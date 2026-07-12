Na viacerých cestách sú obmedzenia: Polícia hlási nehody, ale aj údržbu

Cesta druhej triedy číslo 590 je medzi Malackami a Studienkou uzavretá z dôvodu zásahu vrtuľníka pri dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Polícia informuje o dopravných nehodách
„Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Toyota RAV4 z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky a narazil do stromu. Pri nehode utrpeli štyri osoby zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedla polícia. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.
„Z dôvodu pristátia a následného vzletu záchranárskeho vrtuľníka je cesta II/590 na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená,“ informovala polícia na sociálnej sieti. O 18.25 bola podľa aktualizácie polícia cesta prejazdná v jednom jazdnom pruhu.
Košická polícia zas informovala o aute, ktoré zišlo do priekopy pred Pozdišovcami. „Momentálne zasahujeme na ceste I/19 pred obcou Pozdišovce v smere od obce Trhovište. Podľa predbežných informácií vodič s vozidlom zišiel cez protismernú časť vozovky z cesty a narazil do priekopy,“ informuje košická polícia. Dodala, že blokovaný je jeden jazdný pruh.
Žiaľ, polícia neskôr informovala, že vodič pri tragickej nehode prišiel o život. Spolujazdkyňa aj naďalej ostáva v starostlivosti lekárov.
Pozor na obmedzenia, potrvajú niekoľko týždňov
Motoristov na kysuckej časti diaľnice D3 čakajú päťtýždňové dopravné obmedzenia. Ako upozornila žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, v nedeľu hodinu pred polnocou pre údržbové práce uzavrú diaľničný úsek Svrčinovec – Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana, pričom uzávera potrvá do 17. augusta.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že čas na rozsiahlejšiu údržbu prichádza po deviatich rokoch prevádzky tunelov, ktoré sprejazdnili v júni 2017. „V tuneloch budú obnovené protišmykové vlastnosti vozovky, vozovka bude naimpregnovaná a vymenia sa pružné zálievky. Nasledovať bude kompletné čistenie tunelov, servis technologického vybavenia a kontrola všetkých dôležitých zariadení,“ priblížili diaľničiari.
Vodiči budú odklonení na obchádzkové trasy
V rámci obnovy dotknutého úseku D3 sa zamerajú aj na most Čadečka, kde sa chystajú vymeniť mostné ložiská a mostné závery. Popritom urobia aj bežnú údržbu diaľnice vrátane výmeny poškodených smerových stĺpikov, kilometrovníkov či ďalších prvkov cestného vybavenia.
Doprava bude počas uzávery vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere od Čadce do Poľska pôjdu vodiči po ceste I/11 cez Svrčinovec – Zátky a späť na diaľnicu sa napoja v križovatke Svrčinovec. V opačnom smere, teda od Poľska na Svrčinovec, bude doprava presmerovaná po ceste I/12 s obmedzením do 7,5 tony.
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