V Turecku našli dron, zatiaľ neznámeho pôvodu: Ide už o tretí incident, pri predošlých sa hovorilo o ruskom drone

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Čierne more by sa podľa tureckého prezidenta nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou.

Menej ako deň po tom, ako sa v severozápadnej časti Turecka zrútilo bezpilotné lietadlo, pravdepodobne ruského pôvodu, v krajine objavili ďalší dron neznámeho pôvodu, uviedli v sobotu turecké médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa niekoľkých nezávislých televíznych staníc a denníka Cumhuriyet zariadenie našli na prázdnom poli neďaleko mesta Balikesir. Viaceré médiá s odvolaním sa na miestnych poľnohospodárov informovali, že k zrúteniu došlo pravdepodobne pred niekoľkými dňami. Turecké úrady zatiaľ na najnovší incident nereagovali. Televízne stanice Halk TV a Haberturk však informovali, že zariadenie bolo medzičasom prevezené do Ankary na analýzu.

Ide o tretí podobný incident tento týždeň. Turecké ministerstvo vnútra o druhom – piatkovom – incidente povedalo, že podľa prvotných zistení ide o ruský dron Orlan-10, ktorý sa využíva na „prieskum a sledovanie“. Turecká tlačová agentúra DHA zároveň uviedla, že toto bezpilotné lietadlo objavili neďaleko mesta Izmit vzdialeného približne 30 kilometrov južne od pobrežia Čierneho mora.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pritom minulý týždeň upozornil, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou.

