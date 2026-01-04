Potravina, ktorú ste dnes mali na tanieri, môže poškodzovať váš mozog a ani o tom neviete: Obľúbené nápoje tiež vynechajte

Ilustračné foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Ak máte tú možnosť, radšej si doma pripravte chutné jedlo, ktorého všetky ingrediencie budete dobre poznať.

Ak chceme, aby naše telo čo najdlhšie správne fungovalo a slúžilo nám, mali by sme k nemu podľa toho aj pristupovať. Dnešná uponáhľaná doba zdravému životnému štýlu často nepraje – keď si nestíhame uvariť obed, len si niečo narýchlo kúpime, veľakrát v podobe vysoko spracovaných potravín. Objavilo sa už množstvo štúdií, ktoré hovoria o ich negatívnych vplyvoch na naše zdravie. Súvisia napríklad so vznikom obezity či cukrovky 2. typu, no čo možno niekoho prekvapí, dokonca negatívne vplývajú aj na náš mozog. Presnejšie, najmä tieto dva druhy. 

Vedci z univerzity vo Virgínii sledovali 4750 obyvateľov Spojených štátov vo veku 55 a viac po dobu siedmich rokov a analyzovali ich kognitívne funkcie. Vo svojej štúdii sa rozhodli prísť na koreň tomu, ktoré presne spomedzi vysoko spracovaných potravín majú škodlivý vplyv na náš mozog, informoval vedecký portál Science Alert.

Ilustračná foto: Pexels

Mnohí z nás ich majú na tanieri bežne

Ak by ste tipovali, že najhoršie obstáli mäsové výrobky, máte úplnú pravdu. Výskumníci zistili, že u ľudí, ktorí skonzumovali denne aspoň jednu porciu vysoko spracovaných živočíšnych produktov, riziko vzniku kognitívnych porúch narástlo o 17 %.

Medzi vysoko spracované mäsové výrobky patria napríklad párky, klobásy, salámy, mrazené polotovary a ďalšie. Jednoducho tie, ktoré prešli viacerými technologickými úpravami a obsahujú prídavné látky ako konzervanty, arómy či cukry.

V ich tesnom závese sa ocitli sladené nápoje, pri ktorých toto riziko narastá o 6 %.

Okrem toho štúdia ukázala, že vplyv všetkých druhov vysoko spracovaných potravín na mozog nie je rovnaký a je ideálne vyhýbať sa predovšetkým takémuto mäsu a nápojom. Takže dať si každý deň na večeru pizzu so šunkou a salámou alebo hamburger a zapiť ho kolou, nie je najlepší nápad.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac