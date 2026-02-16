Prelomila mlčanie o sexuálnom nátlaku: Táňa Pauhofová prehovorila o praktikách v branži a nevhodných návrhoch

Zneužívanie moci a sexuálne obťažovanie patria k témam, o ktorých sa vo filmovom prostredí čoraz častejšie hovorí nahlas.
Po filme Zbormajster, ktorý sa zaoberá kauzou Bambini di Praga a otvoril širšiu spoločenskú debatu o sexuálnom obťažovaní, sa k téme vyjadrila aj jedna z najvýraznejších a najtalentovanejších slovenských herečiek Táňa Pauhofová. Diváci ju poznajú z viacerých úspešných filmov a seriálov a dnes je aj mamou malej dcérky Míly. Ako pre magazín iDnes prezradila, aj ona sa počas svojej kariéry stretla s nevhodnými návrhmi, ktoré však bez váhania odmietla.
Skúsenosť, ktorá otvorila oči
Zneužívanie je téma, ktoré vo filmovej brandži silno rezonuje. O tom vie svoje aj Tatiana Pauhofová, ktorá sa v minulosti stretla s návrhmi typu „niečo za niečo“, keď sa uchádzala o rolu. „Stretla som sa s tým, ale hneď na začiatku som to ukončila. Takže ja osobne skúsenosť so sexuálnym nátlakom a zneužitím nemám,“ hovorila otvorene.
Okrem toho upozornila, že práve filmy môžu citlivo otvárať aj ťažké témy a prispievať k tomu, aby ich spoločnosť začala vnímať inak. „Ale vnímam ako veľmi dôležité, že vznikol film s takouto tematikou, že sa o tom hovorí a môže sa to verejne preberať. Dlhý čas to bolo tabu, niečo, čo zostávalo pod pokrievkou, a skôr sa viktimizovala obeť než páchateľ. Som veľmi rada za takéto filmy, pretože pomáhajú tento pohľad meniť,“ vysvetlila Táňa.
