, ktoré nemali únikový východ. Podľa premiéra sa tam ľudia pravdepodobne uchýlili v panike.
Thajská polícia v pondelok okolo druhej hodiny ráno (v nedeľu o 21.00 h SELČ) na sociálnych sieťach oznámila, že hasičom sa požiar podarilo dostať pod kontrolu. Fotografie interiéru baru zhotovené po uhasení požiaru zachytávajú úplne zuhoľnatené stoly a stoličky, zničené vybavenie a výrazne poškodenú konštrukciu budovy. Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania.
💔 27 dead and 18 injured as tragedy strikes Bangkok nightlife
Late last night, a massive fire engulfed the popular entertainment venue „Rong Beer at Ladprao“ near the Ladprao Intersection. Emergency services responded around midnight to a fierce blaze, with thick smoke and… pic.twitter.com/vuPsMO7eZn
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 12, 2026
V Thajsku došlo v minulosti k viacerým podobným tragédiám. V roku 2022 zahynulo 14 ľudí pri požiari v hudobnom klube na východe krajiny. V roku 2009 si požiar v bangkockom klube Santika počas novoročných osláv vyžiadal 66 obetí a viac než 200 zranených. Podľa vyšetrovania ho spôsobilo použitie pyrotechniky v interiéri.
Horí aj v Európe
Požiare aktuálne trápia aj Európu, hoci iného typu. Počet obetí rýchlo sa šíriaceho lesného požiaru v južnom Španielsku stúpol v nedeľu na 13 po tom, čo na následky zranení zomrela popoludní 93-ročná Britka. Ďalších najmenej 23 ľudí je nezvestných, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na úrady v autonómnom spoločenstve Andalúzia.
Žena utrpela zranenia pri lesnom požiari, ktorý vypukol pri obci v Los Gallardos ležiacej v provincii Almería. Previezli ju do miestnej nemocnice, kde ju po stabilizácii jej stavu premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti. Podľa úradov utrpela Britka popáleniny na viac ako 20 percentách tela. Okrem toho malá iné vážne zdravotné problémy.
V okolí Los Gallardos a susedných obcí požiar zasiahol územie s rozlohou viac ako 3200 hektárov. Celkovo sa rozšíril na plochu s rozlohou približne 7000 hektárov. Vďaka zlepšeniu poveternostných podmienok a slabšiemu vetru sa požiar podarilo cez víkend dostať pod kontrolu. Približne 600 evakuovaných ľudí sa tak mohlo v sobotu večer vrátiť do svojich domov, zvyšných 1000 tak bude môcť urobiť postupne v nasledujúcich dňoch, povedal andalúzsky premiér Juanma Moreno. Pátracie tímy pokračujú v pátraní po nezvestných.
Požiar podľa Morena zrejme vznikol vo štvrtok pri ceste po roztrhnutí elektrického vedenia. Silný vietor potom zahnal plamene do hôr, kde za dve hodiny postúpili asi o 15 kilometrov. Požiar označil za „veľkú tragédiu“ a uviedol, že k vysokému počtu obetí prispela pravdepodobne skutočnosť, že niektorí obyvatelia nedodržali pokyny úradov.
Väčšinu obetí požiaru tvoria cudzinci, predovšetkým britskí a belgickí turisti, ktorí v tejto prímorskej oblasti Španielska dovolenkovali. Identifikáciu obetí oneskorili ťažkosti so zhromažďovaním vzoriek DNA od príbuzných, keďže mnohí museli pricestovať zo zahraničia.
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