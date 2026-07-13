Európu ovládla tepelná kupola: Vieme, kedy horúčavy dorazia na Slovensko, opäť môže byť aj 35 stupňov

Ak ste dúfali, že sa počasie po posledných chladnejších dňoch ustáli a vráti sa plnohodnotné leto, dlho to nepotrvá. Pondelok bude podľa meteorológov najpokojnejším dňom tohto týždňa. Už od utorka začne na Slovensko prúdiť teplejší vzduch, ktorý prinesie návrat horúčav, nepríjemného dusna aj búrok.
Ku koncu týždňa sa môžu teploty vyšplhať až na 35 °C. Vyplýva to z predpovede portálu iMeteo.
Dnešok je len krátkou prestávkou
Počasie na Slovensku je už niekoľko dní rozdelené na dve časti. Kým na severe a východe je citeľne chladnejšie a miestami počasie pripomína skôr začiatok jesene, juh a západ si naďalej užívajú typické leto. Denné maximá tam dosahujú približne 28 °C.
Práve pondelok prinesie najstabilnejšie počasie z celého týždňa. Obloha bude prevažne jasná až polooblačná a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Pokojné počasie však dlho nevydrží. Už od utorka začne od juhu prúdiť nad naše územie veľmi teplý vzduch. Spolu s ním príde aj vyššia vlhkosť, takže vysoké teploty budeme pociťovať ešte intenzívnejšie.
Nad Slovenskom sa stretnú dve odlišné vzduchové hmoty
Za zmenou počasia stojí stret dvoch rozdielnych vzduchových hmôt. Zo Stredomoria bude nad naše územie prúdiť horúci vzduch, zatiaľ čo od severovýchodu sa bude dostávať chladnejší. Práve na rozhraní týchto dvoch systémov vzniknú ideálne podmienky na tvorbu búrok.
Situáciu ešte skomplikuje vyššia vlhkosť vo vyšších vrstvách atmosféry. Teplý vzduch sa bude počas dňa prehrievať a atmosféra sa stane čoraz nestabilnejšou. Výsledkom budú početné búrky, ktoré môžu byť miestami veľmi intenzívne.
Za horúčavami stojí tepelná kupola
Ako upozorňuje meteorologický portál Severe Weather Europe, nad západnou Európou sa vytvorila rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu, známa aj ako tepelná kupola. Funguje podobne ako pokrievka na hrnci. Horúci vzduch uzamkne pri zemskom povrchu, bráni príchodu chladnejšieho vzduchu od Atlantiku a umožňuje, aby teploty ďalej rástli.
Práve tento jav priniesol do Španielska, Portugalska či Francúzska teploty presahujúce 40 °C. V najbližších dňoch sa jeho vplyv bude postupne rozširovať aj smerom do strednej Európy. Horúci vzduch tak bude ovplyvňovať aj počasie na Slovensku, kde sa ku koncu týždňa očakáva návrat tropických teplôt.
Búrky môžu udrieť prakticky kdekoľvek
Najväčším problémom nebude len ich sila, ale najmä nevyspytateľnosť. Búrky nebudú postupovať v jednom súvislom páse. Môžu vzniknúť prakticky kdekoľvek a niektoré sa budú presúvať len veľmi pomaly alebo zostanú nad jednou lokalitou dlhší čas.
Práve v takýchto prípadoch môže za krátky čas spadnúť veľké množstvo zrážok. V niektorých oblastiach preto hrozia lokálne záplavy aj prívalové povodne. Meteorológovia odporúčajú sledovať aktuálne výstrahy, keďže presné miesto vzniku búrok bude možné určiť až krátko pred ich vytvorením.
Horúčavy naberú na sile, vráti sa aj dusno
Popri búrkach budú čoraz výraznejšie aj vysoké teploty. Na juhu a západe Slovenska sa už v najbližších dňoch opäť dostanú na hranicu 30 °C a ku koncu týždňa sa môžu na niektorých miestach vyšplhať až na 35 °C. Tentoraz však nepôjde len o horúčavy. V ovzduší bude aj veľké množstvo vlhkosti, ktorá zvýši pocitovú teplotu a prinesie nepríjemné dusno.
Práve kombinácia vysokých teplôt a vlhkého vzduchu býva pre organizmus oveľa náročnejšia než suché letné horúčavy. Dusno sa začne vracať už od utorka, naplno sa však prejaví od stredy. Slovensko tak čaká niekoľko dní, počas ktorých sa budú striedať tropické teploty s intenzívnymi búrkami a počasie bude výrazne menej stabilné než na začiatku týždňa.
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