Kofola spravila veľký krok: Firma kupuje známu značku, ktorá produkuje minerálky

Kofola patrí medzi najväčšie a najznámejšie značka na Slovensku a v Česku a mnohí na ňu nedajú dopustiť. Firma pritom pravidelne kupuje iné značky a jednu akvizíciu ohlásila aj teraz.
Nápojárska skupina Kofola sa stáva vlastníkom závodu českej firmy Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW), ktorý je producentom minerálky Bílinská kyselka. Závod preberá v insolvenčnom konaní spoločne s firmou Invest Gate. Uzavrela sa zmluva o predaji závodu spoločnosti BHMW, potvrdil insolvenčný správca Jaroslav Brož. TASR o tom informuje na základe správy českého portálu Novinky.cz.
Záchrana značiek
Skupina Kofola chce nadviazať na svoje skúsenosti so záchranou a rozvojom tradičných značiek, ktoré v minulosti prevzala. „Dokazuje to Vinea alebo historická Radenska,“ pripomenul generálny riaditeľ Kofoly Daniel Buryš. „V ostatných rokoch sme sa podieľali aj na záchrane slovenskej minerálnej vody Kláštorná Kalcia, ktorá zanikla a v našich rukách sa znova stala etablovanou prémiovou minerálkou,“ doplnil.
Bílinská kyselka podľa Buryša má význam nielen ako obchodná značka, ale aj ako súčasť českej kúpeľnej histórie. „Bílinská kyselka je významným kúpeľným prameňom z prírodného liečivého zdroja, na záchrane ktorého sa budeme veľmi radi podieľať,“ dodal.
Nejde o prvý nákup
Už na začiatku roka sme vás pritom informovali, že Kofola ČeskoSlovensko kúpila 100-percentný podiel v českej spoločnosti Nobilis Tilia, ktorá patrí medzi priekopníkov prírodnej aromaterapeutickej kozmetiky. Skupina tak rozšírila svoje pôsobenie v oblasti bylín aj mimo nápojového segmentu.
„Vďaka akvizícii tradičného výrobcu LEROS, ktorú sme uskutočnili už v roku 2018, sme prenikli do tajov pestovania a spracovania bylín a stali sa jedným z najväčších spracovateľov bylín v potravinárskom priemysle v Česku aj na Slovensku. A to nielen na účely výroby nápojov a bylinných čajov, ale aj na využitie v prírodnej kozmetike, ktorú sme začali rozvíjať pred štyrmi rokmi. Spojenie s Nobilis Tilia je pre nás novou príležitosťou, ako náš bylinkový segment posunúť nielen v rámci Česka a Slovenska, ale aj do zahraničia,“ hovorí Jannis Samaras, zakladateľ a majiteľ skupiny Kofola.
Samotná hodnota akvizície nie je známa. Riadenie Nobilis Tilia zostane podľa vyjadrenia spoločností v rukách súčasného konateľa a generálneho riaditeľa Martina Růžičku. Zakladatelia spoločnosti budú pre zachovanie kontinuity aj naďalej pôsobiť ako poradcovia.
Krátko na to firma pokračovala aj v rozširovaní svojho pôsobenia v Latinskej Amerike. Po investíciách do kávových fariem v Kolumbii a Paname v januári 2026 vstúpila do spoločnosti Alta Fermentación, ktorá v Paname, Kolumbii a Ekvádore prevádzkuje minipivovary, pražiareň kávy aj rumovú destilérku spolu so sieťou pohostinstiev, reštaurácií a kaviarní.
Ako vtedy informovala v tlačovej správe, kupuje 49-percentný podiel v spoločnosti, ktorá dosahuje ročné tržby presahujúce 20 miliónov dolárov a zamestnáva viac ako 400 ľudí. Jej portfólio stojí najmä na značkách remeselných pív, kávovom brande COLO Coffee a prémiovom panamskom rume Pedro Mandinga.
Latinská Amerika sa pre Kofolu stala strategickým regiónom najprv vďaka káve. Postupne sa však ukázalo, že ponúka priestor aj pre ďalšie nápojové segmenty. „Do Latinskej Ameriky nás pôvodne zaviedla káva. Kolumbia a Panama nám však otvorili možnosti ďalšieho rozvoja,“ uviedol Jannis Samaras, generálny riaditeľ skupiny Kofola.
Akvizícia podľa neho prináša tri uznávané minipivovary, lokálne značky pív dostupné v čapovanej podobe a sieť takmer 40 autentických prevádzok. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní zohrala aj podobná filozofia podnikania. Zakladatelia Alta Fermentación pracujú s nápojmi komplexne, od pôvodu surovín až po finálny produkt, čo vytvára priestor na spoluprácu.
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