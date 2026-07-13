Zomrel Sam Neill, poznáte ho z Jurského parku: Porazil zákernú rakovinu, jeho smrť prišla nečakane

Herec Sam Neill, ktorého diváci po celom svete poznajú najmä ako doktora Alana Granta z filmu Jurský park, zomrel vo veku 78 rokov. Smutnú správu potvrdila jeho rodina, podľa ktorej zomrel v pondelok 13. júla v austrálskom Sydney.
Informovali o tom viaceré zahraničné médiá vrátane BBC. Rodina vo vyhlásení uviedla, že herec zomrel obklopený svojimi najbližšími. Jeho odchod označila za náhly a nečakaný. Zároveň poďakovala zdravotníkom z nemocnice St Vincent’s Private Hospital za starostlivosť, ktorú mu poskytovali. Blízki zároveň požiadali verejnosť aj médiá, aby v tomto náročnom období rešpektovali ich súkromie.
Ešte tento rok oznámil, že je bez rakoviny
Sam Neill v marci 2023 prezradil, že mu lekári diagnostikovali agresívnu formu non-Hodgkinovho lymfómu. O svojej chorobe hovoril otvorene a podstúpil liečbu vrátane modernej bunkovej terapie. V apríli tohto roka priniesol fanúšikom pozitívnu správu. Po kontrolných vyšetreniach oznámil, že sa v jeho tele už nenachádzajú žiadne známky rakoviny.
„Práve sme absolvovali vyšetrenie a v mojom tele už nie je žiadna rakovina. Je to mimoriadna vec,“ povedal vtedy pre austrálsku televíziu 7 News. Aj jeho rodina teraz vo vyhlásení potvrdila, že herec zostal až do svojej smrti bez známok ochorenia. Zdôraznila, že jeho úmrtie nesúviselo s návratom rakoviny.
Preslávil sa filmom Jurský park
Sam Neill patril medzi najznámejších hercov svojej generácie. Celosvetovú popularitu získal v roku 1993 po uvedení filmu Jurský park, v ktorom stvárnil paleontológa doktora Alana Granta. Túto postavu si zopakoval aj v ďalších pokračovaniach úspešnej série.
Počas svojej kariéry účinkoval v desiatkach filmov a televíznych seriálov. Diváci ho poznali aj zo snímok Lov na Červený október, Piano či Horizont udalostí. Za svoje výkony získal viacero ocenení a bol rešpektovanou osobnosťou filmového priemyslu.
Austrálsky premiér vzdal hercovi hold
Na smrť herca reagoval aj austrálsky premiér Anthony Albanese, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že Sam Neill sa stal neoddeliteľnou súčasťou austrálskej kultúry. „Zahral si v mnohých obľúbených austrálskych príbehoch a získal si výnimočné miesto v srdciach Austrálčanov,“ uviedol premiér.
Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts.
Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance.
He will be much…
— Anthony Albanese (@AlboMP) July 13, 2026
Dodal, že herec bojoval s chorobou s rovnakou dôstojnosťou, humorom a odhodlaním, aké prinášal aj do svojich filmových postáv. „Bude mnohým chýbať a zostane dlho v našich spomienkach. Nech odpočíva v pokoji,“ odkázal Anthony Albanese.
Korene mal v Severnom Írsku
Hoci bol vo svete známy ako novozélandský herec, Sam Neill sa narodil v roku 1947 v meste Omagh v grófstve Tyrone v Severnom Írsku. Jeho otec, Novozélanďan, tam slúžil ako dôstojník Írskych gard. Keď mal sedem rokov, rodina sa presťahovala na Nový Zéland. Na svoje detstvo v Severnom Írsku však nikdy nezabudol.
„Narodil som sa v Omaghu, žili sme v Armaghu a pláž Tyrella bola moje najobľúbenejšie miesto. Mám pocit, že práve tam som vyrastal,“ povedal v rozhovore pre BBC v roku 2012. K svojim koreňom sa symbolicky vrátil aj v roku 2013, keď si v seriáli Peaky Blinders zahral policajného veliteľa z Belfastu. Vtedy priznal, že severoírsky prízvuk už dávno stratil a pri jeho obnovovaní mu pomáhali herci James Nesbitt a Liam Neeson.
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