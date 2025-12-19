Soňa Müllerová inšpiruje ženy naprieč generáciami. Odvážna farebná kombinácia sa im mimoriadne páči

Farby dokážu v móde urobiť zázraky a Soňa Müllerová to opäť potvrdila jedným jediným outfitom. Elegantná kombinácia výrazných tónov ukazuje, že aj zimný šatník môže pôsobiť sviežo, štýlovo a nadčasovo.
Soňa Müllerová sa najnovšie na sociálnej sieti Instagram podelila o outfit, ktorý zaujal nielen výraznou farebnou kombináciou, ale aj celkovou jednoduchosťou a eleganciou. Inšpirácia, ktorú ukázala svojim sledovateľkam, je dôkazom, že aj minimalistická móda môže byť hravá a plná energie.
Elegantná hra farieb, ktorá funguje
Moderátorka stavila na spojenie hlbokej burgundy a sviežej limetkovej farby, čím vytvorila vizuálne výrazný, no stále veľmi nositeľný outfit. Sama priznala, že ide najmä o inšpiráciu pre ženy, ktoré majú rady eleganciu, ale neboja sa farieb.
„Pre ženy ako ja: toto sem dávam na inšpiráciu pre vás, ktorým sa páči elegantná burgundy farba. Keď ju „mixnete“ s takouto limetkovou, tak hneď máte svieži outfit, pekné kombo, čo hovoríte,“ odkázala Soňa fanúšičkám.
