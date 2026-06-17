Hrozivá nehoda v Lipanoch: Vodič si pri cúvaní nevšimol 5-ročné dievča a zrazil ho

Policajné auto

Ilustračná foto: Polícia SR- Prešovský kraj

Lucia Mužlová
TASR
Šofér si pri cúvaní nevšimol dievča.

Polícia apeluje na vodičov, aby boli pri riadení vozidla mimoriadne opatrní. Nehoda sa môže stať aj vtedy, keď to vôbec nečakáte, napríklad aj pri cúvaní. V Lipanoch narazilo auto do 5-ročného dievčatka, skončilo zranené.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví po tom, ako v Lipanoch narazilo osobné auto do päťročného dievčaťa. Dieťa vyviazlo z nehody so zranením. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k nehode došlo v utorok (16. 6.) na ulici Za traťou.

Polícia apeluje na opatrnosť

Hovorkyňa doplnila, že 21-ročný vodič cúval s osobným vozidlom mimo cestu a narazil do dieťaťa. Presnými okolnosťami nehody, mierou zavinenia aj jej príčinou sa naďalej zaoberajú. Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť. Pripomína, že s prichádzajúcimi prázdninami trávia deti viac času vonku a pri hre nemusia dostatočne vnímať dianie okolo seba.

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