Retro kvíz pre deti z 21. storočia? Až 80 % Slovákov zabudlo na The Sims či rozprávku Oggy a šváby

Vstup do nového storočia bol plný zmien. Reproduktory šumeli, internet fungoval len v knižnici, portály s hrami sekali, mobilné telefóny boli bez dotykového displeja… No a hudba? Tá nám hrala na káblových slúchadlách iba vďaka MP3 prehrávaču vo vrecku.
Bolo to obdobie veľkých zmien, noviniek a vstupu do digitálnej éry. Deti, ktoré vyrastali po roku 2000, síce stále poznajú postavy z rozprávky No Počkaj!, zažili však aj éru filmov o Barbie, trávili hodiny pri hre The Sims…. A každý večer sledovali Večerníček.
Svet vtedy vyzeral celkom inak. A práve preto sa dnes s radosťou obzeráme späť, aby sme si tieto časy pripomenuli. V dnešnom kvíze si spolu zaspomíname na nezabudnuteľné momenty detstva a tínedžerských rokov. Koľko bodov sa podarí získať práve tebe?
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