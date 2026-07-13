Zomrel Sam Neill, poznáte ho z Jurského parku: Porazil zákernú rakovinu, jeho smrť prišla nečakane

Herec Sam Neill

Foto: MovieStillDB

Nina Malovcová
Počas svojej kariéry účinkoval v desiatkach filmov a televíznych seriálov.

Herec Sam Neill, ktorého diváci po celom svete poznajú najmä ako doktora Alana Granta z filmu Jurský park, zomrel vo veku 78 rokov. Smutnú správu potvrdila jeho rodina, podľa ktorej zomrel v pondelok 13. júla v austrálskom Sydney.

Informovali o tom viaceré zahraničné médiá vrátane BBC. Rodina vo vyhlásení uviedla, že herec zomrel obklopený svojimi najbližšími. Jeho odchod označila za náhly a nečakaný. Zároveň poďakovala zdravotníkom z nemocnice St Vincent’s Private Hospital za starostlivosť, ktorú mu poskytovali. Blízki zároveň požiadali verejnosť aj médiá, aby v tomto náročnom období rešpektovali ich súkromie.

Ešte tento rok oznámil, že je bez rakoviny

Sam Neill v marci 2023 prezradil, že mu lekári diagnostikovali agresívnu formu non-Hodgkinovho lymfómu. O svojej chorobe hovoril otvorene a podstúpil liečbu vrátane modernej bunkovej terapie. V apríli tohto roka priniesol fanúšikom pozitívnu správu. Po kontrolných vyšetreniach oznámil, že sa v jeho tele už nenachádzajú žiadne známky rakoviny.

„Práve sme absolvovali vyšetrenie a v mojom tele už nie je žiadna rakovina. Je to mimoriadna vec,“ povedal vtedy pre austrálsku televíziu 7 News. Aj jeho rodina teraz vo vyhlásení potvrdila, že herec zostal až do svojej smrti bez známok ochorenia. Zdôraznila, že jeho úmrtie nesúviselo s návratom rakoviny.

Preslávil sa filmom Jurský park

Sam Neill patril medzi najznámejších hercov svojej generácie. Celosvetovú popularitu získal v roku 1993 po uvedení filmu Jurský park, v ktorom stvárnil paleontológa doktora Alana Granta. Túto postavu si zopakoval aj v ďalších pokračovaniach úspešnej série.

Počas svojej kariéry účinkoval v desiatkach filmov a televíznych seriálov. Diváci ho poznali aj zo snímok Lov na Červený október, Piano či Horizont udalostí. Za svoje výkony získal viacero ocenení a bol rešpektovanou osobnosťou filmového priemyslu.

Austrálsky premiér vzdal hercovi hold

Na smrť herca reagoval aj austrálsky premiér Anthony Albanese, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že Sam Neill sa stal neoddeliteľnou súčasťou austrálskej kultúry. „Zahral si v mnohých obľúbených austrálskych príbehoch a získal si výnimočné miesto v srdciach Austrálčanov,“ uviedol premiér.

Dodal, že herec bojoval s chorobou s rovnakou dôstojnosťou, humorom a odhodlaním, aké prinášal aj do svojich filmových postáv. „Bude mnohým chýbať a zostane dlho v našich spomienkach. Nech odpočíva v pokoji,“ odkázal Anthony Albanese.

Korene mal v Severnom Írsku

Hoci bol vo svete známy ako novozélandský herec, Sam Neill sa narodil v roku 1947 v meste Omagh v grófstve Tyrone v Severnom Írsku. Jeho otec, Novozélanďan, tam slúžil ako dôstojník Írskych gard. Keď mal sedem rokov, rodina sa presťahovala na Nový Zéland. Na svoje detstvo v Severnom Írsku však nikdy nezabudol.

Jurský park
Foto: MovieStillsDB

„Narodil som sa v Omaghu, žili sme v Armaghu a pláž Tyrella bola moje najobľúbenejšie miesto. Mám pocit, že práve tam som vyrastal,“ povedal v rozhovore pre BBC v roku 2012. K svojim koreňom sa symbolicky vrátil aj v roku 2013, keď si v seriáli Peaky Blinders zahral policajného veliteľa z Belfastu. Vtedy priznal, že severoírsky prízvuk už dávno stratil a pri jeho obnovovaní mu pomáhali herci James Nesbitt a Liam Neeson.

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