Spojené štáty mali tvrdo zasiahnuť Irán: Podľa Trumpa sa vzdával všetkého, no potom zaútočil

Donald Trump

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Hormuzský prieliv je opäť uzavretý.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli Irán veľmi tvrdo v reakcii na najnovšie útoky Teheránu na lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Trump kritizuje Irán

„Včera v noci sme ich zasiahli veľmi tvrdo,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu CNN, ktorý sa zameriaval hlavne na smrť amerického senátora Lindseyho Grahama, ktorý počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Šéf Bieleho domu uviedol, že Spojené štáty a Irán boli v sobotu blízko k „dohode“. „Vzdávali sa všetkého, a potom zrazu, o dve hodiny neskôr, zasiahli loď dronom. S týmito ľuďmi nie je niečo v poriadku,“ povedal.

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Revolučné gardy v nedeľu uzavreli Hormuzský prieliv „až do odvolania“ po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Zároveň upozornili, že agresívne činy proti Iránu „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“.

Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive. Americká armáda podľa CENTCOM zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo najmenej 140 vojenských cieľov v Iráne.

Irán podľa Denníka N tvrdí, že „nepriateľ“ zasiahol najmenej desiatimi projektilmi ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Americká armáda zasiahla iránsky raketový a protivzdušný systém, ale aj menšie lode iránskych revolučných gárd v úžine.

Hormuzský prieliv
Ilustračná foto: SITA/AP

Výbuchy hlásil aj Katar

Po amerických útokoch v islamskej republike SAE oznámili, že protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety a drony prichádzajúce z Iránu. Výbuchy hlásil aj Katar a sirény varujúce pred raketovým útokom sa rozozvučali aj v Bahrajne, informuje stanica Sky News. Gardy podľa svojich slov v odvete za americké údery zasiahli a zničili kritickú vojenskú infraštruktúru na leteckej základni v Jordánsku.

Útoky na svojom území hlási aj Kuvajt. „Generálny štáb armády poznamenáva, že počuteľné výbuchy sú dôsledkom toho, že systémy protivzdušnej obrany odrážajú nepriateľské útoky,“ uviedla armáda s tým, že každý musí konať v súlade s bezpečnostnými inštrukciami vydanými príslušnými orgánmi.

Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu v príspevku na sieti X napísal, že sa skončila „éra jednostranných dohôd“. „Povedali sme vám: dodržte svoje slovo alebo zaplaťte cenu. Realita klope na dvere,“ uviedol k fotografii, na ktorej je text piateho bodu memoranda o porozumení s USA, pričom je na nej zvýraznená časť textu: „Iránska islamská republika okamžite prijme opatrenia“.

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