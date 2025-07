Už o pár hodín vypukne na cestách v Chorvátsku peklo: Ak sa chystáte k moru autom, čakajú vás veľké zápchy, tu je riešenie

Ak v najbližších dňoch plánujete dovolenku autom za slnkom a morom na Jadran, pripravte sa na rušné cesty. Takto sa môžete vyhnúť zápcham a dopravným obmedzeniam.

Ak plánujete cestu do Chorvátska autom začiatkom júla, mali by ste spozornieť. Ako informoval web Croatia Week, Chorvátsky autoklub vydal vážne dopravné upozornenie, ktoré sa týka najmä soboty 5. júla 2025, kedy sa v Záhrebe uskutoční veľkolepý koncert speváka Marka Perkovića Thompsona pod holým nebom. Očakáva sa až pol milióna návštevníkov, čo výrazne ovplyvní premávku v hlavnom meste aj na viacerých diaľničných ťahoch.

Pripravte sa na zápchy na hlavných diaľniciach

Preto, ak plánujete cestovať na dovolenku na chorvátske pobrežie tento víkend, je veľmi pravdepodobné, že sa nevyhnete kolónam, najmä ak budete prechádzať v blízkosti Záhrebu.

Predpokladá sa, že najviac budú zasiahnuté diaľnice A1, A2, A3, A4 a A6, ako aj záhrebský obchvat. Zápchy sa neočakávajú len v deň koncertu, ale aj niekoľko dní pred a po ňom, najmä od 4. do 6. júla.

V Záhrebe bude chaos

V samotnom Záhrebe dôjde k dočasnej regulácii dopravy, ktorá ovplyvní hlavné mestské ťahy. Zvýšený pohyb chodcov a množstvo zaparkovaných áut môžu dovolenkárom predĺžiť cestu. Preto, ak sa chystáte do Chorvátska už tento víkend, dobre si naplánujte cestu. Ideálne je vyraziť pred 5. júlom alebo zvoliť alternatívne cesty, ktoré sa Záhrebu úplne vyhnú.

Medzi odporúčané trasy patrí napríklad smer z Rakúska cez Graz alebo Villach, následne pokračovať do Slovinska cez Ľubľanu a Postojnu, prejsť cez chorvátsky hraničný priechod Rupa a pokračovať po diaľnici A7 do Rijeky. Odkiaľ sa dá jednoducho dostať do prímorských destinácií v Kvarneri alebo na Istrii. Ak smerujete ešte južnejšie, z Rijeky môžete pokračovať po diaľniciach A6 a A1 smerom do Dalmácie.

Ak je vaším cieľom severná alebo západná Istria, môžete využiť trasy cez Graz alebo Villach, následne cez mestá Ľubľana, Postojna, Koper a prejsť cez hraničný prechod Kaštel a pokračovať smerom na Umag, Poreč, Rovinj či Pulu.

Ďalšou alternatívnou možnosťou je tiež trasa cez Ľubľanu, Postojnu, Kozinu a Starod s prejazdom cez hraničný prechod Pasjak, odkiaľ sa dostanete smerom na Crikvenicu alebo na chorvátske ostrovy cez cesty 17 a D8.

Ak plánujete cestovať cez Maďarsko, máte tiež niekoľko možností v závislosti od vašej cieľovej destinácie. Na Istriu a severný Jadran môžete zvoliť dve hlavné trasy. Prvou je cesta cez Viroviticu, Daruvar, Garešnicu, Kutinou a Popovaču, ďalej pokračujete cez Sisak, Petrinju a Gvozd do Karlovca, kde sa napojíte na diaľnicu A6 alebo A1 smerom na pobrežie.

Druhou možnosťou je trasa cez Beli Manastir, Osijek a Novú Gradišku, odkiaľ sa môžete napojiť na rovnaký smer ako v prvej možnosti. Ak je však vaším cieľom južná Dalmácia, môžete využiť trasu cez Viroviticu, Daruvar a Kutinu a následne pokračovať cez Bosnu a Hercegovinu. Alternatívne vedie druhá možnosť cez Beli Manastir, Osijek a Babinu Gredu, pričom aj tu sa ďalej pokračuje cez bosnianske územie do južných prímorských oblastí Chorvátska.

Nezabudnite sledovať aktuálne informácie

Chorvátsky autoklub pravidelne poskytuje aktuálne dopravné správy a odporúčané trasy v závislosti od miesta vášho odchodu a cieľa cesty. Preto sledujte ich webové stránky alebo mobilné aplikácie, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam na cestách.