Soňa Müllerová odmieta módny diktát: Priznala, prečo kašle na minimalizmus a ide si vlastnou cestou

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Soňa má jednoducho svoj vlastný štýl a ten jej vyhovuje.

Moderátorka nás opäť presvedčila, že štýl sa nedá kúpiť, ale človek ho musí mať jednoducho v sebe.

V príspevku, ktorý zverejnila na svojom Instagrame, sa Soňa Müllerová povenovala tak trochu svojmu každodennému štýlu. Napísala o tom, že hoci je minimalizmus trendom, jej samej je bližšia radosť z drobných doplnkov, ktoré ju vystihujú, a pocit slobody, keď sa nemusí prispôsobovať módnym pravidlám, ale môže ísť vlastnou cestou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Ide si iba svojou cestou

Soňa Müllerová v príspevku úplne otvorene hovorí o tom, že príliš jednoduchý, minimalistický štýl v každodennom živote nemá až tak miesto. Oveľa prirodzenejšie jej je siahať po doplnkoch, ktoré ju bavia a vystihujú. Sama to pomenovala bez príkras: „Niekedy to vyjde viac, niekedy menej. Trendový minimalizmus sa mi v civile akosi nedarí, vždy sa totiž doma nájde nejaká šatka, baretka, okuliare, nejaká „blbôstka“, ktorou sa vyzdobím, vybočím z trendu a idem si svojou dráhou. Mojou vlastnou,“ jasne sa vyjadrila Soňa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Nejde pritom o žiadny nový postoj, skôr o prístup, ktorý je pre Soňu Müllerovú prirodzený už dlhé roky. Ako sa Soňa Müllerová vyjadrila už nedávno, spokojnosť podľa nej prichádza vtedy, keď sa človek prestane porovnávať s okolím a začne sa sústrediť sám na seba.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Ostrieľaná moderátorka priznala, že dnes si vedome vyberá, čomu venuje svoj čas a energiu, pretože ju to robí šťastnou a považuje to za dôležité. „Môžem si to už dovoliť. V mojom veku určite. Môj vek je úžasný v tom, že je to o mne, ako si to zariadim, tak to mám,“ prezradila bez zbytočných fráz.

Sonine fanúšičky v tom majú jasno

