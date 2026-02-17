Dnes začína rok Ohnivého koňa: Nový čínsky rok prinesie nespútanú energiu, astrológ však dvíha varovný prst

Práve dnes, 17. februára, začína nový čínsky rok. Rok Dreveného hada sa skončil a ten nový sa bude niesť v znamení Ohnivého koňa. Kôň, siedme zviera čínskeho zverokruhu, symbolizuje akciu, slobodu, nebojácnosť a prielom, zatiaľ čo ohnivý element môže vyústiť do bezhlavého honu za úspechom, alebo vás môže vyhodiť zo sedla priamo do vyhorenia. V podstate vás Ohnivý kôň môže doniesť ďaleko, ale len vtedy, ak viete, kam idete.
Začína rok Ohnivého koňa
„Predstavte si nespútaného ducha a neúnavný pohon Koňa, archetyp slobody, dobrodružstva a rýdzeho tempa. Teraz tohto ducha roznietite vibrujúcou, transformačnou energiou elementu Ohňa. Výsledkom je rok praskajúci dynamikou, odvahou a neodolateľnou túžbou po prielome,“ povedal pre The Post Letao Wang, certifikovaný poradca a oceňovaný astrológ z Hongkongu, a dodal: „Ohnivý kôň nás povzbudzuje, aby sme sa hnali za svojimi ambíciami s vervou, ale pripomína nám, že jeho jasný plameň si vyžaduje sústredenie a smer, aby sme nevyhoreli.“
Kôň (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Pre vás je toto Ben Ming Nian – váš vlastný rok. Energia roku 2026 nie je len okolo vás, vy ste tá energia. Najdôležitejšia otázka tak pre vás ostáva rovnaká, aká bude sužovať v tomto roku všetkých – dokážete byť majstrom sebaovládania alebo sa z vás stane majster sabotáže samého seba?
Čo sa týka iných oblastí života:
- Kariéra: Ak skrotíte svoj vnútorný oheň, čaká vás neuveriteľný pokrok, povýšenie alebo úplná zmena odvetvia.
- Varovanie: Impulzívnosť je tento rok vaším kryptonitom. Potrebujete plán a niekoho, kto vás udrží pri zemi.
- Vzťahy: Sloboda je prvoradá. Nezadaní budú hľadať parťáka na dlhú trať, zatiaľ čo zadaní musia jasne komunikovať potrebu autonómie, aby sa vyhli hádkam.
Koza (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Pre Kozu sa šťastie ukrýva v spolupráci, keďže tento rok bude o tom, aby ste utužovali vzťahy a vytvárali si nové, keďže už máte dosť samoty a zvládania všetkého, čo vám osud naloží na plecia osamote.
- Spolupráca: Či už ide o prácu, odporúčania od priateľov alebo rady mentora, vaše kontakty budú vašimi najsilnejšími spojencami. Nastáva ideálny čas na spoločné podnikanie.
- Láska: Harmonická energia praje prehlbovaniu stability. Nezadaní môžu nájsť lásku práve cez prácu alebo sociálne kruhy.
Opica (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Rýchle tempo Ohnivého koňa vám dokonale vyhovuje. Kým iní lapajú po dychu, vy v tomto tempe rozkvitáte.
- Príležitosti: Vaša inteligencia a šarm sú tento rok tým, čo vás predá každému, kto prejaví záujem. Stačí jemný úsmev a na svoju stranu si získate každého. Pozor však na príliš prešpekulované plány – radšej dotiahnite jeden-dva veľké nápady do konca a nesnažte sa dávať si naraz príliš vysoké ciele.
- Peniaze a Sex: Vedľajšie kšefty pre vás budú tento rok mimoriadne výnosné a váš šarm nebude zaostávať. Hľadajte niekoho, kto s vami udrží krok.
Kohút (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Kohútom pôjde karta. Váš zmysel pre poriadok a detail bude v chaotickom roku 2026 to, čo budú všetci potrebovať.
- Uznanie: Rok „strategickej jasnosti“. Budete architektmi svojich snov a vzorom pre ostatných.
- Financie: Vaša disciplína vás ochráni pred impulzívnosťou roka. Je to skvelý čas na reštrukturalizáciu dlhov alebo dlhodobé investície.
- Vzťahy: Stavte na lojalitu. Zjemnite svoju kritickosť voči partnerovi a radšej chváľte ako by ste sa mali zameriavať na to negatívne.
Nahlásiť chybu v článku