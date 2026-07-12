Pohoda prepísala svoju históriu: Na budúci ročník sa už teraz predal rekordný počet lístkov

Tridsiaty ročník festivalu Pohoda, ktorý trval od stredy (8. 7.) do soboty (11. 7.), navštívilo 35 000 ľudí. Priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Na tlačovej konferencii o tom informovali šéf Pohody Michal Kaščák a PR manažér festivalu Lukáš Grešš. Bezpečnosť na festivale bola podľa Kaščáka bezproblémová.
Najlepší ročník pohody
„Ďakujeme za výnimočnú oslavu tridsiatej Pohody. Dostali sme ten najkrajší darček, a tým je podpora a jedinečná atmosféra vytvorená tým najlepším publikom na svete. Práve naši návštevníci dávajú nášmu festivalu zmysel. Bolo nám spolu tak dobre, že aj keď nás ešte čaká týždeň balenia, už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia,” hodnotí podľa tlačovej správy 30. ročník riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
„Toto bol určite ďalší najlepší ročník Pohody. Myslím si to na základe toho, čo sme tu štyri dni zažívali,“ skonštatoval Kaščák. Spomenul koncerty The Cure, Gorillaz či The Prodigy. Je rád, že sa konečne na tretí pokus podarilo vystúpenie speváčky Lykke Li, ktorá mala vystúpiť v roku 2019 či počas pandémie. Za silné tiež označil vystúpenie folklórneho súboru Lúčnica či islandskej speváčky Hildur Guonadóttir, ktorú sprevádzal viac ako 30-členný orchester.
Kaščák tiež ocenil účasť Slovenskej akadémie vied na festivale. V centre areálu tak podľa neho vznikol mix vzdelania, vedy a umenia. „Som rád, že sa aj veda a zodpovedný prístup k informáciám, faktom a vedeckým poznatkom dostali do centra Pohody. Možno by sme si niekedy mysleli, že niektoré veci už nemusíme znova vysvetľovať, že toto vysvetlila história za nás, ale všetci vidíme, že je to potrebné,“ poznamenal.
Viac priestoru, lepší vzduch
Grešš poukázal aj na navýšenie kapacity areálu o desať percent, ktorá organizátorom umožnila urobiť v ňom úpravy. Tie sa podľa neho ukázali ako kľúčové. Na základe úprav došlo napríklad k rozšíreniu kempov, presunu zdravotného strediska, toaliet či spŕch. Posunul sa aj hlavný stage, vďaka čomu došlo k vylepšeniu zvuku, dodal Grešš.
„Ten areál to z môjho pohľadu zvládol úplne fantasticky,“ podotkol Kaščák. Zároveň tvrdí, že len do kempového areálu naviezli 90 000 litrov vody, ktorá bola priebežne počas celého festivalu dopĺňaná.
Aký bude ďalší ročník?
K ďalšiemu ročníku Kaščák uviedol, že nechystajú radikálne zmeny. Spoliehajú sa tiež na prísľub šéfa Leteckých opravovní Trenčín, že festival bude môcť na letisku pokračovať. Podľa organizátorov sa zároveň do nedele predal rekordný počet vstupeniek na rok 2027, a to vyše 10 000. Aj lístky na tento ročník festivalu boli vypredané už dlhý čas pred jeho začatím.
„Na jubilejný ročník prišlo 33-tisíc platiacich návštevníkov a návštevníčok. Celkový počet ľudí v areáli bol ešte vyšší – festival žil aj vďaka viac ako tisícke účinkujúcich, stovkám brigádnikov a brigádničok, pracovníkov partnerských organizácií, gastro prevádzok a barov, či ďalších členov festivalového tímu,“ informuje tlačová správa. Jedinečný festival doplnil aj fakt, že mnohí z headlinerov sa pohybovali priamo medzi návštevníkmi a užívali si koncerty svojich kolegov.
Organizátori sa už teraz tešia na 31. ročník festivalu Pohoda, ktorý sa uskutoční 8. až 10. júla 2027. Kaščák zatiaľ počíta s klasickým trojdňovým festivalom, neplánujú pridať extra deň, ako to bolo tento rok. „Neplánujeme to zatiaľ robiť ako zvyk. Budeme to robiť len ako realizáciu na možnosti, ktoré vyvstanú zo stretnutia s agentúrami, ktoré prebiehajú vždy v septembri,“ povedal šéf Pohody. Potvrdil, že na ďalší rok majú rozrobených viacero kapiel a umelcov.
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