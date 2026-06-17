Ficova vláda pochybila: Ústavný súd potvrdil, že mala bez odkladu požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh

Fico, Takáč, Kaliňák

Foto: TASR - Ján Krošlák

Lucia Mužlová
Ústavný súd rozhodol.

Požiadanie vlády o dôveru vyžaduje zákon o dlhovej brzde, vláda Roberta Fica to však dodnes neurobila. K celej veci sa dnes vyjadril ústavný súd. Ten Rozhodol, že vláda mala okamžite a „bez zbytočného odkladu“ požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska.

Ústavný súd prišiel s výkladom

Dlhová brzda začne platiť po dvoch rokoch vlády, ak dlh presiahne 50 %. Zároveň vyžaduje, aby vláda predložila na budúci rok návrh na vyrovnaný štátny rozpočet. Poslanci sa už pred časom zhodli, že schváliť vyrovnaný rozpočet je nereálne.
Robert Fico
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Ústavný súd vo svojom výklade hovorí, že „bez zbytočného odkladu“ znamená: „Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády Slovenskej republiky smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda Slovenskej republiky povinná sa riadiť, bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti. Ústava Slovenskej republiky a ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti vláde Slovenskej republiky lehotu až 30 dní na podanie žiadosti neposkytujú.“

Podľa výkladu súdu má zároveň parlament povinnosť žiadosť o vyslovenie dôvery prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu. Súd tiež poukázal, že povinnosť požiadať o dôveru vláde opätovne vzniká po ďalšom zverejnení výšky dlhu Európskou komisiou za predchádzajúci kalendárny rok. V kalendárnom roku táto povinnosť môže vzniknúť iba raz.

O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Podľa navrhovateľov konanie vlády, ktorá nepožiadala parlament na jeho schôdzi 25. novembra až 12. decembra 2025 o vyslovenie dôvery, „predstavuje porušenie princípu parlamentnej demokracie, princípu politickej zodpovednosti výkonnej moci a princípu právneho štátu v ich materiálnom význame“.

Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska 59,7 percenta HDP.

Poslanci v podaní na ÚS poukázali na to, že podľa zákona o dlhovej brzde v takomto prípade vláda požiada NR SR o vyslovenie dôvery. „Ak vláda, ktorej bola oznámená skutočnosť prekročenia hranice verejného dlhu prostredníctvom oficiálnych údajov Eurostatu, túto povinnosť ignoruje alebo obchádza, nejde len o porušenie konkrétneho zákonného príkazu, ale o zásah do samotnej podstaty parlamentnej demokracie. Takéto konanie znamená, že vláda sa vedome vyhýba politickej kontrole zo strany parlamentu v momente, keď je táto kontrola z ústavného hľadiska najviac potrebná,“ uvádza sa v podaní na ÚS.

Vláda nejde parlament žiadať o vyslovenie dôvery

Premiér Fico ešte pred časom tvrdil, že sa nikde nepíše o tom, kedy presne má vláda požiadať o dôveru. 21. mája povedal, že vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu.

„Ak sa pozriete na príslušný zákon, tak v tomto zákone sa okrem iného hovorí, že ak prekročia výdavky, ktoré musíme mať v súvislosti s naším členstvom v medzinárodných organizáciách, viac ako 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP), tak tieto sankcie sa nevzťahujú na vládu SR. Ja som v tom, že nebude treba meniť ústavu ani pokiaľ ide o samosprávu, pretože sa uplatňuje tento článok ústavného zákona,“ vyhlásil vtedy Fico.

Pripomenul, že vláda zdedila najhoršie verejné financie v Európskej únii (EÚ), pracuje na ich ozdravení a každý rok sú deficity nižšie ako plánované. „Nie je to také jednoduché, ako si myslíte. Po prvé, veľmi ťažko prejde novelizácia, pokiaľ ide o samosprávy. Po druhé, nie je stanovený termín na to, aby vláda požiadala o dôveru. A po tretie, vyrovnaný rozpočet je science fiction,“ dodal Fico.

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