Retro kvíz pre deti z 21. storočia? Až 80 % Slovákov zabudlo na The Sims či rozprávku Oggy a šváby

Záber z filmu Život chrobáka

Foto: MovieStillsDB

Michaela Olexová
Koľko si toho pamätáš zo začiatku 21. storočia? Pamätáš si aj na iné veci okrem pocitu, že všetko bolo rozhodne ľahšie?

Vstup do nového storočia bol plný zmien. Reproduktory šumeli, internet fungoval len v knižnici, portály s hrami sekali, mobilné telefóny boli bez dotykového displeja… No a hudba? Tá nám hrala na káblových slúchadlách iba vďaka MP3 prehrávaču vo vrecku.

Bolo to obdobie veľkých zmien, noviniek a vstupu do digitálnej éry. Deti, ktoré vyrastali po roku 2000, síce stále poznajú postavy z rozprávky No Počkaj!, zažili však aj éru filmov o Barbie, trávili hodiny pri hre The Sims…. A každý večer sledovali Večerníček.

Svet vtedy vyzeral celkom inak. A práve preto sa dnes s radosťou obzeráme späť, aby sme si tieto časy pripomenuli. V dnešnom kvíze si spolu zaspomíname na nezabudnuteľné momenty detstva a tínedžerských rokov. Koľko bodov sa podarí získať práve tebe?

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