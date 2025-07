Vedci bijú na poplach: More na Jadrane sa desivo mení, pod hladinou sa deje niečo zlé. Ohroziť to môže celú planétu

Kým turisti sa kochajú tyrkysovými vodami a pokojným šumením vĺn, v hlbinách mora na Jadrane sa usádza čosi nebezpečné, čo môže predstavovať obrovský problém pre celý ekosystém.

Pod hladinou obľúbenej dovolenkovej destinácie sa dejú veľké zmeny. Oteplenie mora, ktoré poznáme ako azúrový raj plný ježkov, morských koníkov a lastúr, priťahuje nových nečakaných návštevníkov – tropické a invazívne druhy, ktoré menia ekosystém Jadranu rýchlejšie, než by sme si želali.

Nedávna expedícia vedcov pri chorvátskom ostrove Mljet odhalila dvoch nových obyvateľov Jadranu. Sú nimi tŕň mramorovaný a perutýn diabolský, píše web Croatia Week.

Tieto živočíchy ohrozujú morskú biodiverzitu

Tŕň mramorovaný (Siganus rivulatus) pochádza z tropických vôd Červeného mora a Perzského zálivu, javí sa síce ako mierumilovný vegetarián, no jeho apetít po morských riasach narúša krehkú rovnováhu podmorského sveta. Navyše, jeho ostne, aj keď nie sú smrteľne jedovaté, dokážu nepríjemne pichnúť nič netušiaceho turistu.

Zatiaľ čo ostriežka sa hrá na tichého prieskumníka, perutýn diabolský (Pterois miles) ide na to priamo. Jeho extravagantný výzor s hrozivo rozprestretými plutvami síce láka objektívy fotoaparátov, no ide o jedného z najinvazívnejších predátorov Stredomoria. Rýchlo sa množí, požiera všetko, čo sa hýbe a za sebou necháva biologickú spúšť.

Na Cypre už zdecimoval miestne populácie rýb a vedci sa obávajú, že podobný scenár čaká aj Jadran.

Vedci zároveň varujú, že more, ako ho poznáme v najbližších rokoch, zmizne. Tropizácia Jadranu je realitou. Teplotné hranice klesajú do hĺbky 40 metrov, čo mení chemické a fyzikálne podmienky života pod hladinou. Nie je to problém len pre morské tvory, ale ovplyvňuje to tiež rybolov, turistiku a celý prírodný systém regiónu.