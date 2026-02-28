Muž spustil kameru do mora: V hlbinách našiel dva tvory, ktoré nikto doteraz nenatočil

nový druh žraloka

Youtuber Barny Dillarstone je známy tým, že pravidelne spúšťa kameru do morských hlbín s cieľom zachytiť divokú zver.

Tentoraz sa rozhodol preskúmať vody v blízkosti ostrova Nusa Penida. Je to indonézsky ostrov neďaleko Bali, známy svojou prezývkou „ostrov čiernej mágie“. Ide o oblasť, ktorá je pre svoju históriu spájaná s démonmi a čarodejníctvom. Okrem mystickej povesti je však známa aj nevyspytateľným oceánom – prúd sa tu dokáže zmeniť v priebehu sekúnd a podmienky na mori bývajú extrémne.

Barny je viac než bežný kameraman – jeho cieľom je zachytiť tvory, ktoré sú pre vedu stále záhadou, alebo dokonca úplne neznáme.

V úvode videa tvorca obsahu priznáva: „Doslova nikto nevie, čo presne obýva tieto vody, pretože nikto nebol dosť hlúpy na to, aby sa pokúsil preskúmať tieto vodné hlbiny a spustiť do nich kameru. Ja však dosť hlúpy som.“

Jeho úsilie nebolo zbytočné. Podarilo sa mu totiž zachytiť to, čo je veľmi pravdepodobne historicky prvý záznam nie jedného, ale hneď dvoch druhov hlbokomorských tvorov.

Žralok z rodu Squalus s obrovskými očami

Prvým bol žralok z rodu Squalus, ktorého sa podarilo zachytiť na morskom dne v hĺbke 170 metrov. Barny popísal, že žraloka identifikoval podľa jeho charakteristickej chrbtovej plutvy, veľkých očí a prítomnosti jedovatého tŕňa v prednej časti plutvy. Priblížil, že tŕň na jeho chrbte slúži najmä ako obranný mechanizmus v prípade útoku väčšieho predátora.

Na rozdiel od druhu ako napr. žralok modrý, ktorý loví v plytkých pobrežných vodách, zuby týchto hlbokomorských tvorov nie sú prispôsobené „krájaniu“ koristi. Namiesto toho používajú techniku, pri ktorej korisťou po zahryznutí krútia.

To, že pár žralokov priplávalo až ku kamere, nebola náhoda – tvorca totiž k zariadeniu pripevnil návnadu.

„Ich obrovské oči zaznamenávajú také ohromné množstvo vecí, že ak priestor osvetlíme, pravdepodobne vidia len obrovský svietiaci objekt. Nebudú vidieť jednotlivé detaily, ktoré by v nich mohli vyvolať pocit ohrozenia,“ dodal Barny. Pozoroval, že okolo kamery plávalo niekoľko žralokov, hoci presný počet iba zo svojho záznamu určiť nevedel.

žralok nový
Na identifikáciu presného druhu požiadal o pomoc priateľov z odbornej komunity.

„Tento žralok má štíhle telo, krátky ňufák, veľmi vysoké, vzpriamené chrbtové plutvy s bledými špičkami a dlhými chrbtovými ostňami,“ priblížil Barny, pričom dodal, že práve tieto znaky pomohli odhadu, že ide najskôr o Squalus altipinnis.

Po prieskume internetu a odborných zdrojov hádajú, že je možné, že ide o prvý záber tohto druhu vo voľnej prírode v histórii.

Takéto niečo ešte nikdy nevidel

Ešte viac ho však fascinovalo, že v zábere sa niekoľkokrát objavilo veľké sploštené zviera, ktoré nevyzeralo ako niečo, čo Barny doposiaľ videl.

