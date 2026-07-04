Parfum v lete vydrží dlhšie, ak zmeníte 5 vecí: Známy parfumér radí, kam ho nanášať

Leto dáva zabrať nielen pleti a vlasom, ale aj vôňam, ktoré v horúčavách často miznú rýchlejšie, než by sme čakali. Stačí však niekoľko jednoduchých zmien a obľúbený parfum môže vydržať oveľa dlhšie aj počas horúcich dní.
Ranné nastriekanie vône je pre viaceré ženy malým rituálom, ktorý dokáže príjemne naštartovať deň. V lete však často prichádza sklamanie, keď sa vôňa po pár hodinách takmer úplne stratí. Ako uviedol Vogue, podľa majstra parfuméra Francisa Kurkdjiana za tým nie je len samotný parfum, ale aj teplo, vlhkosť, pokožka, oblečenie a spôsob, akým vôňu počas leta používame.
V lete sa vôňa stráca rýchlejšie
To, čo v zime vydrží na pokožke pokojne celý deň, sa môže počas horúcich mesiacov správať úplne inak. Vysoké teploty, potenie a vlhkosť ovplyvňujú nielen to, ako parfum cítime, ale aj to, ako dlho sa na pokožke udrží.
„Teplo a vlhkosť zvyšujú prirodzené potenie, ktoré vône ničí,“ vysvetľuje majster parfumér Francis Kurkdjian. Práve preto sa môže stať, že vôňa, ktorú bežne cítite ešte večer, v lete zmizne už poobede.
Neznamená to však, že sa treba parfumu počas leta vzdať. Skôr je dobré prispôsobiť výber vône aj spôsob jej nanášania ročnému obdobiu. Kurkdjian upozorňuje, že dôležitý je už samotný typ parfumu. Ľahšie verzie môžu pôsobiť sviežo, no v horúčave nemusia mať takú výdrž.
Eau de parfum vydrží viac ako toaletná voda
Pri výbere letnej vône často automaticky siahneme po niečom ľahkom, sviežom a nenápadnom. To je pochopiteľné, najmä ak nechceme, aby parfum v horúčave pôsobil ťažko. Podľa parfuméra však treba myslieť aj na koncentráciu vône.
„Lepšie je používať eau de parfum namiesto eau de toilette, prípadne najkoncentrovanejšiu verziu danej vône,“ hovorí Kurkdjian. Eau de parfum má spravidla vyšší podiel vonných zložiek než toaletná voda, a preto sa na pokožke drží dlhšie.
Zaujímavou možnosťou sú aj parfumované oleje. Tie sa vedia s pokožkou pekne spojiť a vôňu uvoľňujú pomalšie. V lete môžu byť dobrou voľbou najmä pre ženy, ktoré nechcú parfum opakovane nanášať počas dňa, no stále túžia po jemnej voňavej stope.
Citrusové vône miznú rýchlo
Citrusy patria medzi najobľúbenejšie letné vône. Pôsobia čisto, sviežo a ľahko, preto ich máme s teplými dňami prirodzene spojené. Ich nevýhodou však je, že patria medzi tóny, ktoré z pokožky vyprchajú pomerne rýchlo. „Citrusové tóny vyprchajú veľmi rýchlo, hoci patria medzi najosviežujúcejšie,“ vysvetľuje Kurkdjian.
Namiesto nich odporúča siahnuť po výraznejších kvetinových alebo orientálnych vôňach s teplejšími tónmi, ktoré zvyknú na pokožke vydržať dlhšie aj počas horúcich dní. Výraznejšie vône preto nemusia byť len záležitosťou večera. V lete môžu fungovať veľmi dobre, najmä ak sa používajú s mierou.
Stačí menšie množstvo a vôňa zostane prítomná aj vtedy, keď ľahšie svieže tóny už takmer necítiť. „Čím je v krajine vyššia teplota, tým silnejšia a ťažšia býva vôňa,“ dodáva parfumér. Aj preto sa netreba báť, že výraznejší parfum do leta nepatrí. Dôležité je skôr naniesť ho s mierou a vybrať si taký, ktorý sa na pokožke rozvíja príjemne, nie dusivo.
Hydratovaná pokožka udrží vôňu lepšie
Parfum často končí na pokožke až vo chvíli, keď je človek oblečený a pripravený odísť z domu. Problém však môže byť už v samotnom podklade. Suchá pokožka vôňu neudrží tak dobre ako pokožka, ktorá je hydratovaná a ošetrená. Kurkdjian vysvetľuje, že suchá koža nie je pre parfum ideálnym podkladom.
Oplatí sa používať hydratačné telové mlieko alebo krém, a to aj počas dní, keď je vonku vlhko a pokožka na prvý pohľad nepôsobí vysušene. Najlepšie funguje, keď sa vôňa nanesie na čistú a hydratovanú pokožku.
Ideálne je použiť telové mlieko bez výraznej parfumácie, prípadne produkt z rovnakej voňavej línie ako parfum. Vôňa sa tak nebude biť s inými tónmi a získa lepší základ, na ktorom vydrží dlhšie.
Parfum patrí na krk, dekolt aj zápästia
Miesto, kam parfum nanesieme, má na jeho výdrž veľký vplyv. Pulzné body sú teplejšie a vôňa sa z nich postupne uvoľňuje počas dňa. Parfum sa preto tradične nanáša na zápästia, krk či dekolt. „Striekajte ho na pulzné body – na zadnú časť krku, po oboch stranách krčných tepien, do oblasti dekoltu a na zápästia,“ radí Kurkdjian. Ide o miesta, kde je pokožka najtenšia a vôňa sa z nich počas dňa prirodzene uvoľňuje.
Oblečenie a vlasy vôňu podržia dlhšie
Vôňa môže vydržať dlhšie aj vďaka tomu, že nezostane iba na pokožke. Parfum sa dá jemne nastriekať aj na oblečenie, najmä na prírodné materiály. „Najradšej mám bavlnu a ľan, teda prírodné materiály, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu a pokožke dovoľujú dýchať,“ hovorí Kurkdjian.
Vôňa sa dobre drží aj vo vlasoch. Netreba to však preháňať, stačí jemné prestriekanie z väčšej vzdialenosti. Ešte šetrnejšou možnosťou je vlasový parfum, ktorý je na tento účel priamo určený.
Kurkdjian odporúča myslieť aj na oblečenie, jemnú bielizeň či plavky. Pomôcť môže obľúbený parfumovaný prací prostriedok, ktorý zanechá na látke nenápadnú vôňu. Parfum tak nemusí byť len na pokožke, ale môže vás sprevádzať počas celého dňa aj veľmi jemným spôsobom.
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