Vražda ženy v Gelnici má dohru: Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov

Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, a to okresného prokurátora a námestníčky okresného prokurátora.
To v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Informoval o tom na sociálnej sieti. Žilinka už minulý týždeň uviedol, že Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, závažné porušenia zákona.
Konanie nebolo podľa zákona
Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Predbežné výsledky dohľadu Ministerstva spravodlivosti SR a previerky spisov v prípade vraždy učiteľky z Gelnice potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia rezortu. Ten sa stotožňuje s vyjadreniami Žilinku. Dohľad by malo ministerstvo spravodlivosti ukončiť v závere júla, vtedy bude informovať o všetkých zisteniach.
Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v reakcii na zistenia GP pre TASR uviedol, že Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Tie nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor.
Detaily prípadu
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. Policajná prezidentka Jana Maškarová ešte koncom júna tiež ozrejmila, že páchateľa 21. februára policajti zadržali do dvoch hodín od prijatia oznámenia
„Už nasledujúci deň, 22. februára 2026, po vznesení obvinenia pre prečin nebezpečného vyhrážania na chránenej osobe, podala poverená príslušníčka Obvodného oddelenia PZ Gelnica bezodkladne prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves podnet na väzobné stíhanie obvineného, keďže existovala dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti,“ vysvetlila s tým, že 24. februára sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby.
„V ten istý deň, 24. februára 2026, doručilo Obvodné oddelenie PZ Gelnica príslušnému intervenčnému centru úradný záznam na účely poskytnutia pomoci obeti trestného činu, pričom jeho prijatie bolo intervenčným centrom potvrdené. Kontrola zároveň preukázala, že intervenčné centrum poškodenú kontaktovalo s cieľom poskytnúť jej odbornú pomoc,“ dodala policajná prezidentka.
Minulý týždeň sme vás informovali, že skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli podľa GP nesprávne vyhodnotené.
„Poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky – spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia,“ skonštatoval generálny prokurátor.
Dokazovanie nebolo zamerané na podstatné okolnosti a nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. „Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom,“ zdôraznil. Riadne vedenie trestného stíhania by našlo podľa GP svoje vyjadrenie aj v rozhodnutí o uložených sankciách, ktoré by zodpovedali faktu, že v danom prípade išlo o konanie z kategórie domáceho násilia.
GP tiež zistila, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania, hoci išlo zjavne o skutok patriaci do kategórie domáceho násilia, nevykonával prokurátor špecialista napriek zriadenej špecializácii na tento druh trestnej činnosti. „Taktiež nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry, aj napriek tomu, že dotknutou útokmi mala byť aj maloletá dcéra. Zo strany vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry nebola náležite vykonávaná kontrolná činnosť,“ skonštatoval Žilinka.
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