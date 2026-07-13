Vražda ženy v Gelnici má dohru: Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov

Generálny prokurátor Maroš Žilinka a policajné auto

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor/KR PZ Bratislava

Roland Brožkovič
TASR
Vražda, ktorá otriasla Slovenskom, má dohru.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, a to okresného prokurátora a námestníčky okresného prokurátora.

To v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Informoval o tom na sociálnej sieti. Žilinka už minulý týždeň uviedol, že Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, závažné porušenia zákona.

Konanie nebolo podľa zákona

Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.

Predbežné výsledky dohľadu Ministerstva spravodlivosti SR a previerky spisov v prípade vraždy učiteľky z Gelnice potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia rezortu. Ten sa stotožňuje s vyjadreniami Žilinku. Dohľad by malo ministerstvo spravodlivosti ukončiť v závere júla, vtedy bude informovať o všetkých zisteniach.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka
Foto: TASR/Maroš Herc

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v reakcii na zistenia GP pre TASR uviedol, že Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Tie nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor.

Detaily prípadu

Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. Policajná prezidentka Jana Maškarová ešte koncom júna tiež ozrejmila, že páchateľa 21. februára policajti zadržali do dvoch hodín od prijatia oznámenia

Už nasledujúci deň, 22. februára 2026, po vznesení obvinenia pre prečin nebezpečného vyhrážania na chránenej osobe, podala poverená príslušníčka Obvodného oddelenia PZ Gelnica bezodkladne prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves podnet na väzobné stíhanie obvineného, keďže existovala dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti,“ vysvetlila s tým, že 24. februára sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby.

V ten istý deň, 24. februára 2026, doručilo Obvodné oddelenie PZ Gelnica príslušnému intervenčnému centru úradný záznam na účely poskytnutia pomoci obeti trestného činu, pričom jeho prijatie bolo intervenčným centrom potvrdené. Kontrola zároveň preukázala, že intervenčné centrum poškodenú kontaktovalo s cieľom poskytnúť jej odbornú pomoc,“ dodala policajná prezidentka.

Policajná prezidentka Maškarova
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Minulý týždeň sme vás informovali, že skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli podľa GP nesprávne vyhodnotené.

„Poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky – spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia,“ skonštatoval generálny prokurátor.

Dokazovanie nebolo zamerané na podstatné okolnosti a nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. „Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom,“ zdôraznil. Riadne vedenie trestného stíhania by našlo podľa GP svoje vyjadrenie aj v rozhodnutí o uložených sankciách, ktoré by zodpovedali faktu, že v danom prípade išlo o konanie z kategórie domáceho násilia.

GP tiež zistila, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania, hoci išlo zjavne o skutok patriaci do kategórie domáceho násilia, nevykonával prokurátor špecialista napriek zriadenej špecializácii na tento druh trestnej činnosti. „Taktiež nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry, aj napriek tomu, že dotknutou útokmi mala byť aj maloletá dcéra. Zo strany vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry nebola náležite vykonávaná kontrolná činnosť,“ skonštatoval Žilinka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kofola spravila veľký krok: Firma kupuje známu značku, ktorá produkuje minerálky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac