Ľudia v tejto krajine platia 4 € denne za to, aby mohli chodiť do falošnej práce

Presne to je opis služby, ktorá sa začala objavovať v Číne. Dnes je prítomná v mnohých veľkých mestách a stále naberá na popularite.
O fenoméne falošných kancelárií informoval tvorca obsahu Wonny, ktorý upozornil na rastúci trend medzi ľuďmi, ktorí si chcú zachovať dojem zamestnanosti.
Za pár eur denne môžete predstierať, že ste zamestnaný
Ako uvádza SCMP, prenájom miesta v takejto kancelárii stojí približne 30 až 40 čínskych jüanov denne, čo predstavuje asi 3,86 až 5,15 eura.
Pri dlhodobom prenájme cena klesá. Podľa Wonnyho môže mesačný prenájom pracovného priestoru vyjsť na 300 až 600 jüanov (približne 38,63 až 77,25 eura). Čerství absolventi majú podľa jeho slov dokonca zvýhodnené podmienky a podobné miesto si môžu prenajať už za 150 jüanov mesačne (asi 19,31 eura).
Za nezvyčajným fenoménom stojí viacero faktorov, no významná je najmä náročná situácia na pracovnom trhu. Ako opisuje BBC, nájsť si stabilné zamestnanie je pre mnohých mladých Číňanov čoraz komplikovanejšie. Pretrvávajúcim problémom zostáva vysoká nezamestnanosť mládeže, ktorá v roku 2025 presiahla 14 %.
Pracovné pohovory a pravidlá ako v skutočnej práci
Jednu z takýchto firiem prevádzkuje muž menom Čchen Jing-ťien. Podľa tvorcu obsahu Wonnyho vznikla Čchenova služba pôvodne preto, že mal vo svojej firme nevyužité kancelárske priestory. Nápad vytvoriť tu falošné pracovisko bol úspešný a v krajine sa rýchlo rozšíril.
V rozhovore pre SCMP podnikateľ uviedol, že súčasťou jeho obchodného modelu sú – okrem prenájmu samotných miest v kancelárii – aj simulované pracovné pohovory či dokonca etické kódexy. Tie obsahujú pravidlá podobné tým, aké poznáme z bežných firiem – napríklad pracovný čas od 9:00 do 18:00 či zákaz romantických vzťahov na pracovisku.
Podľa BBC sa podobné prevádzky objavujú vo viacerých veľkých čínskych mestách vrátane Šen-čenu, Šanghaja, Nankingu, Wu-chanu, Čcheng-tu či Kunmingu. Ich vybavenie často pripomína bežnú kanceláriu – nájdete tu počítače, internetové pripojenie, zasadacie miestnosti a dokonca aj čajovne.
Ak sa nechcete hanbiť pred rodinou, máme pre vás riešenie
Niektoré z týchto firiem otvorene komunikujú, že ich cieľom je poskytnúť priestor ľuďom, ktorí sa hanbia pred rodinou.
Príkladom je žena, ktorá si takýto priestor prenajala iba na jeden deň. Urobila si niekoľko fotografií, zverejnila ich na sociálnej sieti a poslala ich aj svojej matke, aby jej dokázala, že si našla „poriadnu prácu“.
Podľa BBC sem mnohí ľudia prichádzajú preto, aby unikli tlaku spojenému s neúspešným hľadaním zamestnania počas obdobia ekonomickej neistoty. Okrem toho môžu spoznať rovesníkov v podobnej situácii a budovať si nové sociálne väzby.
Nezamestnaní ľudia tu nájdu útočisko, ktoré im pomôže dodržiavať denný režim a cítiť pocit produktivity. Počas „pracovnej“ doby môžu posielať životopisy, reagovať na pracovné ponuky a hľadať si skutočné zamestnanie. V podobných prevádzkach sa môžu navyše ľudia často aj najesť a dať si čaj či kávu.
Falošné kancelárie využívajú aj podnikatelia či freelanceri
Nie všetci návštevníci však prichádzajú preto, aby predstierali, že sú zamestnaní. Niektorí priestory využívajú pri pokuse rozbehnúť vlastný startup, iní sú freelancermi, ktorým vyhovuje pracovať v prostredí medzi ďalšími ľuďmi namiesto toho, aby pracovali z domu. V ponuke podobných „pracovísk“ sa preto často nachádzajú aj doplnkové služby, akými je napríklad samostatné nahrávacie štúdio.
„Súčasťou je prijímací proces, ktorý je serióznejší než v mnohých skutočných firmách. V práci sa nesmie fajčiť ani randiť, nesmiete vynechávať pracovný čas, musíte prísť od deviatej do piatej a robiť všetko ako úctyhodný falošný dospelák,“ opísal Wonny fungovanie jednej z takýchto prevádzok.
25-ročný Ryan strávil v takejto fiktívnej firme približne pol roka. Po ukončení štúdia sa mu nedarilo nájsť zamestnanie, a tak rodičom posielal útržky svojho každodenného života z „kancelárie“.
Prezradil, že možnosť využívať podobný priestor mu priniesla režim a pocit bezpečia počas náročného obdobia.
„Jediné, čo chýba, je plat.“
Tvorca obsahu Wonny vyhľadal zábery z podobných pracovísk na čínskom internete. Pri pohľade na jednu z kancelárií ho prekvapil jej vzhľad, ktorý prirovnal k luxusnému hotelu s ironickou poznámkou, že jediné, čo chýba, je plat.
Podľa Christiana Yaoa, odborníka na čínsku ekonomiku, je fenomén predstieraných pracovísk v súčasnosti čoraz rozšírenejší.
„Vzhľadom na ekonomickú transformáciu a nesúlad medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce potrebujú mladí ľudia takéto miesta na premýšľanie o svojich ďalších krokoch alebo na vykonávanie príležitostných prác počas prechodného obdobia. Spoločnosti poskytujúce predstierané kancelárie predstavujú jedno z dočasných riešení,“ uzatvára v rozhovore s BBC.
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