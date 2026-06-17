Hrozivá nehoda v Lipanoch: Vodič si pri cúvaní nevšimol 5-ročné dievča a zrazil ho

Polícia apeluje na vodičov, aby boli pri riadení vozidla mimoriadne opatrní. Nehoda sa môže stať aj vtedy, keď to vôbec nečakáte, napríklad aj pri cúvaní. V Lipanoch narazilo auto do 5-ročného dievčatka, skončilo zranené.
Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví po tom, ako v Lipanoch narazilo osobné auto do päťročného dievčaťa. Dieťa vyviazlo z nehody so zranením. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k nehode došlo v utorok (16. 6.) na ulici Za traťou.
Polícia apeluje na opatrnosť
Hovorkyňa doplnila, že 21-ročný vodič cúval s osobným vozidlom mimo cestu a narazil do dieťaťa. Presnými okolnosťami nehody, mierou zavinenia aj jej príčinou sa naďalej zaoberajú. Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť. Pripomína, že s prichádzajúcimi prázdninami trávia deti viac času vonku a pri hre nemusia dostatočne vnímať dianie okolo seba.
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