Veľké rozhodnutie na obzore? Soňa Müllerová prehovorila o túžbe po zásadnom posune

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Bez veľkých gest, no s odvahou vykročiť, tak vníma Rok Koňa obľúbená moderátorka a módna ikona.

Rok Koňa pre ňu znamená postupný pohyb vpred a zmenu bez radikálnych rozhodnutí. Dôležitá je najmä odvaha vykročiť.

Moderátorka Soňa Müllerová sa dlhodobo venuje témam autenticity, odvahy a vlastnej cesty, či už v súvislosti s módou, alebo inšpiráciou pre ženy naprieč generáciami. Najnovšie sa na sociálnej sieti Instagram zamyslela nad príchodom nového čínskeho roka, ktorý sa začal 17. februára a patrí Roku Koňa, aj nad tým, aké nenápadné, no dôležité zmeny môže priniesť do života každého z nás.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Malé kroky a chuť pohnúť sa ďalej

„Ako Byvol v Roku Koňa by som sa mala pohnúť, ale zostať verná sama sebe. Nič nebúrať. Len jemne rozhýbať stagnáciu,“ opisuje svoje vnútorné nastavenie. Zmyslom tohto nového cyklu nie sú veľké rozhodnutia, ale malé kroky, ktoré môžu veci postupne posunúť dopredu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Moderátorka okrem toho ďalej priznáva, že s príchodom nového roka cíti aj túžbu prekročiť vlastný tieň. „Možno mi pribudne odvaha povedať ‚áno‘ aj tam, kde ma doteraz limitoval strach,“ zamýšľa sa. Rok Koňa je totiž symbolom pohybu, slobody a akcie – núti vykročiť aj vtedy, keď si človek ešte nie je úplne istý smerom, a práve v tom môže byť ukrytý skutočný rast.

Vyjsť z komfortnej zóny a veriť zmene

„Vyvedie ma z komfortnej zóny, a práve to môže znamenať rast,“ dodáva úprimne. Opustiť bezpečný priestor nebýva jednoduché, no často je to jediný spôsob, ako sa posunúť ďalej a objaviť nové možnosti. Svoje zamyslenie uzatvára jednoduchým priznaním: „Priznám sa… aj by som si to všetko priala.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ema müller (@emamuller)


Cítiť v tom nádej, ktorú si s novým čínskym rokom nesie mnoho ľudí, najmä vieru, že veci sa môžu zmeniť. Na záver sa obrátila priamo na svojich sledovateľov jednoduchou otázkou: „A čo vy? Čo prinesie Rok Koňa vám?“ zakončila svoj príspevok.

