Potravina, ktorú ste dnes mali na tanieri, môže poškodzovať váš mozog a ani o tom neviete: Obľúbené nápoje tiež vynechajte

Ak chceme, aby naše telo čo najdlhšie správne fungovalo a slúžilo nám, mali by sme k nemu podľa toho aj pristupovať. Dnešná uponáhľaná doba zdravému životnému štýlu často nepraje – keď si nestíhame uvariť obed, len si niečo narýchlo kúpime, veľakrát v podobe vysoko spracovaných potravín. Objavilo sa už množstvo štúdií, ktoré hovoria o ich negatívnych vplyvoch na naše zdravie. Súvisia napríklad so vznikom obezity či cukrovky 2. typu, no čo možno niekoho prekvapí, dokonca negatívne vplývajú aj na náš mozog. Presnejšie, najmä tieto dva druhy.
Vedci z univerzity vo Virgínii sledovali 4750 obyvateľov Spojených štátov vo veku 55 a viac po dobu siedmich rokov a analyzovali ich kognitívne funkcie. Vo svojej štúdii sa rozhodli prísť na koreň tomu, ktoré presne spomedzi vysoko spracovaných potravín majú škodlivý vplyv na náš mozog, informoval vedecký portál Science Alert.
Mnohí z nás ich majú na tanieri bežne
Ak by ste tipovali, že najhoršie obstáli mäsové výrobky, máte úplnú pravdu. Výskumníci zistili, že u ľudí, ktorí skonzumovali denne aspoň jednu porciu vysoko spracovaných živočíšnych produktov, riziko vzniku kognitívnych porúch narástlo o 17 %.
V ich tesnom závese sa ocitli sladené nápoje, pri ktorých toto riziko narastá o 6 %.
Okrem toho štúdia ukázala, že vplyv všetkých druhov vysoko spracovaných potravín na mozog nie je rovnaký a je ideálne vyhýbať sa predovšetkým takémuto mäsu a nápojom. Takže dať si každý deň na večeru pizzu so šunkou a salámou alebo hamburger a zapiť ho kolou, nie je najlepší nápad.
