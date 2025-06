Po návrate z dovolenky sa nikdy ihneď nevybaľujte: Dôvod je nechutný, počkať treba aspoň 2 týždne

Odpoveď sa skrýva v jednom z najmenších tvorov na svete — a zároveň v jednom z najväčších škodcov. Miluje krv a je hlavným dôvodom, prečo si domov len tak nedotiahneme gauč z druhej ruky.

Keď sa ploštice raz dostanú do bytu, je neuveriteľne ťažké zbaviť sa ich. Ich šíreniu veľmi prajú práve hotely, hostely a iné typy ubytovania — ale nie preto, že by tam zanedbávali čistotu. Problém spočíva v niečom inom — ako opisuje IFL Science, v týchto priestoroch sa neustále striedajú ľudia. Hostia prichádzajú a odchádzajú, a tým rastie riziko, že aspoň jeden z nich nevedomky so sebou priniesol aj tohto malého „člena“ rodiny.

Ploštice sa ukrývajú v zákutiach a štrbinách izieb — a rozhodne neodchádzajú dobrovoľne. Ak sa dostanú do našich domovov, najčastejšie ide o plošticu posteľnú (Cimex lectularius) alebo jej tropického príbuzného (Cimex hemipterus).

A ak sa ráno prebúdzate s malými záhadnými štípancami — červenými hrbolčekmi s tmavším stredom —, je možné, že ste sa už stali ich ďalším chodom.

Ako sa vyhnúť nežiadanému suveníru z dovolenky?

Spôsob, ako sa týmto nechceným suvenírom vyhnúť, môže pôsobiť bizarne, no je prekvapivo účinný.

Vedci odporúčajú kufor počas dovolenky vôbec nevybaľovať a namiesto toho ho uložiť do vane. Vysvetľujú, že krvilačné parazity sa vyhýbajú miestam, ktoré bývajú často zaplavované vodou. Kufor vo vani im tak výrazne sťaží prístup a zníži šancu, že sa do vašej batožiny nasťahuje čierny pasažier.

Ak je však na tento krok neskoro a vy máte podozrenie, že sa v hoteli ploštice skutočne nachádzali, kufor po návrate rozhodne nevybaľujte ihneď. Ideálne je ponechať ho zatvorený aspoň dva týždne — čo je dostatočne dlhý čas na to, aby parazity uhynuli.

A ak si takýto odklad nemôžete dovoliť, minimálne všetko oblečenie po vybalení ihneď vložte do sušičky a nastavte ju na 60-minútový horúci cyklus. Vedci dodávajú, že vysoká teplota dokáže zničiť dospelé ploštice aj ich vajíčka.