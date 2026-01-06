Mimoriadny rok pre seniorov a trojaké zvyšovanie: Dôchodky v januári porastú aj vďaka novej tabuľke

Nový rok sa tradične spája so zvyšovaním súm penzií. Väčšinou ide len o dvojité zvyšovanie, keďže sa seniori poberajúci dôchodok delia len na dve skupiny, čo sa týka súm penzií, nie ich typov. Tento rok však nastáva výnimočná situácia, kedy sa prepočítavajú penzie ešte tretím spôsobom.
Ako sme vás informovali v prehľade zmien v dôchodkoch v roku 2026, v januári tohto roka je percento valorizácie na úrovni 3,7 a o túto hodnotu si ich poberatelia prilepšia. V priemere tak ide o približne 25 eur na osobu (počítajúc s priemernou sumou dôchodku, ktorá je momentálne na úrovni okolo 700 eur, pozn. red.) a prví seniori s výplatným termínom 2. a 4. januára už svoje peniaze dostali.
Trojaké zvyšovanie
Okrem zvyšovania vďaka valorizácii sa seniori pripravujú na prepočítavanie penzií z dôvodu odstránenia nespravodlivosti, ktorá vznikla kvôli tomu, že niektorí seniori poberali nižšie sumy v čase, keď boli na materskej či rodičovskej dovolenke, a tak sa im aj nižšie sumy počítali vo výpočte celkovej sumy dôchodku.
Po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť. Sociálna poisťovňa má pritom na prepočet vyhradené obdobie 5 rokov a sumy neskôr vyplatí spätne.
V neposlednom rade sú tu seniori, ktorí poberajú minimálne dôchodky. Ich suma je vždy uvedená v prehľadnej tabuľke Sociálnej poisťovne, ktorá sa každoročne aktualizuje o nové výšky súm.
V januári 2026 tí, ktorí získali 30 rokov dôchodkového poistenia, po novom dostanú sumu 412 eur. Tí, ktorí získali 35 rokov, sumu 447,60 eura. V prípade 40 odpracovaných rokov to je už suma 484,50 eura. Pri 45 rokoch sa suma vyšplhala na 527,10 eura. Kompletný prehľad si môžete pozrieť na stránke Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa zároveň mnohým ľuďom prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa totiž suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. To znamená, že ak aj po valorizácii bude penzia daného seniora nižšia ako nová suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa tomuto dôchodcovi zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku platnú od januára budúceho roka. Dôchodca tak bude dostávať minimálny dôchodok a vďaka tomu aj vyššiu sumu, než mu bola pôvodne priznaná.
Nahlásiť chybu v článku