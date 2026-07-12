Starostku obce Malatiná zadržala polícia: Po zábave si sadla za volant, odmietla fúkať

Starostka obce Malatiná pri Dolnom Kubíne skončila v rukách polícia po tom, ako ju zastavila, no odmietla fúkať. Obyvatelia upozornili, že hoci by starostka mala ísť príklad, s políciou nechcela spolupracovať a z miesta sa snažila odísť.
Starostka by podľa ľudí mala ísť príkladom
Ako informujú TV Noviny, na starostku Tatianu Červeňovú, ktorá na pokyn polície odmietla fúkať, upozornili miestni obyvatelia, ktorí boli svedkami celého incidentu. Podľa ľudí sa starostka predtým zabávala na Bačovských dňoch. Polícia zastavila starostku približne o pol tretej v noci. Zdá sa, že sa odmietla podrobiť dychovej skúške a snažila sa odísť z miesta preč.
Polícia potvrdila, že zastavila 41-ročnú vodičku, ktorá vskutku odmietla spolupracovať. „Žena bola obmedzená na osobnej slobode z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej latky a eskortovaná na policajné oddelenie,“ uviedla podľa TV Novín hovorkyňa KR PZ v Žiline Zuzana Šefčíková.
V minulosti ju už pristihli za volantom opitú
Starostku polícia prepustila údajne na podnet prokurátora po menej ako 12 hodinách, pričom oficiálne obvinenie zatiaľ nepadlo. Poobede na ďalší deň sa opäť zúčastnila Bačovských dní. Zástupca starostky viac informácií poskytnúť nevedel. Strana Hlas, za ktorú starostka kandidovala v miestnych voľbách, odsúdila akékoľvek nezodpovedné správanie za volantom, najmä šoférovanie auta pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok.
Červeňovú už údajne raz pred niekoľkými rokmi pristihli za volantom v čase, keď mala v krvi alkohol. Starostkou sa mala stať krátko na to. Na isté obdobie dokonca prišla aj o vodičské oprávnenie.
Tragický víkend na cestách
Na fakt, že za volantom je na mieste maximálna opatrnosť, opakovane upozorňuje aj polícia. Počas víkendu prišlo na cestách o život niekoľko ľudí. „Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Toyota RAV4 z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky a narazil do stromu. Pri nehode utrpeli štyri osoby zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedla polícia.
Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje. „Z dôvodu pristátia a následného vzletu záchranárskeho vrtuľníka je cesta II/590 na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená,“ informovala polícia na sociálnej sieti. O 18.25 bola podľa aktualizácie polícia cesta prejazdná v jednom jazdnom pruhu.
Košická polícia zas informovala o aute, ktoré zišlo do priekopy pred Pozdišovcami. „Momentálne zasahujeme na ceste I/19 pred obcou Pozdišovce v smere od obce Trhovište. Podľa predbežných informácií vodič s vozidlom zišiel cez protismernú časť vozovky z cesty a narazil do priekopy,“ informuje košická polícia. Dodala, že blokovaný je jeden jazdný pruh.
Žiaľ, polícia neskôr informovala, že vodič pri tragickej nehode prišiel o život. Spolujazdkyňa aj naďalej ostáva v starostlivosti lekárov.
Muž neprežil pád z motocykla
„K tragickému pádu z motocykla došlo dnes (12.7.) v katastri obce Vlkyňa v okrese Rimavská Sobota. Podľa doposiaľ zistených informácií, 29-ročný motocyklista jazdiaci na motocykli Enduro pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa dostatočne vedeniu motocykla narazil do rampy. Motocyklista zostal po náraze nehybne ležať na zemi,“ informovala na sociálnej sieti banskobystrická polícia.
O život mladého muža bojovali policajti, a následne aj záchranári márne, zachrániť sa ho nepodarilo. V súvislosti s tragickou udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
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