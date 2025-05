Veľká novinka v živote princa Williama: Nastala vzácna udalosť v kráľovskej rodine, ktorá sa len tak nevidí

Dvojka v zložení princ William a jeho otec kráľ Karol sa pred pár dňami zúčastnila obradu Rádu kúpeľov vo Westminsterskom opátstve. Bolo to pri príležitosti výnimočného okamihu, počas ktorého si trojnásobný otec oficiálne prevzal svoj úplne nový kráľovský titul od svojho otca počas mimoriadneho kráľovského obradu. Obrad je ceremoniálom, ktorý pripomína 300. výročie vyznamenania a pokračuje v tradícii založenej v roku 1725 patentovým listom Juraja I.

Ide o veľkú udalosť, keďže to bol kráľov prvý obrad ako vládnuceho monarchu starobylého rádu, čo z toho robí kráľovský debut, na ktorom bol William ustanovený do úplne novej úlohy. Taktiež to bolo prvé spoločné verejné vystúpenie dvojice od osláv Dňa víťazstva začiatkom tohto mesiaca (8. mája). 42-ročný otec troch detí, ktorý je zároveň dedičom britského trónu, bol počas obradu oficiálne ustanovený za Veľkého majstra rádu, čo je oživenie staršieho zvyku, ktorý siaha až do stredoveku, ako informovala Tyla.

Priebeh obradu

Súčasťou obradu bolo zloženie prísahy a uvedenie piatich rytierov. Kráľ Karol bol predtým ustanovený za Veľkého majstra svojou matkou, zosnulou kráľovnou Alžbetou II., v roku 1975. Takáto bohoslužba sa koná každé štyri roky, pričom sa panovník tradične zúčastňuje každej druhej bohoslužby, zatiaľ čo William sa ako Veľký majster zúčastňuje každej jednej z nich. Karol, ktorý bol v tom čase princom z Walesu, bol naposledy na bohoslužbe v roku 2022.

V ráde existujú tri samostatné triedy členov: rytier alebo dáma Veľkého kríža (GCB), rytier alebo dáma veliteľ (KCB/DCB) a spoločníčka (CB). Ženy boli prijaté do rádu až v roku 1971. Na obrade sa kráľ Karol a princ William pripojili k sprievodu dôstojníkov, rytierov a dámy Veľkého kríža, predtým než zasadli do zboru. Dvojica smerovala do kaplnky Henricha VII. na inštalačný obrad. Táto kaplnka bola v roku 1725 označená za kaplnku rádu. Na obrade boli prítomné aj manželky Karola a Williama, kráľovná Kamila a Kate Middleton, princezná z Walesu.

Ako ho poznajú v iných krajinách?